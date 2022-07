Học viện Nông nghiệp Việt Nam đề xuất Ireland hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực đổi mới sáng tạo

Chiều 4/7, GS.TS, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lan – Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đại diện Ban Giám đốc, các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Học viện đã có buổi tiếp ông Colm Brophy - Quốc Vụ khanh, Bộ Ngoại giao Ireland và ông John McCullagh - Đại sứ Ireland tại Việt Nam, cùng đoàn lãnh đạo cấp cao đến thăm và làm việc tại Học viện.

GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam và ông Colm Brophy, Quốc Vụ khanh, Bộ Ngoại giao Ireland ký biên bản ghi nhớ trước sự chứng kiến của các đại biểu. Ảnh: VNUA.



Phát biểu tại buổi làm việc, GS.TS Nguyễn Thị Lan khẳng định, đây là sự kiện quan trọng trong lịch sử phát triển Học viện, biểu thị sự ủng hộ của Chính phủ và nhân dân Ireland trong việc phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước: Việt Nam – Ireland.

GS.TS Nguyễn Thị Lan thông tin, Học viện Nông nghiệp Việt Nam được thành lập năm 1956, là một trong những cơ sở đào tạo đại học trọng điểm, định hướng nghiên cứu.

Học viện đã và đang có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam. Học viện đã cung cấp trên 60% nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực này.

GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam giới thiệu với ông Colm Brophy mô hình phát triển của Học viện. Ảnh: VNUA.

Hiện, Học viện có đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học được đào tạo bài bản từ nhiều nước có nền khoa học tiên tiến trên thế giới. Học viện có gần 1.400 cán bộ, trong đó có khoảng 300 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ.

Đây là lực lượng nòng cốt quan trọng thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần thúc đẩy nền sản xuất nông nghiệp của Việt Nam phát triển hiệu quả, theo hướng xanh và bền vững.

Hiện nay, quy mô đào tạo của Học viện có khoảng 25.000 sinh viên các hệ, có đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ và đại học. Tỷ lệ sinh viên có việc làm của Học viện khá cao, trên 90% sinh viên ra trường có việc làm ngay.

Học viện đã chuyển giao nhiều giống lúa, giống ngô, giống cây trồng, giống lợn, giống hoa, giống tảo, giống nấm, giống gia cầm, thủy sản cho các địa phương, doanh nghiệp.

Ông Colm Brophy - Quốc Vụ khanh, Bộ Ngoại giao Ireland phát biểu tại buổi làm việc với Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: VNUA.

Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhắc lại, kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1996, quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Ireland đã đạt được những kết quả rất tích cực trên nhiều lĩnh vực như: Thương mại - đầu tư, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, công nghệ xanh, năng lượng tái tạo, y tế, phát triển bền vững….



“Như chúng tôi được biết thì hiện Ireland là quốc gia đứng thứ 59/139 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Đến nay, đã có hơn 250 sinh viên Việt Nam được nhận học bổng của Chính phủ Ireland để theo học sau đại học tại các cơ sở giáo dục đại học tại Ireland” – GS.TS Nguyễn Thị Lan bày tỏ, đồng thời nhấn mạnh: Đối với Học viện Nông nghiệp Việt Nam, hợp tác với Ireland tuy mới được thiết lập trong những năm gần đây nhưng đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Cụ thể, Học viện đã ký kết biên bản ghi nhớ với các trường đại học hàng đầu của Ireland như: Trường ĐH Cork vào năm 2015 và Trường ĐH Quốc gia Ireland Galway vào năm 2018.

Từ những biên bản ghi nhớ này, các đơn vị của Học viện đã kết nối và xây dựng đề xuất hợp tác với các giáo sư của Ireland trong khuôn khổ Dự án Hợp tác Giáo dục Việt Nam - Ireland (gọi tắt là VIBE) do Đại sứ quán Ireland viện trợ không hoàn lại.

Thông qua những dự án này, đã có hơn 25 lượt cán bộ Học viện được cử sang Ireland để đào tạo ngắn hạn, trao đổi hợp tác về giáo dục và nghiên cứu với phía bạn; nhiều cựu sinh viên và cán bộ của Học viện nhận học bổng đi đào tạo tại Ireland.

GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đề xuất các chương trình hợp tác với Ireland. Ảnh: VNUA.

“Tôi hi vọng rằng, chuyến thăm lần này của ngài Quốc Vụ khanh đến Việt Nam và tới Học viện sẽ tiếp tục củng cố, tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, tăng cường an ninh lương thực, an toàn thực phẩm, nông nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo” – GS.TS Nguyễn Thị Lan bày tỏ, đồng thời tin tưởng chuyến thăm của ông Quốc Vụ khanh sẽ tiếp tục mở ra nhiều cơ hội hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa các trường đại học của Ireland với Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông qua bản ký kết hợp tác chiến lược giữa Học viện với Đại sứ quán Ireland và những chia sẻ, trao đổi cởi mở giữa các thành viên trong đoàn với các cán bộ của Học viện hôm nay.

Ông Colm Brophy - Quốc Vụ khanh, Bộ Ngoại giao Ireland ấn tượng với sự phát triển của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: VNUA.

Tại buổi làm việc, ông Colm Brophy bày tỏ vui mừng khi thấy quan hệ hợp tác giữa Đại học Ireland và các trường đại học của Việt Nam nói chung, Học viện Nông nghiệp Việt Nam nói riêng ngày càng phát triển.

Ông Colm Brophy cho biết, Ireland có lợi thế so sánh lớn trong lĩnh vực nông nghiệp thực phẩm. “Chúng tôi có nhiều ưu thế để hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này” - ông Colm Brophy nói, đồng thời nhấn mạnh: Học viện Nông nghiệp Việt Nam trở thành đối tác quan trọng của Ireland trong nhiều năm qua.

“Chúng tôi muốn tăng cường mối quan hệ này. Vì thế, chúng tôi rất vui khi được ký Biên bản hợp tác chiến lược MoU giữa Học viện và Đại sứ quán Ireland. Chúng ta đã đặt nền móng cho sự hợp tác giáo dục chặt chẽ và chuyên sâu hơn” - ông Colm Brophy nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đề xuất Chính phủ Ireland hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực phát triển đổi mới sáng tạo, thương mại hoá công nghệ lĩnh vực nông nghiệp; tặng học bổng cho sinh viên...

Hợp tác nghiên cứu nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp bền vững, nông nghiệp tuần hoàn; hệ thống quản lý đất nông nghiệp thông minh; nghiên cứu về giống cây trồng và vật nuôi giá trị cao; nghiên cứu nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu; chăn nuôi, thú y; chế biến nông sản...