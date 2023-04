Dự và chủ trì Lễ ký kết có ông Nguyễn Dâng Tuyển - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận, bà Đinh Thị Bích Thuận – Giám đốc viễn thông Ninh Thuận (VNPT Ninh Thuận) cùng cán bộ hội viên hội nông dân và nhân viên VNPT Ninh Thuận.

Tập trung 5 nội dung hợp tác chuyển đổi số

Theo đó, Hội Nông dân và VNPT Ninh Thuận sẽ tập trung xây dựng giải pháp tổng thể về số hoá và chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh Hội và Hội Nông dân các cấp.

Nghi thức ký kết hợp tác giữa hai đơn vị tại buổi lễ. (Ảnh: Đức Cường)

Phối hợp triển khai giải pháp chuyển đổi số cho Hội Nông dân tỉnh và các đơn vị trực thuộc, bao gồm: các hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ công tác quản lý điều hành thông suốt từ tỉnh tới địa phương và kết nối thuận lợi với Trung ương; Quỹ Hỗ trợ nông dân; Trung tâm Hỗ trợ nông dân và các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng, an ninh thông tin.

Hai bên sẽ phối hợp triển khai các giải pháp xã hội số, kinh tế số "Mỗi nông dân là một thương nhân, mỗi hợp tác xã là một doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số". Cùng với đó sẽ hỗ trợ quản lý hội viên, quản lý điểm, tích hợp thanh toán và các ưu đãi khác qua sim nông dân.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; hỗ trợ nông dân khởi nghiệp; tổ chức, tài trợ triển khai các hoạt động phù hợp với nhu cầu của từng đơn vị.

Song song đó, tích cực quảng bá thương hiệu, năng lực công nghệ và sản phẩm và dịch vụ của VNPT đến hội viên Hội Nông dân và bạn đọc trên địa bàn tỉnh thông qua trang thông tin điện tử của Hội Nông dân các cấp.

Clip: Lễ ký kết hợp tác chuyển đổi số giữa Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận và VNPT Ninh Thuận. (T/h: Đức Cường)

Giúp nông dân quảng bá và tiêu thụ nông sản

Phát biểu tại lễ ký kết hợp tác, ông Nguyễn Dâng Tuyển – Chủ tịch Hội Nông dân Ninh Thuận cho biết, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ là một trong những yếu tố then chốt giúp nông dân, trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao năng suất, chất lượng, giảm chi phí để gia tăng lợi nhuận và hiệu quả sản xuất cao hơn.

Ông Nguyễn Dâng Tuyển - Chủ tịch Hội Nông dân Ninh Thuận phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Đức Cường)

Với Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận, việc hỗ trợ hội viên nông dân hội nhập và chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài.

Do đó, Hội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền tới các cấp hội và hội viên nông dân. Đồng thời phối hợp và cung cấp các thông tin để VNPT Ninh Thuận thực hiện có hiệu quả theo từng nội dung hợp tác.

Lễ ký kết hợp tác chuyển đối số có sự diện diện của đông đảo cán bộ hội viên nông dân và nhân viên VNPT. (Ảnh: Đức Cường)

"Qua đó, giúp hội viên nông dân và các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Ninh Thuận áp dụng hiệu quả chuyển đổi số trong quá trình sản xuất, quảng bá và tiêu thụ nông sản nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức Hội Nông dân trong tỉnh, cũng như quảng bá thương hiệu và phát triển sản phẩm, dịch vụ của VNPT…" ông Tuyển nhấn mạnh.