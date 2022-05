Hội Nông dân tỉnh Nghệ An: Chương trình từ thiện của Báo NTNN/Dân Việt là nguồn động viên với nông dân nghèo

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An vừa gửi thư cảm ơn tới Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt sau chương trình "Tặng xe đạp cho học sinh nghèo vùng biên cương" tại trường PTDTBT Tiểu học Bắc Lý 1 (xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Ảnh: BY