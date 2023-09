Ngoài bão số 3, tháng 9 Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão nữa

Cụ thể, mới đây, ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia) đã có những nhận định về hình thái thời tiết bão/áp thấp nhiệt đới trong tháng 9: "Trong tháng 9, khả năng nắng nóng vẫn còn xảy ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ, tuy nhiên, không kéo dài và không gay gắt. Ngoài cơn bão Saola ra, trong tháng 9 sẽ có khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn bão hoạt động trên Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ''.

Trong tháng 9, ngoài bão số 3 (bão Saola), Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão/ áp thấp nhiệt đới nữa

Trong tháng 9, nắng nóng ở Trung Bộ xu hướng suy giảm so với tháng 8/2023, ít gay gắt, không kéo dài. Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng xuất hiện mưa dông mạnh kèm mưa lớn, mưa tập trung nhiều vào chiều tối. Hiện tượng dông lốc, sét có thể kèm theo mưa đá tiếp tục xuất hiện trên phạm vi toàn quốc.

Cơ quan khí tượng cho biết thêm, tháng 9/2023, tổng lượng mưa ở Bắc Bộ và Thanh Hóa - Nghệ An phổ biến thấp hơn từ 10-30%, Hà Tĩnh đến Bình Thuận, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ phổ biến cao hơn từ 15-30%, miền Tây Nam Bộ cao hơn từ 10-20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia).

Theo ông Vũ Anh Tuấn, trong tháng 9, nhiệt độ trung bình trên cả nước vượt trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C. Lượng mưa, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 10-30%.

Bão số 3 không gây thời tiết xấu trên đất liền dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

Cụ thể, ông Mai Văn Khiêm cho biết: “Bão SAOLA có thể là cơn bão thứ 3 hoạt động trên Biển Đông trong những ngày cuối tháng 8 và đầu tháng 9/2023.

Tuy nhiên, khả năng bão số 3 SAOLA ảnh hưởng gây gió mạnh trên cấp 6 và mưa to cho các khu vực ven biển và đất liền nước ta là không cao. Dịp nghỉ lễ 2/9, cơn bão này sẽ không gây thời tiết xấu trên đất liền”.

Bão số 3 (bão0 SAOLA) không gây thời tiết xấu trên đất liền dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.

Ông Mai Văn Khiêm khuyến cáo, để chủ động ứng phó với diễn biến bão SAOLA, người dân, đặc biệt là các ngư dân cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực.

Người dân cần tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn công tác ứng phó, phòng tránh bão của chính quyền địa phương.

Cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, thời tiết chi tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 1 đến 4/9) như sau:

Khu vực Bắc Bộ: Đêm không mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Trung Bộ: Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến ít mưa, ngày có nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 32-35 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 31-34 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to; ngày có nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày ở Tây Nguyên phổ biến 27-30 độ C; ở Nam Bộ phổ biến 29-32 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Đêm không mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 32-34 độ C.