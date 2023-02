Sáng 8/2, tại các địa phương của 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đã long trọng tổ chức cho hơn 4000 thanh niên lên đường nhập ngũ.



Hơn 4.000 thanh niên Đắk Lắk, Đắk Nông nguyện đem sức trẻ cống hiến cho Tổ quốc

Tại Đắk Lắk, có 2968 thanh niên ưu tú lên đường tòng quân, trong đó, có 2.502 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 466 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Về dự và động viên các tân binh lên đường tòng quân tại lễ giao nhận quân của TP Buôn Ma Thuột, có các đồng chí: Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Thái Đại Ngọc - Tư lệnh Quân khu 5; Nguyễn Đình Trung - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Năm nay, các địa phương, đơn vị trong tỉnh Đắk Lắk đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự; các văn bản của Bộ Quốc phòng về quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Thanh niên ưu tú tại TP Buôn Ma Thuột lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự

Do đó, chất lượng công dân nhập ngũ năm 2023 đạt cao. Các thanh niên lên đường nhập ngũ có tuổi đời từ 18 đến 27 tuổi, sức khỏe bảo đảm; trong đó có 8 đảng viên, 3 nữ; 149 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp; dân tộc thiểu số có 1.724 thanh niên.

Sáng cùng ngày, tại tỉnh Đắk Nông, có 1.115 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó, 265 tân binh tham gia nghĩa vụ CAND.

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông tặng hoa chúc mừng tân binh lên đường nhập ngũ

Tại các điểm giao nhận quân, các đồng chí lãnh đạo cấp tỉnh, thành phố, huyện và ngành vũ trang đã đến tặng hoa động viên, tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ.

Đến chúc mừng, động viên các tân binh tại địa điểm giao nhận quân thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút, Đại tá Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, sau khi có kế hoạch tuyển chọn công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2023 của Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Nông đã triển khai kế hoạch, phối hợp cùng các đơn vị liên quan làm tốt công tác tuyển chọn theo đúng số lượng, chất lượng cũng như thời gian quy định, đảm bảo tính công khai, dân chủ.

Theo đó, trong tổng số 265 công dân được tuyển chọn đều đảm bảo về yêu cầu sức khoẻ, trình độ học vấn, phẩm chất đạo đức, chính trị và các yêu cầu khác của lực lượng Công an.

"Trong 265 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ Công an lần này thì có 13 người có trình độ Đại học, Cao đẳng, 2 người trình độ Trung cấp, 2 đảng viên và 110 người là đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, trong số này có rất nhiều tân binh đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc", Đại tá Thanh cho biết.

Đại tá Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông tặng hoa chúc mừng tân binh lên đường nhập ngũ

Trao đổi với phóng viên, tân binh Lương Đức Tuấn (SN 2000, trú tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút) cho biết, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh - ngành luật kinh tế vào tháng 6/2022, Tuấn có một việc làm khá ổn định tại TP Hồ Chí Minh nhưng khi có thông tin thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an, Tuấn đã tiên phong, tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ.

"Là thanh niên thì phải có hoài bão, không ngại khó, ngại khổ. Thực hiện nghĩa vụ Công an không những là niềm vinh dự, tự hào mà còn là trách nhiệm để mỗi người trẻ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện hoàn thiện bản thân trên con đường lập thân lập nghiệp. Khi vào môi trường Công an, em sẽ nỗ lực hết mình hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng là một chiến sĩ Công an nhân dân", Tuấn tâm sự.

Cùng chung hoài bão của tuổi trẻ, tân binh Vũ Mạnh Thuỳ (SN 2000, trú tại thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút) chia sẻ, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Xây dựng TP Hồ Chí Minh vào năm 2022, Thuỳ được tuyển chọn vào làm kỹ sư xây dựng tại một công ty ở TP Hồ Chí Minh với mức lương khá hấp dẫn. Tuy nhiên, khi có thông tin tuyển chọn công dân tham gia nhập ngũ, Thuỳ đã hăng hái viết đơn tình nguyện thi hành nghĩa vụ Công an.

"Đối với nhiều người, sau khi tốt nghiệp đại học sẽ tìm kiếm cơ hội việc làm cho bản thân nhưng với em, đây là thời điểm tốt nhất để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của người công dân đối với Tổ quốc", Thuỳ chia sẻ.