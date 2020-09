Hốt trọn ổ "cẩu tặc" câu 1 tấn chó, dùng hung khí tấn công trinh sát khi bị phát hiện

“Cẩu tặc” liên huyện

Ngày 15/9, Trung tá Trần Ngọc Tuấn - Trưởng Công an thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An xác nhận, đơn vị vừa triệt xóa thành công chuyên án 920T, bắt 4 đối tượng có hành vi trộm cắp chó liên tỉnh, thu giữ gần 50 cá thể chó và nhiều công cụ, phương tiện khác để trộm chó.

Thời gian qua trên địa bàn thị xã xảy ra tình trạng một số đối tượng ngoài địa phương đến, dùng nhiều phương tiện, thủ đoạn tinh vi thực hiện hành vi bắt trộm chó, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Trước tình hình đó, Công an thị xã Thái Hòa đã vào cuộc xác minh, nắm bắt thông tin. Băng nhóm này ngoài nghiện ma túy, còn có tiền án, tiền sự, lười lao động. Đêm đến, các đối tượng đi xe máy đến các địa bàn dân cư để câu trộm chó bán lấy tiền tiêu và giết thịt ăn tại trang trại.

Các đối tượng cùng tang vật vụ án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Thái Hòa xác định được 2 nhóm đối tượng có hành vi trộm chó của người dân trên địa bàn giáp ranh giữa các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ… Để triệt phá 2 ổ nhóm này, Công an thị xã Thái Hòa đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An rồi xác lập chuyên án 920T.



Các trinh sát dày dặn kinh nghiệm lập tức vào cuộc. Tuy nhiên, quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn do các đối tượng vô cùng xảo quyệt, thường dùng nhiều chiêu trò để thực hiện hành vi phạm tội. Bọn chúng chọn thời gian hoạt động trộm cắp từ 22h đến 4h sáng hôm sau. Đây là khoảng thời gian người dân đã chìm vào giấc ngủ say, khi thấy động tĩnh, chúng lập tức vù ga bỏ trốn. Vì vậy, việc theo dõi nhóm đối tượng vô cùng khó khăn.

Đặc biệt hơn, chúng dùng xe máy mang theo nhiều hung khí như dao, kiếm, súng cao su và một số công cụ để trộm cắp chó... Khi phát hiện cơ quan chức năng thì lập tức chống trả và vứt tang vật để bỏ trốn. Hành vi của nhóm đối tượng vô cùng liều lĩnh, bởi chúng biết nếu bị bắt thì khó thoát tội.

Mỗi đêm, các đối tượng câu được hơn 50 con chó.

“Phải mất rất nhiều thời gian các trinh sát mới theo dõi được nhóm đối tượng này, thậm chí nhiều đêm mưa gió, trời lạnh, các chiến sĩ cũng không bỏ vị trí. Ban chuyên án quyết tâm bắt giữ, triệt phá ổ nhóm để giữ gìn trật tự an ninh xã hội”, Trung tá Tuấn nói.



Sử dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng cuối cùng đã xác định một nhóm do Nguyễn Bửu Lộc (SN 1982) trú tại phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, là đối tượng có 7 tiền án cầm đầu. Trong đó, Lộc đã có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản; Nhóm còn lại do Trịnh Anh Tú (SN 1968), trú tại phường Quang Phong, TX Thái Hòa cầm đầu.

1 tấn chó bị bắt trộm mỗi đêm

Sau một thời gian điều tra, thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu, thủ đoạn và quy luật hoạt động phạm tội của các đối tượng, từ kết quả trinh sát nắm được, ban chuyên án biết được đêm 12/9, các đối tượng trên sẽ hoạt động câu trộm chó nên bố trí lực lượng mật phục bắt quả tang.

Yêu cầu đặt ra là phải bắt giữ thành công các đối tượng, trả lại sự bình yên cho xã hội. Tuy nhiên, do các đối tượng đều là những kẻ liều lĩnh nên vấn đề an toàn cho chiến sĩ tham gia phá án được đặt lên hàng đầu. Sau khi lập ra kế hoạch chu toàn, các lực lượng của ban chuyên án lập tức xuất phát.

Đúng như dự kiến, vào 2h ngày 13/9, Công an thị xã Thái Hòa đã bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi trộm cắp chó trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Quá trình phát hiện, bắt giữ các đối tượng đã dùng hung khí chống trả quyết liệt lực lượng vây bắt. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia phá án.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được 1 ô tô tải, 3 xe máy có gắn bộ kích điện, cùng một số dao, kiếm, súng cao su, băng keo và gần 50 cá thể chó còn sống, tổng trọng lượng khoảng 1.000 kg. Các đối tượng nhanh chóng bị đưa về trụ sở để điều tra. Ngoài Nguyễn Bửu Lộc, Trịnh Anh Tú, danh tính 2 đối tượng còn lại là: Nguyễn Hữu Hiếu (SN 2002), trú tại xóm 7, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa và đối tượng Vi Văn Quyết (SN 1976), trú tại xóm Trung Nguyên, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Bốn đối tượng trộm chó chuyên nghiệp.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, mỗi đêm, chúng thực hiện hành vi trộm cắp từ 400kg đến 500kg chó, tương ứng với số tiền 25-30 triệu đồng, sau đó tập kết chia ra để đưa đi tiêu thụ.



Hiện, Công an thị xã Thái Hòa đang tiến hành thu thập các vật chứng của vụ án và tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo pháp luật. Đồng thời, cơ quan chức năng kêu gọi người dân cung cấp thêm thông tin để xử lý theo đúng quy định.