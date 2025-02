Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bất bại 13 trận liên tiếp có phải do may mắn? Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bất bại 13 trận liên tiếp có phải do may mắn?

3 trận thắng, 10 trận hòa, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khép lại giai đoạn lượt đi V.League 2024/2025 với thành tích bất bại cùng vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Cầm hòa Bình Dương, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (áo đỏ) nâng chuỗi trận bất bại lên con số 13. Trận hòa kịch tính trước Becamex Bình Dương giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục duy trì chuỗi 13 trận bất bại ở mùa giải này, qua đó tái lập được thành tích của CLB Hà Nội vào năm 2018. Tính rộng hơn, đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công chỉ thua 1 trong 17 trận gần nhất tại V.League. Trận thua gần nhất đội bóng núi Hồng là trận thua 0-1 trước Nam Định (vòng 24 V.League 2023/2024). Dẫu có tới 10 trận hòa trong chuỗi 13 trận bất bại, nhưng với những gì đã thể hiện, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xứng đáng nhận được những lời khen. Bởi để lập lại thành tích là điều không hề dễ, đặc biệt đối với một đội bóng tầm trung như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trở thành hiện tượng của mùa giải. Cần phải nhớ rằng, ở mùa trước đội bóng núi Hồng suýt phải xuống hạng nhưng chỉ sau 2 tháng lại có màn “lột xác” đến khó tin. Câu hỏi đặt ra, điều gì đã giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - một đội hình không có ngôi sao lại khó đánh bại đến như vậy?. Đầu tiên phải nhắc đến vai trò của HLV Nguyễn Thành Công. Vị chiến lược gia người Nghệ An lựa chọn cầu thủ theo tiêu chí có thể không giỏi nhưng phải là người phù hợp nhất và biến họ trở thành những người khó bị đánh bại nhất. Những tân binh như: Sỹ Hoàng, Tấn Tài, Duy Thường, Adou Minh đến với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh theo cách như vậy. Với những con người ấy, bằng khả năng “hồi sinh” cầu thủ của mình, HLV Nguyễn Thành Công đã tạo nên một tập thể đầy sức mạnh, thi đấu gắn kết và luôn khát khao chiến thắng, trở thành mảnh ghép hoàn hảo với lối chơi của toàn đội. Sỹ Hoàng, Tấn Tài, Adou Minh trở thành trụ cột, thi đấu đầy máu lửa, một Duy Thường hết mình mỗi khi được trao cơ hội.... Tinh thần ấy đã giúp đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công đánh bại cả đương kim vô địch Nam Định 1-0 và cầm hòa loạt CLB “số má” như: Hà Nội, Viettel, Công An Hà Nội, CLB TP.HCM. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là đội bóng đoàn kết, luôn khát khao chiến thắng. Điều thứ hai, không thể không nhắc đến là ngoại binh của đội bóng núi Hồng ở mùa giải này. Geovane từ người thừa ở Công an Hà Nội dưới bàn tay của HLV Nguyễn Thành Công đã chơi cực hay, trở thành “họng súng” chủ lực của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở lượt đi với 5 bàn thắng. Một Helerson “chân ướt chân ráo” chơi bóng ở Việt Nam lại hòa nhập nhanh đến mức khó tin, tư duy chơi bóng đầy hiện đại. Anh cùng với Việt kiều Adou Minh góp công lớn tạo nên “lá chắn thép” nơi hàng thủ, giúp đội bóng núi Hồng nhận ít bàn thua nhất V.League (9 bàn). Ngoại binh của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mùa này có chất lượng chuyên môn khá. “Lập nên chuỗi bất bại khiến đội bóng khá hào hứng, ngoài những yếu tố về cầu thủ, tinh thần thi đấu, chúng tôi có thêm sự may mắn. May mắn ở đây là lựa chọn đúng các cầu thủ phù hợp lối chơi, may mắn chọn được ngoại binh có chuyên môn khá” – HLV Nguyễn Thành Công chia sẻ. Sau một mùa giải bết bát, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã biến khó khăn thành động lực. Đội bóng thi đấu kỷ luật, biết mình biết người và tính toán qua từng trận. Sự kiên nhẫn, đoàn kết và tinh thần chiến đấu là nền tảng giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đạt được chuỗi trận ấn tượng như hiện tại. Dù đội bóng núi Hồng chưa có nhiều chiến thắng như Hà Nội FC năm 2018 (11 thắng 2 hòa), nhưng việc giữ thành tích bất bại cho đến thời điểm này vẫn là một thành công rất lớn với đội bóng núi Hồng. Nếu tiếp tục duy trì phong độ ổn định như giai đoạn lượt đi, thầy trò HLV Nguyễn Thành Công hoàn toàn có thể hướng đến một vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng và tạo ra bất ngờ trong cuộc đua V.League mùa này. Tham khảo thêm Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bất bại, HLV Nguyễn Thành Công thừa nhận ăn may

