TIN HOT: Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 khả năng mạnh lên thành bão, liệu có đổ bộ vào đất liền Việt Nam?

Cập nhật tin áp thấp nhiệt đới mới nhất

Cập nhật tin áp thấp nhiệt đới mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 31/5, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,1 độ vĩ bắc; 111,9 độ kinh đông, trên khu vực phía bắc quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 160km về phía đông.

Cập nhật vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 61km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng bắc với tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc với tốc độ khoảng 15km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7 giờ ngày 1.6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,3 độ vĩ bắc - 112,6 độ kinh đông; trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Trong 48 giờ tới, bão đi theo hướng bắc đông bắc với tốc độ khoảng 15km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp. Đến 7 giờ ngày 2.6, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 24,7 độ vĩ bắc - 115,3 độ kinh đông; trên đất liền phía đông tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm vùng áp thấp dưới cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới (trong 24 đến 48 giờ tới)

Thời điểm dự báo Hướng, tốc độ Vị trí Cường độ Vùng nguy hiểm Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng) 07h/01/6 Bắc, khoảng 15 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão 22,3N-112,6E; trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) 8, giật 10 Phía Bắc vĩ tuyến 17,0N; 110,5-115,0E Cấp 3: Phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông 07h/02/6 Bắc Đông Bắc, khoảng 15 km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp 24,7N-115,3E; trên đất liền phía Đông tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) < 6, giật 8 Phía Bắc vĩ tuyến 19,5N; 111,0-115,0E Cấp 3: Phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông

Chia sẻ với Dân Việt, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết theo quy luật của khí hậu, giai đoạn đầu mùa, bão hoặc áp thấp nhiệt đới ít khả năng di chuyển vào đất liền nước ta.

"Với cơn áp thấp nhiệt đới đầu mùa này nhận định đến thời điểm hiện tại, khả năng áp thấp nhiệt đới này thì ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam" - ông Hưởng cho hay.

Cơ quan dự báo cũng cho biết hiện nay, khu vực nội thành Hà Nội đang có mưa vừa, mưa to đến rất to. Dự báo trong 3 giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10-15 mm, có nơi trên 20 mm, có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 10-20 cm.

Sáng nay 31/5, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 100 mm. Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-30mm, có nơi trên 70 mm.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối 31/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30 mm, có nơi trên 50 mm. Cảnh báo mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng duy trì trong nhiều ngày tới.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, suy yếu và tan dần.

Về tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh.

Phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; sóng biển cao từ 2 - 3m; biển động.

Vùng biển phía tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) sóng biển cao 2,5 - 3,5m.

Ngày 30/5, Văn phòng thường trực Ban Chỉ dạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ban hành Công điện số 01/CĐ-QG gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành nêu trên theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới.

Quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; Tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, đồng thời đề phòng dông lốc cục bộ.