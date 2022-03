Huawei tham gia kế hoạch kinh doanh “GUIDE” cho nền kinh số tốt đẹp hơn

Ông Ding nhấn mạnh các nhà khai thác mạng nên làm việc dựa trên ba yếu tố: mật độ kết nối, đa dạng điện toán và mật độ giảm thiểu carbon; đồng thời kêu gọi các nhà khai thác tham gia cùng Huawei tham gia vào kế hoạch kinh doanh "GUIDE" nhằm kiến tạo nên nền kinh tế số tốt hơn.

Giám đốc Điều hành Huawei - Ryan Ding chia sẻ bài phát biểu quan trọng.

Kinh tế số toàn cầu đang phát triển thần tốc và dự kiến, hơn 50% GDP toàn cầu sẽ được số hóa trong năm nay. Nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Hàn Quốc, Châu Âu… đều đã công bố kế hoạch đầu tư mạnh tay vào nền kinh tế số. Với tư cách nhà cung cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông, các nhà khai thác mạng sẽ ngày càng chiếm vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt tốc độ phát triển của nền kinh tế số trong tương lai.

‘Ba đòn bẩy’ định hình tương lai nền kinh tế số

Trong bài phát biểu, ông Ryan Ding cho hay, sức sống của nền kinh tế số được đánh giá bởi 03 yếu tố: mật độ kết nối, đa dạng điện toán và mật độ giảm thiểu carbon. 03 yếu tố này sẽ mang đế cho các nhà khai thác những đòn bẩy mà họ cần để định hình tương lai nền kinh tế số.

Cụ thể, bằng cách tăng mật độ kết nối, các nhà khai thác có thể phát triển lượng người dùng 5G và mở rộng phạm vi kinh doanh của họ. Bằng cách đa dạng hóa các nguồn tài nguyên điện toán, nhà khai thác có thể tạo ra sức mạnh hợp lực giữa kết nối và công nghệ thông tin để thúc đẩy số hóa doanh nghiệp, tạo đà bứt phá tăng trưởng mới. Đối với đòn bẩy giảm thiểu carbon, các giải pháp công nghệ thông tin và viễn thông "xanh" mới ra mắt - tương tự các giải pháp mà Huawei cung cấp - sẽ góp phần tăng dung lượng mạng và cắt giảm tiêu thụ năng lượng trên mỗi bit để hướng đến phát triển bền vững hơn.

Thế hệ mạng 5G đạt được nhiều tiến bộ vượt bậc

5G thương mại đã bắt đầu triển khai cách đây hai năm và kể từ đó, số nhà mạng, người dùng, thiết bị 5G… tăng trưởng nhanh chóng. Đến cuối năm 2021, hơn 200 nhà khai thác đã triển khai mạng 5G thương mại, phục vụ cho hơn 700 triệu người dùng, cùng với đó là trên 1.200 thiết bị 5G đang được sử dụng rộng rãi. Số lượng người dùng ngày càng gia tăng không chỉ mang lại lợi nhuận cho các nhà khai thác, mà đồng thời còn thúc đẩy triển khai liên tục mạng 5G.

Tại sự kiện, Giám đốc Điều hành Huawei đã chia sẻ câu chuyện nhiều nhà khai thác thành công với 5G, cũng như trình bày loạt ứng dụng 5G như AR, VR và video mới đang mang đến cho người dùng trải nghiệm tuyệt vời thế nào. Các thiết bị 5G với nhiều mức giá linh hoạt và dễ tiếp cận đã mang lại lợi ích cho cả người dùng lẫn nhà khai thác, đồng thời thúc đẩy nền tảng người dùng 5G tăng trưởng nhanh chóng.

Tại Trung Quốc, mạng riêng 5GtoB đã được triển khai trên quy mô lớn trong nhiều ngành công nghiệp. Đến cuối 2021, Huawei đã ký hơn 3.000 hợp đồng khai thác 5GtoB thương mại với các doanh nghiệp và đối tác Trung Quốc, tích lũy kinh nghiệm đáng nể trong ngành này. Nổi bật là dự án triển khai 5G ở khu tự trị Nội Mông (Trung Quốc), giúp mỏ than ứng dụng 5G để điều khiển các máy đào từ xa, đảm bảo an toàn cho các công nhân khai thác than.

Kết nối + IT tạo ra cú hích tăng trưởng mới

Theo ông Ding, khi ngày càng có nhiều ngành tham gia vào cuộc đua số hóa, hạ tầng công nghệ thông tin sẽ cần phải xây dựng lại để đảm bảo hoạt động hiệu quả hơn. Bằng cách kết hợp công nghệ thông tin (IT) và công nghệ truyền thông (CT), đám mây và vùng biên, đám mây và mạng, Huawei kỳ vọng sẽ giúp các nhà khai thác mạng vận hành số hóa và thông minh hơn, từ đó đạt được mức tăng trưởng doanh thu mới. Điển hình như ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, giải pháp OneStorage của Huawei đã giúp nhà khai thác cắt giảm 30% tổng chi phí sở hữu (TCO).

Giải pháp ICT xanh: Nhiều dung lượng hơn, ít năng lượng hơn

Công nghệ thông tin và viễn thông (ICT) xanh là chìa khóa tăng trưởng bền vững trong nền kinh tế số tương lai. ICT đang cung cấp hàng loạt giải pháp mới giúp các ngành công nghiệp khác giảm lượng khí thải carbon, bảo vệ môi trường. Theo thực tế, các doanh nghiệp có thể tiết kiệm được nhiều gấp 10 lần so với chi phí khoản đầu tư ban đầu vào công nghệ.

Tại Diễn đàn Huawei Day 0, Giám đốc Điều hành Ryan Ding cũng chia sẻ chiến lược xanh của Huawei: "Nhiều Bits hơn, Ít Watts hơn" (Nhiều dung lượng hơn, Ít năng lượng hơn). Với đầy đủ giải pháp xanh, bao gồm web xanh, mạng xanh và hoạt động xanh, Huawei đặt mục tiêu giúp các nhà khai thác mạng tăng dung lượng và cắt giảm được mức tiêu thụ năng lượng trên mỗi bit. Huawei cũng đề xuất chỉ số Mật độ Carbon Mạng để đo lường lượng khí thải carbon của ngành ICT, qua đó giúp các nhà khai thác dễ dàng theo đuổi chiến lược xanh hóa.

Cuối bài phát biểu, ông Ding đề xuất bản kế hoạch kinh doanh GUIDE của Huawei với nhiều hướng dẫn chi tiết, nhằm giúp các nhà khai thác phát triển 05 năng lực chính cần thiết để kinh doanh thành công trong nền kinh tế số: mở rộng dịch vụ, đổi mới hiệu quả, tận dụng nguồn lực, cạnh tranh về giá trị và đóng góp cho xã hội.

Triển lãm Di động Toàn cầu 2022 (MWC22) diễn ra từ ngày 28/02 đến ngày 03/03/2022 tại Barcelona, Tây Ban Nha. Huawei sẽ giới thiệu hàng loạt sản phẩm và giải pháp của tập đoàn tại 1H50 ở Fira Gran Via Hall 1. Cùng với các nhà khai thác toàn cầu, giới chuyên gia công nghệ và các nhà lãnh đạo dẫn đầu xu hướng, Huawei sẽ đi sâu vào các chủ đề như xu hướng ngành, "GUIDE cho Tương lai" và tăng trưởng xanh để định hình tương lai của mạng số.