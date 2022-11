Trong khi đó, tại New York, NBC News đã xác định Thống đốc Kathy Hochul đánh bại đối thủ Lee Zeldin trong cuộc đua thống đốc bang New York. New York vốn là thành trì của đảng Dân chủ. Tuần trước, nhiều nhân vật quan trọng của đảng Dân chủ, bao gồm Tổng thống Joe Biden, Phó tổng thống Kamala Harris, cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, đã đến bang New York vận động cho bà Hochul. Ảnh: Reuters.