Hot girl cầm đầu đường dây lô đề tiền tỷ: Bán hàng online và có cuộc sống sang chảnh

Ngày 26/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề cực lớn vừa bị triệt phá trên địa bàn thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc.



Trong đường dây này, công an đã bắt giữ tên cầm đầu Nguyễn Thị Hậu (SN 1987, trú xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc) và 7 đối tượng là chủ các đại lý, chân rết thực hiện việc ghi lô đề trong đường dây của Hậu.

"Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 đối tượng về hành vi đánh bạc đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án này để xử lý nghiêm trước pháp luật", lãnh đạo Phòng CSHS Công an Nghệ An cho biết.

Được biết, trước đó qua nắm bắt tình hình địa bàn, công an đã phát hiện ở huyện Nghi Lộc và TP. Vinh có 1 đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề rất lớn.

Trong đường dây này có hàng chục đại lý ở địa bàn huyện và thành phố. Các đối tượng hoạt động khép kín, ma mãnh và có cả đối tượng hình sự nguy hiểm nên việc điều tra, theo dõi gặp khó khăn.

Hậu đăng bán hàng online để qua mắt công an và thường đăng ảnh có cuộc sống sang chảnh, giàu có.

Sau hơn 2 tháng điều tra theo dõi, công an đã xác định được các chân rết trong đường dây lô đề này và điều hành đường dây này lại là một cô gái bán hàng qua mạng xã hội.

"Hậu tạo vỏ bọc cho mình là một cô gái sành điệu, bán hàng online qua mạng xã hội để qua mắt lực lượng chức năng. Trên mạng xã hội, Hậu cũng đăng ảnh ăn chơi sang chảnh, cuộc sống giàu sang để lừa mọi người.

Thực tế, Hậu điều hành đường dây lô đề lớn với hàng chục đại lý trên 2 địa bàn huyện Nghi Lộc và thành phố Vinh", một cán bộ công an nói.

Dưới trướng của Hậu có đàn em thân tín là Hồ Thế Kiếm (SN 1988, trú khối 6, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc). Kiếm là đối tượng hình sự cộm cán, manh động và cũng là chủ đại lý cấp 1 của Hậu.

Hàng ngày, Kiếm cùng các đại lý khác nhận ghi lô đề cho tất cả các khách hàng có nhu cầu. Thậm chí, Kiếm nhận việc ghi lô đề của tất cả các khách vãng lai cũng như toàn bộ các cơ sở trên địa bàn. Do đó, tiền giao dịch trong đường dây của Hậu là rất lớn với trung bình mỗi ngày hơn 1 tỷ đồng tiền đánh bạc.

Về phía Hậu, cuối ngày Hậu nhận tất cả ác bảng lô đề từ các đại lý chân rết phía dưới về. 18h30' hàng ngày, Hậu căn cứ vào kết quả xổ số rồi tính tiền thắng thua và trả tiền cho con bạc thông qua đại lý bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

"Số tiền giao dịch trong đường dây này là rất lớn, hoạt động kín kẽ và ma mãnh. Riêng trong ngày bị công an bắt, đường dậy của Hậu giao dịch số tiền đánh bạc lên đến 1,7 tỷ đồng", một cán bộ điều tra thông tin.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ đường dây đánh bạc lớn này.