Hợp đồng đầy đủ giá trị pháp lý, Vạn An Phát quyết định khởi kiện dân sự

Hợp đồng đầy đủ giá trị pháp lý

Liên quan tới thông tin cho rằng "Công ty Bất động sản Vạn An Phát bán thông tin trên giấy, lách luật", sau khi có đơn của ông Thái Trường Thạnh (27/1 Nguyễn Văn Nguyễn, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh), Cơ quan Cảnh sát Điều tra (PC03) Công an thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra xác minh ban đầu và thông báo rõ "ông Thạnh (Thái Trường Thạnh) chưa hoàn thành việc thanh toán với hợp đồng nguyên tắc đã ký kết, hợp đồng còn đang trong quá trình thực hiện các tranh chấp phát sinh (nếu có) là tranh chấp dân sự, không thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Cơ quan Cảnh sát điều tra".



Nói với Dân Việt, ông Lê Phạm Khoa - Tổng Giám đốc Công ty CP Bất động sản Vạn An Phát cũng cho biết, Công ty Bất động sản Vạn An Phát đã quyết định khởi kiện ông Thái Trường Thạnh ra Tòa án Nhân dân Quận 1 (Thành phố Hồ Chí Minh).

Công ty Bất động sản Vạn An Phát khởi kiện dân sự .

Ông Lê Phạm Khoa khẳng định: "Ngày 15/12/2020, Công ty CP Bất động sản Vạn An Phát và ông Thái Trường Thạnh cùng ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 72/2020/HĐNT/HL2-TN (hợp đồng số 72). Hợp đồng được giao kết tự nguyện, bình đẳng với nội dung ghi nhận thỏa thuận, cam kết tiền đề để nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các bên. Theo đó, ông Thạnh sau khi hoàn thành nghĩa vụ cần thiết theo như hợp đồng sẽ được nhận một phần diện tích đất thuộc các thửa đất số 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, tờ bản đồ số 85 xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Hợp đồng nguyên tắc số 72 là giao dịch dân sự đáp ứng điều kiện phát sinh hiệu lực tại Điều 117 Bộ luật Dân sự 2015, các bên phải nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận".

"Hiểu được tầm quan trọng của các điều khoản đã thỏa thuận, bằng chức năng và nhiệm vụ của mình, Công ty Bất động sản Vạn An Phát chúng tôi luôn muốn cố gắng tạo mọi điều kiện như đúng phương châm và tâm niệm hoạt động bấy lâu nay của mình, đưa ra các phương án hỗ trợ ông Thạnh một cách tối ưu nhất" - ông Khoa cho biết.

Cụ thể, nhằm tạo điều kiện, giảm thiểu áp lực về tài chính cho ông Thạnh, công ty chúng tôi đồng ý việc giãn tiến độ thanh toán thành 9 đợt trong thời hạn 8 tháng.

Tại thời điểm ký kết, ông Thạnh đã thanh toán 489.500.000 đồng, đột ngột ngừng không thanh toán nữa. phía Công ty Vạn An Phát nhiều lần liên hệ, đưa ra các phương án hỗ trợ thanh toán, muốn cùng ngồi tháo gỡ vướng mắc (nếu có) nhưng không hề nhận được sự thiện chí hợp tác từ phía ông Thạnh".

Ông Lê Phạm Khoa cũng cho biết thêm: "Với sự minh bạch rõ ràng về hồ sơ pháp lý, Vạn An Phát đã chủ động đề xuất nhanh chóng tiến hành thủ tục công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng ông Thái Trường Thạnh không đồng ý. Việc khách hàng cung cấp thông tin trên một số phương tiện truyền thông vừa qua là không hề đúng sự thật buộc Vạn An Phát phải tiến hành các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của mình".

Không đưa ra thông tin gian dối, tất cả đều thật

Được biết, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hồ Chí Minh) đã có thông báo gửi tới ông Thái Trường Thạnh (27/1 Nguyễn Văn Nguyên, phường Tân Định, quận 1) thông báo kết quả kiểm tra sau khi có đơn của ông Thạnh: "Thửa đất số 610, 611, 612, 613, 614, 615 và 616 (thửa mà ông Thạnh tố cáo Công ty Bất động sản Vạn An Phát và cho rằng "không có thật") là có thật, thực tế thuộc quyền sử dụng của ông Lê Phạm Khoa, được UBND huyện Thống Nhất chấp thuận cho phép ông Khoa hợp thửa cùng 8 thửa đất gồm thửa đất số 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 và 609 thành thửa đất số 722 và tách thành 17 thửa đất mới, mục đích là đất ở nông thôn.

Công ty Bất động sản Vạn An Phát có thể ký kết hợp đồng nguyên tắc với ông Thạnh là do ông Khoa ủy quyền cho Công ty Vạn An Phát (do chính ông Khoa làm Tổng Giám đốc) tìm kiếm khách hàng nhận chuyển nhượng, ký văn bản liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Theo thỏa thuận tại hợp đồng nguyên tắc, ông Thạnh sẽ được ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng một phần quyền sử dụng thửa đất số 610, 611, 612, 613, 614, 615 và 616 sau khi thanh toán đủ số tiền 1.600.000.000đ và được chia thành 9 đợt thanh toán.

Tuy nhiên, đến nay, ông Thạnh chưa hoàn thành việc thanh toán đối với hợp đồng nguyên tắc đã ký kết hợp đồng còn đang trong quá trình thực hiện, các tranh chấp phát sinh là tranh chấp dân sự, không thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Cơ quan Cảnh sát điều tra" - thông báo nêu rõ.

Phối cảnh tổng thể Phước Bình Lakeview - Khu dân cư Phước Bình của Vạn An Phát.

Trước đó, có thông tin ông Thái Trường Thạnh tố cáo Công ty Bất động sản Vạn An Phát "bán dự án trên giấy, không có thực (là những thửa đất trên)" nhưng dường như những thông tin mà ông Thái Trường Thạnh cung cấp cho một số phương tiện truyền thông không được toàn diện và đầy đủ.

Đặc biệt, khi đã có thông báo xác minh ban đầu của cơ quan cảnh sát điều tra như trên nhưng thông tin này lại bị lờ đi, không được đề cập một cách rõ ràng, sòng phẳng, khách quan dễ gây hiểu nhầm, ảnh hưởng tới hình ảnh, uy tín của cá nhân, đơn vị bị tố cáo.

Dân Việt có liên hệ với ông Thái Trường Thạnh nhưng không nhận được phản hồi.