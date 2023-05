Chiều 11/5, UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) tổ chức gặp mặt thông tin với các cơ quan báo chí, truyền thông về công tác tổ chức quản lý hoạt động tham quan khu phố cổ Hội An – Di sản văn hóa thế giới.

Tại đây, Chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Văn Sơn cho biết, ngay sau khi có phương án về việc bán vé cho du khách vào phố cổ đã nhận được rất nhiều thông tin trái chiều, sai lệch,

Theo ông Sơn, vé tham quan đã được triển khai từ năm 1995 đến nay. Và từ năm 2012 đến nay giá vé không thay đổi, cụ thể số tiền 80.000 đồng/khách nội địa và 120.000 đồng/ khách nước ngoài.

"Giá vé tham quan của Hội An là rẻ nhất trong 8 Di sản văn hóa thế giới của Việt Nam so với Đại nội Huế, vịnh Hạ Long, Phong Nha kẻ Bàng… và giá vé này hơn 11 năm vẫn không hề thay đổi", ông Sơn nói

Chủ tịch UBND TP. Hội An Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: D.B

Chủ tịch UBND TP.Hội An cho hay, Hội An đã tổ chức lấy ý kiến người dân phố cổ, các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn Đà Nẵng, Hội An, các địa phương có đưa khách đến Hội An, đồng thời tổ chức lấy ý kiến phản biện của các cơ quan, lấy ý kiến các lãnh đạo Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND. Đến thời điểm này, UBND TP đã hoàn thiện phương án, đã được tập thể Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến thông qua và sẽ áp dụng kể từ ngày 15/5/2023.

Ông Sơn cho biết, từ việc bán vé đã giúp TP.Hội An trùng tu nhà cổ, di tích, xây dựng nâng cấp cơ sở hạ tầng và tổ chức các hoạt động du lịch… Cạnh đó, việc bán vé nhằm đảm bảo công bằng cho người mua vé và người không mua vé, giữa các hãng lữ hàng chân chính và không chân chính. Tất cả các lữ hành đều biết Hội An là điểm mua vé và khi tổ chức tour đều cơ cấu mua vé…

"Năm 2019 bán gần 300 tỷ đồng tiền vé, nộp ngân sách 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, các năm sau đó tiền bán vé bị giảm do dịch Covid-19. Mặc dù 3 tháng đầu năm 2023 khách khá đông nhưng chỉ bán được gần 40 tỷ đồng. Nếu Hội An không có biện pháp, thì sẽ trở thành miễn phí. Lúc này, Hội An không còn nguồn để trùng tu di sản, tổ chức các hoạt động…", ông Sơn cho hay.

Đối với cách bán vé cho người dân và du khách, ông Sơn cũng nêu rõ sẽ kiểm soát chặt chẽ, nhân văn mà không làm ảnh hưởng đến đời sống người dân, không làm ảnh hưởng đến hình ảnh "Hội An nhân tình, thuần hậu".

"Hội An tập trung kiểm soát đối với khách đi theo đoàn. Đối với khách đi lẻ, nhóm gia đình thì nếu mua vé thì tốt, không thì thôi. Còn khách đi mục đích khác như: ăn tối, uống cà phê, đi chụp ảnh cưới… sẽ không thu vé", ông Sơn thông tin.

Phố cổ Hội An áp dụng quy định thu vé mới từ ngày 15/5. Ảnh: D..B

Cạnh đó, Chủ tịch UBND TP.Hội An cũng cho rằng, chính quyền địa phương đang nỗ lực để giữ "cái hồn" của Hội An.

"Trong phố cổ hiện nay có 30% các ngôi nhà, chủ là dân TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội, họ đến mua nhà để cho thuê. Khoảng 40% chủ nhà là người Hội An đã ra ngoài ở và cho thuê nhà để kinh doanh. Tổng 70% này đã làm mất dần đi "cái hồn" của Hội An. Chỉ còn 30% dân gốc sống trong này. TP đang xây dựng đề án từng bước đưa người dân vào phố cổ để lấy lại "cái hồn" phố cổ. Để thực hiện đề án này, cần có sự hỗ trợ của UBND, HĐND tỉnh Quảng Nam thông qua các biện pháp như: giảm thuế kinh doanh cho người gốc Hội An, miễn tiền thuê nhà…", ông Sơn nói thêm.