“200 ngày tập kết ra Bắc ở Cà Mau - Tầm nhìn chiến lược và giá trị lịch sử”

Ông Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau khẳng định rằng: Hội thảo lần này có ý nghĩa hết sức to lớn. Góp phần tô thắm thêm truyền thống cách mạng hào hùng của Đảng ta và truyền thống lịch sử của Đảng bộ, dân và quân tỉnh Cà Mau trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước. Ảnh: An An