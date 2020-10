Hồi ức thiêng liêng 59 năm Hội Nông dân giải phóng: Vui sao nước mắt lại trào...

Kiến nghị tuyên dương tập thể anh hùng lực lượng vũ trang

Hôm nay, các cựu cán bộ Hội ND giải phóng miền Nam ngồi bên nhau để thăm hỏi, ôn lại kỷ niệm xưa, một thời cống hiến sức mình vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi xin chia sẻ và kiến nghị một điều. Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, tầng lớp thanh niên nông dân đã ý thức được trách nhiệm, lòng căm thù quân xâm lược, khoác ba lô lên đường tòng quân giết giặc cứu nước, rất xứng đáng là quân đội chủ lực của cách mạng Việt Nam. Trong thời kỳ chống Mỹ, đã có 32 đồng chí cán bộ, chiến sĩ của Hội ND giải phóng miền Nam ờ miền Nam và nhiều đồng chí cán bộ Hội ND các tỉnh phía Nam đã anh dũng hy sinh trên khắp chiến trường. Đặc biệt, tại thành phố này, trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 đã có 4 đồng chí hy sinh, đổ máu xương vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tổ quốc, nhân dân, giai cấp nông dân và chúng ta có mặt hôm nay mãi mãi trân trọng và biết ơn các đồng chí đã ngã xuống.

Để tưởng nhớ công lao to lớn của những đồng chí đã khuất và để giáo dục thế hệ mai sau, chúng tôi đề nghị Trung ương Hội ND Việt Nam đề nghị với Đảng và Nhà nước xem xét tuyên dương tập thể anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ chống Mỹ cứu nước cho Hội ND giải phóng miền Nam Việt Nam.

Ông Phạm Văn Cuộc - Trưởng Ban liên lạc cựu cán bộ Hội ND giải phóng miền Nam

Sát cánh nông dân để hướng dẫn sản xuất sạch

Tôi tham gia cán bộ hội khi mới 19 đôi mươi. Bà con nông dân lúc bấy giờ gọi chúng tôi là "nông hội nghé" vì còn quá trẻ. Nhiệm vụ của tôi lúc bấy giờ là liên lạc giữa tỉnh và địa phương hoặc bám trụ vận động nông dân, thanh niên bị bắt lính… đứng lên phá bỏ kìm kẹp, chống áp bức, tăng gia sản xuất. Gian khổ, hy sinh nhưng rất vui. Năm 1976, theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, Hội ND giải phóng miền Nam được sắp xếp về Ban Nông nghiệp T.Ư, hoàn thành sứ mạng lịch sử, tôichuyển sang công tác tại Hội đồng nhân dân tỉnh Long An. Tuy nhiên, dù chuyển sang lĩnh vực công tác nào, là cựu cán bộ hội vẫn tự hào đã từng sống, chiến đấu ở căn cứ T.Ư Cục miền Nam, là cán bộ Hội ND giải phóng miền Nam.

Hiện, tôi đặc biệt chú ý đến việc nông sản Việt Nam làm thế đáp ứng thị trường thế giới khi Việt Nam ngày càng tham gia sâu vào các định chế kinh tế - thương mại. Mặc dù thời gian gần đây nông sản Việt chú trọng nhiều hơn đến chất lượng, mẫu mã nhưng như thế vẫn chưa đủ. Muốn đưa nông sản ra thế giới buộc phải làm sạch. Tuy nhiên, hiện nông dân mạnh ai nấy làm tiêu chuẩn VietGAP, manh mún. Vì thế, cán bộ hội lúc này phải có trách nhiệm tham gia, hướng dẫn nông dân làm nông sản sạch, có tổ chức, để nông sản đồng nhất chất lượng, quy mô sản lượng.

Ông Lại Văn Thắng - cựu cán bộ Hội ND giải phóng miền Nam.