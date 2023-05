Hội nghị người lao động phân bón Bình Điền 2023: Tăng thu nhập, lan tỏa các hoạt động hỗ trợ cộng đồng

Năm 2023, ngoài hoàn thành các mục tiêu kinh doanh, phân bón Bình Điền tiếp tục cải tiến chế độ tiền lương để giữ chân lao động, lan tỏa các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Ảnh: LP

Ngày 27/5, Công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2023.



Theo Tổng giám đốc Ngô Văn Đông, năm 2023, tình hình quốc tế và trong nước dự báo tiếp tục nhiều yếu tố bất lợi. Giá nông sản, phân bón không ổn định, thời tiết diễn biến phức tạp. Đặc biệt là chiến tranh thương mại giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, trong đó có ảnh hưởng từ cuộc xung đột Nga – Ukraine. Việc Trung Quốc mở cửa thị trường cũng đã và đang ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón trong nước.

Do vậy, Công ty cổ phần phân bón Bình Điền đề ra kế hoạch năm 2023 với một số chỉ tiêu kinh doanh giảm nhẹ so với năm 2022. Trong đó sản lượng sản xuất đạt 585.570 tấn (tăng 12% so với kết quả năm 2022), sản lượng tiêu thụ 585.570 tấn (tăng 15% so với thực hiện năm 2022) nhưng tổng doanh thu năm 7.476 tỷ đồng (giảm 14% so với kết quả thực hiện 2022), lợi nhuận trước thuế hợp nhất 220 tỷ đồng (giảm 6% so với thực hiện 2022).

Bình Điền cam kết không đưa ra thị trường những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, tiết giảm tối đa chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Ảnh: LP

Để thực hiện các mục tiêu kinh doanh, ban lãnh đạo cho biết sẽ nắm bắt chặt chẽ, theo sát diễn biến thị trường để có những giải pháp linh hoạt, ứng phó kịp thời với tình hình. Các thị trường chiến lược, thị trường truyền thống được duy trì và phát triển vững chắc. Đồng thời mở rộng và đa dạng hóa thị trường tiêu thụ cả trong và ngoài nước.

Cùng với đó là ban hành và thực thi các chính sách kinh doanh mới, phù hợp với tình hình từng thị trường cụ thể, trong đó, tiếp tục thực hiện các cơ chế chính sách, nhằm mục tiêu phát triển thị trường mới ở nước ngoài, đảm bảo tăng trưởng và lợi nhuận năm 2023 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Một nội dung quan trọng để giữ chân và mở rộng thị trường là quan tâm đến công tác chăm sóc khách hàng, thắt chặt quan hệ giữa công ty với đại lý, với nông dân.

Công ty cũng cho biết sẽ có chính sách hợp lý để phát triển thị trường mới nhưng chưa có kênh phân phối; chú trọng giữ vững thị trường trong nước và Campuchia, phát triển thị trường Lào và một số nước trong khu vực.

Ngoài củng cố và phát triển thị trường, việc đẩy mạnh các sản phẩm dành cho vùng lúa, vùng bị ảnh hưởng hạn mặn, đất phèn, các sản phẩm mang thêm nhiều giá trị gia tăng, giúp nông dân canh tác ngày một hiệu quả trong điều kiện biến đổi khí hậu, là nội dung quan trọng trong chiến lược kinh doanh của Bình Điền.

Công ty cam kết tuyệt đối không đưa ra thị trường những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn cả về chất lượng và hình thức mẫu mã. Đồng thời chú trọng công tác hợp lý hóa các khâu sản xuất, nhằm tiết giảm tối đa chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm.

Lãnh đạo Công ty Phân bón Bình Điền trao bằng khen các tập thể lao động xuất sắc năm 2022 tại Hội nghị người lao động phân bón Bình Điền 2023. Ảnh: LP



Nhóm tác giả chương trình Canh tác lúa thông minh - được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận tiến bộ khoa học kỹ thuật) nhận bằng khen. Ảnh: LP

Ngoài các sản phẩm thế mạnh hiện nay, Bình Điền sẽ xem xét, đưa vào sản xuất các sản phẩm mới mà công ty đã thử nghiệm thành công trong năm 2022.



Một nội dung được người lao động quan tâm tại Hội nghị người lao động năm 2023 là các hoạt động chăm lo cho người lao động. Ban lãnh đạo doanh nghiệp cam kết chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong tình hình mới. Đồng thời bố trí, sắp xếp lại các khâu sản xuất một cách hợp lý, hạn chế thuê mướn nhân công bên ngoài, để tiết giảm chi phí và không ảnh hưởng đến quỹ lương.

Năm nay, công ty tiếp tục cải tiến chế độ tiền lương, để người lao động được chi trả xứng đáng với công sức và trình độ, bảo đảm thu hút và giữ được người lao động có trình độ chuyên môn và tay nghề cao.

Các hoạt động hướng đến cộng đồng, hoạt động xã hội, từ thiện gắn với công tác xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường, đã trở thành truyền thống của Bình Điền, tiếp tục được duy trì, lan tỏa.

Năm 2022, nhờ nhiều yếu tố thuận lợi, trong có có thời tiết và diện tích canh tác lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh miền Đông và miền Trung tăng lên, làm gia tăng nhu cầu sử dụng phân bón, sản lượng sản xuất của Bình Điền đạt 520.671 tấn; lượng tiêu thụ 510.040 tấn. Tổng doanh thu hợp nhất đạt đến 135,7% kế hoạch, với 8.720,619 tỷ đồng. Công ty có lợi nhuận trước thuế hợp nhất 234,453 tỷ đồng, đạt 117,2%, so với kế hoạch năm.

Cũng nhờ vậy mà thu nhập bình quân người lao động đạt 105% so với kế hoạch, ở mức 13,5 triệu đồng.

Năm 2023, Bình Điền đặt kế hoạch sản xuất 585.570 tấn sản phẩm, tổng doanh thu 7.476 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 220 tỷ đồng. Ảnh: LP

Cùng với đó, người lao động được đi tham quan, nghỉ dưỡng với tiêu chuẩn 12 triệu đồng/người. Nhiều hoạt động hội thao cho người lao động trong toàn hệ thống công ty mẹ và các đơn vị thành viên được tổ chức, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường tình đoàn kết của người lao động.



Năm 2022 cũng là năm mà Bình Điền thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình marketing gắn với tư vấn, chuyên giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân cả trong nước và thị trường xuất khẩu. Trong đó nổi bật là chương trình canh tác thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu tại 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long.

Chương trình đã cung cấp cho nông dân một gói các giải pháp đồng bộ để ứng phó với biến đổi khí hậu, và đã được các cơ quan chuyên môn, nhà khoa học và bà con nông dân đánh giá cao hiệu quả đem lại.

Công ty cũng thực hiện hàng loạt chương trình hỗ trợ cộng đồng, giúp đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; hỗ trợ nhà tình nghĩa, mái ấm Bình Điền cho các gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ; ủng hộ người nghèo, trẻ em nghèo hiếu học, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai, Quỹ học bổng tiếp sức đến trường, Quỹ đồng hành nhà nông ...với tổng số tiền trên 7 tỷ đồng.