Hơn 3,2 triệu lượt thí sinh tham gia Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy

Sáng 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Bộ Công an tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc đạt giải.

Thí sinh lớn tuổi nhất 81 tuổi

Báo cáo tổng kết cuộc thi, Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 Bộ Công an), cho biết: Cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma tuý được diễn ra từ ngày 20/7 đến ngày 19/10/2023, do Bộ Công an tổ chức.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Ảnh: Anh Trung

Ngay sau khi Bộ Công an ban hành kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các Hội đồng chuyên môn để tổ chức cuộc thi, Bộ Công an đã đề nghị và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương; UBND các tỉnh, thành phố; Công an các đơn vị, địa phương. Hầu hết các đơn vị, địa phương đã ban hành kế hoạch với các tiêu chí cụ thể nhằm triển khai sâu rộng cuộc thi tới đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, các tầng lớp Nhân dân và học sinh, sinh viên.

Ngoài ra, nhiều đơn vị, địa phương đã tích cực, chủ động tổ chức phát động, hướng dẫn dự thi với các hình thức, nội dung phong phú đa dạng, phù hợp nhằm lan tỏa cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy.

Sau 3 tháng triển khai tổ chức cuộc thi, có hơn 3,2 triệu lượt thí sinh tham gia dự thi trực tuyến trên nền tảng Internet, gần 5.000 bài dự thi viết tự luận. Con số này cho thấy tính lan tỏa, sức ảnh hưởng về nội dung cuộc thi tới đời sống xã hội.

Đáng chú ý, đối với hình thức thi viết tự luận, có thí sinh lớn tuổi nhất là cụ bà 81 tuổi, cụ ông 76 tuổi ở Hà Nội và nhiều bài dự thi của các cháu học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trong đó có em học sinh lớp 4 tham gia thi dưới sự hướng dẫn của các thầy, cô giáo.

Các đại biểu dự Lễ trao giải Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy sáng 5/12. Ảnh: Anh Trung

Thí sinh từng sử dụng ma túy chung tay triệt phá tụ điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn

Theo Ban tổ chức, cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma tuý do Bộ Công an tổ chức đã diễn ra ý nghĩa, lan toả, tạo được hiệu ứng tích cực trong hệ thống chính trị và người dân. Sự thành công của cuộc thi được đánh giá thông qua số lượng, chất lượng cả nội dung lẫn hình thức, thành phần tham gia ở các cấp, các ngành, mọi độ tuổi.

Từ việc lựa chọn nội dung, ra câu hỏi, đáp án, tổ chức hướng dẫn dự thi đến việc tổ chức quảng bá, tuyên truyền, phát động trên các nền tảng mạng xã hội, các phương tiện truyền thông, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ thuộc các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang, người dân và học sinh, sinh viên trên toàn quốc. Bên cạnh đó, còn có sự hưởng ứng tham gia của nhiều người Việt Nam, du học sinh đang sinh sống, học tập, công tác ở nước ngoài; du học sinh quốc tịch Lào, Campuchia đang học tập tại Việt Nam.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao giải đặc biệt cho cá nhân thi tự luận và trực tuyến. Ảnh: Anh Trung

Tính dễ tiếp cận đối với người dùng của phần mềm thi trắc nghiệm cũng đã tạo điều kiện để các thí sinh trên mọi miền của Tổ quốc, từ vùng sâu biên giới, đến hải đảo xa xôi và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia dự thi. Để có được kết quả đó là do lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các bước tiến hành tổ chức cuộc thi, như: phần mềm trực tuyến, tích hợp với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chứng thực bằng số căn cước công dân, tổ chức tuyên truyền trên các nền tảng số…. Thông qua cuộc thi này, cho thấy đây là một biện pháp tuyên truyền đạt hiệu quả, có tính lan tỏa cao cần được nhân rộng.

Qua số điện thoại đường dây nóng và email của cuộc thi, Ban Tổ chức thường xuyên nhận được phản hồi, trao đổi từ những tập thể, cá nhân quan tâm đến cuộc thi phản ánh những vướng mắc trong quá trình tổ chức, tham gia thi cũng như công tác phòng, chống ma túy.

Điển hình, có thí sinh là thợ sửa chữa xe máy ở Quảng Nam, thông qua tin nhắn trên điện thoại chủ động tìm tòi, nghiên cứu tài liệu để tham gia cuộc thi và cho biết, cuộc thi có ý nghĩa thiết thực đối với người dân tại nơi anh sinh sống. Cũng có thí sinh đã từng sử dụng ma túy, thông qua cuộc thi thí sinh bày tỏ sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng để triệt phá tụ điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn…

Căn cứ vào thể lệ cuộc thi, Ban tổ chức đã lựa chọn, thống nhất trao 2 giải đặc biệt (tự luận và trực tuyến); 10 giải nhất; 30 giải nhì; 60 giải 3 và 90 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất. Các sản phẩm đạt giải sẽ là nguồn tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy sau này đạt hiệu quả cao.