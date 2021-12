Hơn 9.000 F0 tại Hà Nội đang được điều trị, bệnh nhân diễn biến nặng, nguy kịch tăng nhanh

Tính từ ngày 10/11 đến nay, Hà Nội ghi nhận 14.405 ca mắc (trung bình 232,32 ca/ngày), trong đó 5.370 ngoài cộng đồng (chiếm 37,28%). Trong 1 tuần gần đây (từ 6/12), Hà Nội ghi nhận gần 5.300 ca mắc Covid-19 mới, trung bình gần 750 ca/ngày.



Tới hết ngày 12/12, Hà Nội có 9.017 trường hợp F0 đang được điều trị, trong đó có 6.084 bệnh nhân được điều trị tại các bệnh viện, cơ sở thu dung điều trị; 2.495 bệnh nhân không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ điều trị tại các trạm y tế lưu động; 438 F0 điều trị tại nhà.

Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 2. Ảnh: BVCC

Cụ thể, 2 bệnh viện của Trung ương là Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội điều trị 257 bệnh nhân. Có 28 bệnh viện của Hà Nội điều trị cho 1.963 bệnh nhân. Cơ sở thu dung điều trị thành phố tiếp nhận điều trị cho 3.864 người, trong đó cơ sở ký túc xá Phenikaa (540), cơ sở điều trị Đền Lừ III (844), cơ sở điều trị Thượng Thanh (718), cơ sở điều trị Pháp Vân - Tứ Hiệp (1.762).

Theo thống kê về tình hình điều trị Covid-19 của Bộ Y tế cập nhật tới tối 12/12, đại đa số các bệnh nhân Covid-19 ở Hà Nội không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Tuy nhiên, lượng F0 ở Hà Nội tăng trong 1 tuần gần đây, khiến số bệnh nhân mức độ trung bình, nặng/nguy kịch cũng tăng lên.

Theo thống kê của Bộ Y tế, gần 1.100 bệnh nhân có triệu chứng mức độ trung bình (tăng 27% so với trung bình 7 ngày trước), trong đó có 124 ca nặng/ nguy kịch (cao hơn gần 30 ca so với thống kê cách đây 3 ngày, cao hơn 57% so với trung bình 7 ngày trước), có 9 ca phải thở máy xâm lấn và không ca nào phải lọc máu hay can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo). Tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Hà Nội là 0,3%.

Trạm Y tế lưu động Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Chương

Trước đó, ngày 5/12, Bộ Y tế nhận được công văn của Sở Y tế Hà Nội đề nghị cho ý kiến về việc sử dụng kết quả test nhanh kháng nguyên xác định người nhiễm SARS-CoV-2 và xác định tình trạng khỏi bệnh, cho ra viện.

Về vấn đề này, ngày 12/12, Bộ Y tế cho biết với người bệnh Covid-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đủ điều kiện cách ly, điều trị tại nhà theo quy định sẽ được dỡ bỏ cách ly, điều trị tại nhà khi thời gian cách ly, điều trị đủ 10 ngày.

Ngoài ra, ca bệnh có kết quả test nhanh âm tính do nhân viên y tế thực hiện hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên (test nhanh do Bộ Y tế cấp phép).

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch hoặc Trạm Y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho người bệnh.