Hội Nông dân xã Long Phước: Đồng hành cùng hội viên trên hành trình làm giàu, giảm nghèo

Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Một trong những điểm sáng của Hội ND xã Long Phước (TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là Hội đã triển khai nhiều hình thức hỗ trợ cho hội viên nông dân trong phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống. Hội ND đã hoàn thành chỉ tiêu thoát nghèo trước gần một năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Anh Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Hội ND xã Long Phước cho biết: Giai đoạn 2016 - 2020, xã Long Phước có 151 hộ hội viên nông dân nghèo, chiếm tỷ lệ 51% tổng số hộ nghèo trên toàn xã. Chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra là phấn đấu đến hết tháng 4/2020 toàn xã không còn hộ nghèo.

Chủ tịch Hội ND xã Long Phước trao tặng bò giống cho hội viên mới thoát nghèo. Ảnh: Nguyễn Minh

Năm 2020, Hội ND xã Long Phước được Hội ND tỉnh tặng bằng khen trong thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2011 - 2020"; Hội ND tỉnh tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020; Hội ND TP.Bà Rịa xếp hạng 1 trong thực hiện nhiệm vụ 2020.

Để thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra, trên cơ sở tìm hiểu nguyên nhân và điều kiện của từng hộ, Ban Thường vụ đã đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh giải ngân vốn vay ưu đãi cho các hộ có nhu cầu về mua bán, kinh doanh, có đất sản xuất nông nghiệp nhưng thiếu vốn. Đồng thời phối hợp tổ chức tập huấn kỹ thuật nông nghiệp, kỹ năng kinh doanh cho các hộ đã được vay vốn. Đáng chú ý, với phương châm "cho cần câu chứ không cho con cá", từ năm 2016 - 2019, Hội ND xã đã đề nghị Hội ND tỉnh, Hội ND thành phố hỗ trợ 15 con lợn giống siêu nạc, 28 con dê giống và kinh phí sửa chữa chuồng trại trị giá 273 triệu đồng cho hộ nghèo.

Hội ND xã cũng đề nghị UBND TP.Bà Rịa hỗ trợ 4 dự án nuôi dê sinh sản và 6 dự án nuôi gà thả vườn trị giá 72 triệu đồng; đề nghị UBND xã hỗ trợ 6 dự án nuôi gà thả vườn cho 6 hộ trị giá 24 triệu đồng.

Nhờ thường xuyên bám sát giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời nên công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 của Hội ND xã đạt hiệu quả thiết thực. Tháng 6/2019, Ban chỉ đạo giảm nghèo xã tổ chức điều tra, khảo sát kết quả thực hiện công tác giảm nghèo thì 151 hộ hội viên nông dân đã đủ điều kiện thoát nghèo, trong đó có 36 hộ thoát nghèo bền vững và đang cố gắng vươn lên thành hộ có thu nhập khá. Hội ND xã đã hoàn thành chỉ tiêu thoát nghèo trước gần một năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Đổi mới hoạt động Hội

Cùng với hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội ND xã Long Phước cũng tích cực phối hợp tổ chức dạy nghề, nâng cao trình độ cho nông dân. Từ năm 2012 đến nay, Hội ND xã Long Phước đã tổ chức 9 lớp dạy nghề nông nghiệp với 243 học viên được cấp chứng chỉ tốt nghiệp. Sau khi được đào tạo nghề, 225 nông dân có việc làm ổn định trên chính ruộng, đất của gia đình với thu nhập trên 100 triệu đồng/hộ/năm. Nhiều hộ đã được công nhận là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Một điểm tích cực nữa của Hội ND xã Long Phước trong công tác dạy nghề đó là Hội chủ động xây dựng dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân sau học nghề đầu tư sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt; mỗi mô hình sẽ được quỹ giải ngân từ 300 - 500 triệu đồng. Hiện, 102 nông dân xã Long Phước đã được vay 4,470 tỷ đồng Quỹ Hỗ trợ nông dân. Trung bình mỗi hộ được vay 30 - 50 triệu đồng để tạo điều kiện cho các học viên phát triển kinh tế hộ, vươn lên làm giàu bằng chính nghề được đào tạo. Song song với các việc làm thiết thực trên, Hội ND xã Long Phước đã có những đổi mới, sáng tạo trong cách làm và tổ chức hoạt động công tác Hội gắn với đời sống, tinh thần của người nông dân.

Theo đó, trong 5 năm qua, Hội ND xã phối hợp UBND, Mặt trận Tổ quốc xã vận động xây tặng 3 căn nhà đại đoàn kết cho 3 hộ nghèo, sửa chữa 13 căn với tổng kinh phí 280 triệu đồng. Đồng thời, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giúp 24 hộ nghèo về bò, dê giống, bán phân bón trả chậm, cho vay vốn không tính lãi với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.

Hàng năm, Hội ND xã đều vận động các mạnh thường quân tặng hàng trăm suất quà dành cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết, ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Đầu năm 2021 này, Hội ND xã đã phối hợp với UBND xã vận động Bảo hiểm xã hội tỉnh tặng 100 thẻ bảo hiểm y tế cho các hội viên nông dân sau khi thoát nghèo.

Hội cũng vận động các Mạnh Thường Quân tặng học bổng cho các học sinh là con em hội viên nghèo, khó khăn. Đây là nguồn động viên rất lớn đối với tinh thần học tập của các em, đồng thời thể hiện trách nhiệm của tổ chức Hội đối với xã hội trong công tác khuyến học, khuyến tài cũng như góp phần quan trọng trong công tác an sinh xã hội.

"Những hoạt động của Hội sẽ là động lực cho mỗi hội viên nông dân và người dân được hưởng lợi để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống và hướng đến những điều tốt đẹp nhất. Hội sẽ luôn là điểm tựa để chia sẻ những khó khăn, sẽ đồng hành với người dân trong các hoạt động lao động sản xuất" - Chủ tịch Hội ND xã Long Phước Nguyễn Văn Minh cho hay.