Hôm nay (12/1), khai mạc Asian Cup 2024: ĐT Việt Nam quyết vượt khó

ĐT Việt Nam sẵn sàng đối đầu thử thách lớn

Lễ khai mạc của Asian Cup 2024 có tên gọi "The Lost Chapter of Kelileh and Demnel" (tạm dịch: Chương thất lạc của Kelileh và Demneh). Trong đó, Kelileh và Demneh (hay Kalīla wa-Dimna) là tên một cuốn sách nổi tiếng của xứ Ả Rập, bao gồm 15 chương, tập hợp những câu chuyện thần thoại tưởng tượng về những vị anh hùng được ẩn dụ thành động vật.

Sân vận động Lusail là nơi tổ chức lễ khai mạc và trận khai mạc Asian Cup 2024. Ảnh: Qatar Moments

Ban tổ chức Asian Cup 2024 đã đăng tải nội dung chính của lễ khai mạc trên mạng xã hội và kéo dài khoảng 3 phút kèm theo tiêu đề: Hãy sẵn sàng khám phá câu chuyện hoành tráng. Dù phần lớn kịch bản và thời lượng của lễ khai mạc vẫn được giữ kín, nhưng có thể tin rằng, đây sẽ là một chương trình vô cùng ấn tượng, như những gì Qatar chứng tỏ với thế giới khi họ là chủ nhà của VCK World Cup 2022 cách đây hơn 1 năm.

Sau lễ khai mạc, trận khai mạc sẽ diễn ra trên sân Lusail giữa chủ nhà Qatar và Lebanon. Đây là cuộc so tài đầu tiên, khởi đầu cho 51 trận đấu hứa hẹn sôi nổi, quyết liệt và nhiều kịch tính tại Asian Cup 2024.

Trong 24 đội dự giải, ĐT Nhật Bản được đánh giá là ứng cử viên số một cho danh hiệu vô địch. Phong độ của ĐT Nhật Bản thời gian qua mang tính hủy diệt khi họ đã toàn thắng 10 trận đấu gần nhất. Đáng chú ý, trong chuỗi trận thắng này, chỉ có 1 trận đấu ĐT Nhật Bản ghi 2 bàn, còn lại họ đều khiến đối thủ phải vào lưới nhặt bóng từ 4 bàn trở lên.

ĐT Nhật Bản được coi là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch Asian Cup 2024. Ảnh: SPORT

Ngoài ĐT Nhật Bản, ĐT Hàn Quốc cũng được coi là có thực lực để cạnh tranh ngôi vương. Niềm hy vọng lớn nhất của ĐT Hàn Quốc là siêu sao Son Heung-min và xung quanh anh là những vệ tinh rất tài năng như Kim Min-jae, Lee Kang-in, Hwang Hee-chan…

Dù không có những tên tuổi lớn như trước đây, nhưng sức mạnh của ĐT Australia vẫn không thể coi thường. Bên cạnh đó, những đại diện của Tây Á như ĐT Saudi Arabia, ĐT Iran hay chủ nhà Qatar cũng có thực lực để tiến xa.

Tại Asian Cup 2024, ĐT Việt Nam chơi tại bảng D và gặp ngay ĐT Nhật Bản ở trận ra quân vào ngày 14/1. Sau đó, thầy trò HLV Troussier sẽ lần lượt gặp ĐT Indonesia và ĐT Iraq.

Trước thềm Asian Cup 2024, "bão chấn thương" khiến ĐT Việt Nam mất đến 10 trụ cột. Sự vắng mặt của Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Hoàng Đức… ảnh hưởng đáng kể đến quá trình chuẩn bị của ĐT Việt Nam.

ĐT Việt Nam đã và đang tích cực chuẩn bị cho Asian Cup 2024. Ảnh: VFF

Mặc dù vậy, HLV Troussier đã cố gắng sử dụng lực lượng ở mức tốt nhất. Hiện tại, tinh thần của ĐT Việt Nam rất thoải mái, hào hứng và đã sẵn sàng đối diện với những thử thách chắc chắn sẽ rất khó khăn.

Do khả năng giành điểm trước ĐT Nhật Bản không cao nên trận đấu mang tính trọng tâm tại vòng bảng của ĐT Việt Nam là cuộc đọ sức với ĐT Indonesia vào ngày 19/1. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cả 2 đội, không chỉ quyết định đến khả năng cạnh tranh vé đi tiếp mà còn có tác động lớn về tinh thần khi guồng quay vòng loại World Cup 2026 trở lại vào tháng 3. Vào thời điểm đó, ĐT Việt Nam sẽ có 2 trận đối đầu trực tiếp với ĐT Indonesia và đó chắc chắn là những màn so tài không khoan nhượng, khi cả 2 đội đều đặt mục tiêu vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á.

Đến thời điểm này, có thể khẳng định HLV Troussier vẫn sẽ áp dụng cách chơi thiên về kiểm soát bóng cho ĐT Việt Nam. Dù ĐT Việt Nam thua 5/6 trận đấu gần nhất, nhưng HLV Troussier vẫn tỏ ra bình tĩnh và điều đó có thể sẽ được ĐT Việt Nam thể hiện bằng các màn trình diễn có chất lượng cao tại Asian Cup 2024.