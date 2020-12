Honda Civic được một số đại lý giảm giá 80 triệu đồng

Giới tư vấn bán hàng Honda liên tục đưa tin đăng bán Civic với mức giá giảm 80 triệu đồng, bao gồm tặng tiền mặt và phụ kiện. So với các mẫu xe cùng nhà như CR-V hay HR-V, Civic không được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, chính vì thế nên mẫu sedan này được hãng và các đại lý phân phối triển khai nhiều chính sách ưu đãi trong thời gian gần đây. Đặc biệt thời điểm cuối năm khi các showroom đẩy mạnh bán hàng, Civic cũng nhận được nhiều đợt khuyến mại giảm giá, tặng quà.

Một số đại lý tại Hà Nội đang chào bán mẫu sedan Honda Civic này với ưu đãi lên tới 80 triệu đồng gồm giảm giá tiền mặt và quà tặng phụ kiện. Trước đó, Honda Civic thường xuyên nhận ưu đãi lên đến 70 triệu đồng. Các tháng cuối cùng của năm khi tâm lý chạy theo các sản phẩm lắp ráp trong nước để hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ, một số đại lý quyết định tăng thêm khuyến mãi cho Honda Civic.

Việc giảm giá đối với một mẫu xe là tin vui đối với những người mua mới, nhưng lại khiến khách hàng đang sở hữu xe thất vọng vì chiếc xe mất giá nhanh trên thị trường, bởi giá xe cũ thường phụ thuộc nhiều vào giá xe mới. Hiện tại, giới tư vấn bán hàng Honda trên toàn quốc đang chào bán xe với mức giảm mạnh, nhằm mục đích giải phóng hàng tồn kho.

So với các sản phẩm cùng phân khúc sedan hạng C, Honda Civic có giá bán khá cao. Trên thực tế, giá bán còn cao hơn Mazda3 và ngang với giá cao nhất của Toyota Corolla Altis. Không những vậy, đây còn là cái tên duy nhất trong phân khúc là xe nhập khẩu. Doanh số của mẫu xe hạng C Honda Civic trong tháng 11 là 329 chiếc, cộng dồn đạt 2.259 chiếc kể từ đầu năm tới nay. Như vậy trung bình mỗi tháng, mẫu sedan này duy trì ở khoảng vài trăm xe bán ra.

Honda Civic 2020 tung ra thị trường Việt Nam từ tháng 04/2019 với nhiều cải tiến, 3 phiên bản của Civic gồm 1.5 RS, 1.8 G và 1.8E với giá bán niêm yết 929 triệu đồng, 789 triệu đồng và 729 triệu đồng. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với hộp số vô cấp CVT, trang bị nhiều công nghệ như chế độ lái tiết kiệm Eco, kiểm soát hành trình, chống lật xe khi cua, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, 6 túi khí...