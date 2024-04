Hơn 2.000 VĐV tham gia giải chạy "Vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ năm 2024"

Giải chạy "Vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ năm 2024" tạo sức hút lớn

Thông tin từ Ban Tổ chức, trong sáng 14/4, tất cả vận động viên sẽ chính thức tranh tài ở 5 cự ly, gồm: 5km, 10km, 21km, 42km và 70km. Đường chạy của vận động viên sẽ đi qua các cứ điểm: Him Lam, Hồng Cúm, A1, Mường Phăng - những địa danh nổi tiếng trong chiến dịch Điện Biên Phủ "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Vận động viên tham gia giải chạy "Vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ, năm 2024 chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Thanh Tùng

Ở cự ly 70km, có 70 vận động viên tham gia bắt đầu xuất phát từ 3 giờ sáng; đến 4 giờ sáng thì 83 vận động viên vào giải chạy ở cự ly 42km; ở cự ly 21km có 180 vận động viên tham gia xuất phát lúc 5 giờ 30 phút; với cự ly 10km có 187 vận động viên chuyên nghiệp và 64 vận động viên phong trào tham gia, xuất phát từ lúc 7 giờ sáng; ở cự ly 5km có 187 vận động viên xuất phát lúc 7 giờ 15 phút. Cự ly 5km chạy phong trào có số vận động viên không chuyên tham gia nhiều nhất.

Ở cự ly 70km, các vận động viên xuất phát từ 3 giờ sáng. Ảnh: Thanh Tùng

Điểm xuất phát chung ở các cự ly trong giải chạy đều bắt đầu từ trên đồi D1 - nơi có tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Trên cung đường chạy, các vận động viên không chỉ được tìm hiểu lịch sử mà còn được khám phá cảnh đẹp hùng vĩ, nên thơ của núi rừng Điện Biên; đồng thời lan tỏa thông điệp "An toàn giao thông - Hạnh phúc cho mọi nhà".

Giải chạy THACO Marathon "Vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ năm 2024" do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Báo Giao thông phối hợp tổ chức; là hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024); 115 năm ngày thành lập tỉnh Điện Biên (28/6/1909-28/6/2024), Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và Năm An toàn giao thông 2024.

Các vận động viên chạy qua cung đường của Cánh đồng Mường Thanh. Ảnh: Thanh Tùng

Khẳng định Giải chạy THACO Marathon "Vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ năm 2024" không chỉ đem đến "sân chơi" cho những người đam mê chạy bộ, ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia còn cho biết, qua giải chạy Ban Tổ chức còn gửi đi thông điệp "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn" đến mọi người.

Các vận động viên chạy qua cung đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Thanh Tùng

Nhân sự kiện này, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia kêu gọi mọi người tham gia giao thông tuân thủ các quy định và các quy tắc an toàn giao thông bằng các việc làm thiết thực đã được quy định cụ thể: Đã uống rượu bia - không lái xe; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô-tô, xe máy; tuân thủ quy định tốc độ; không dàn hàng ngang, phóng nhanh vượt ẩu; không lạng lách, đánh võng; không sử dụng điện thoại khi lái xe.

Ban Tổ chức tiếp nhận số tiền ủng hộ cho 50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Ảnh: Thanh Tùng

Đặc biệt các bậc cha mẹ và người lớn cần nêu gương đối với trẻ em, tuyệt đối không giao xe cho trẻ khi chưa đủ tuổi, bảo đảm trẻ em có đủ các kiến thức và kỹ năng cần thiết trước khi độc lập tham gia giao thông… để mọi người cùng nhau chung tay xây dựng môi trường giao thông Việt Nam ngày càng an toàn, thân thiện hơn.

Giải chạy THACO Marathon "Vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ năm 2024 có sự tham gia của nhiều em nhỏ trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thanh Tùng

Được biết, Giải chạy THACO Marathon "Vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ năm 2024" nhận được sự ủng hộ, đồng hành của 7 nhà tài trợ, gồm các đơn vị: Công ty Cổ phần tập đoàn Trường Hải; Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; Công ty trách nhiệm hữu hạn Grab; Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex; Công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh; Công ty cổ phần BE Group; Quỹ Phòng chống thương vong châu Á.