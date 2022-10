Huawei, ZTE đối mặt với lệnh cấm về việc phê duyệt thiết bị mới của Mỹ

Cụ thể, Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ (FCC) sẽ cấm phê duyệt thiết bị viễn thông mới của Huawei Technologies và ZTE của Trung Quốc tại Hoa Kỳ vì lý do an ninh quốc gia. Một lệnh dự thảo của Ủy ban Truyền thông Liên bang, cũng sẽ nhắm vào thiết bị giám sát video của ba công ty Trung Quốc khác bao gồm: Hytera, Hikvision và Dahua, những người này cho biết thêm rằng lệnh cấm sẽ chỉ áp dụng đối với các sản phẩm mới của các công ty chưa nhận được ủy quyền thiết bị FCC.

Chủ tịch FCC Jessica Rosenworcel tuần trước đã thông báo dự thảo lệnh cấm được đề xuất bởi ba ủy viên khác để phê duyệt lần cuối trước khi có hiệu lực chính thức. Cơ quan này dự kiến sẽ bỏ phiếu về các quy tắc cấm bán thiết bị điện tử mới do các công ty sản xuất nằm trong danh sách các công ty gây ra mối đe dọa an ninh cho Hoa Kỳ. Điều này đồng nghĩa, khi lệnh cấm được thực thi, các công ty bị gọi tên sẽ không thể bán thiết bị mới ở Hoa Kỳ nếu không có giấy phép thiết bị.

FCC đã chỉ định Huawei và ZTE, những công ty sản xuất thiết bị cho mạng không dây, là mối đe dọa bảo mật vào năm 2020. Ảnh: @AFP.

Vào tháng 6 năm 2021, FCC đã bỏ phiếu để thúc đẩy kế hoạch cấm phê duyệt thiết bị trong mạng viễn thông của Mỹ từ các công ty Trung Quốc bị coi là mối đe dọa an ninh quốc gia, bao gồm Huawei và ZTE.

Sau khi các hạn chế được đề xuất vào thời điểm này, một phát ngôn viên của Huawei đã gọi hành động của FCC là "sai lầm và trừng phạt không cần thiết" và tuyên bố rằng "việc ngăn chặn việc mua thiết bị, dựa trên 'phán đoán dự đoán', cố tình phân biệt đối xử, không làm được gì để bảo vệ tính toàn vẹn của các mạng lưới truyền thông hoặc chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ".

Điều đó xảy ra sau khi vào tháng 3 năm 2021, Mỹ chỉ định 5 công ty Trung Quốc trong cái gọi là "danh sách thực thể bị cấm" là gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia theo luật năm 2019 nhằm bảo vệ các mạng truyền thông của Hoa Kỳ. Danh sách đó bao gồm Huawei Technologies, ZTE, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology và Zhejiang Dahua Technology. Năm nay, FCC đã thêm AO Kaspersky Lab của Nga, China Telecom (Châu Mỹ), China Mobile International USA, Pacific Networks Corp và China Unicom (Châu Mỹ) vào danh sách thực thể bị hạn chế.

Rosenworcel cho biết, các biện pháp mới sẽ "loại trừ thiết bị không đáng tin cậy khỏi mạng truyền thông của chúng tôi. ... Chúng tôi đã để ngỏ cơ hội sử dụng các sản phẩm của Huawei và các thiết bị khác của Trung Quốc tại Hoa Kỳ thông qua quy trình ủy quyền thiết bị của chúng tôi. Vì vậy, giờ đây chúng tôi sẽ sớm đóng luôn cánh cửa ấy".

Chính phủ Mỹ đã sẵn sàng cấm tất cả các thiết bị viễn thông trong tương lai do Huawei và ZTE, hai gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc, sản xuất khỏi thị trường Mỹ trong một cuộc đàn áp mở rộng nhằm chống lại các nguy cơ an ninh quốc gia từ Trung Quốc. Ảnh: @AFP.

Có thể thấy, biện pháp này sẽ là bước đi mới nhất của Hoa Kỳ nhằm cắt đứt các công ty công nghệ Trung Quốc với người tiêu dùng, hợp đồng và nhà cung cấp Mỹ vì lo ngại họ có thể làm rò rỉ dữ liệu nhạy cảm cho Bắc Kinh.

Lệnh cấm mới cũng đánh dấu đỉnh điểm sau nhiều năm phát cảnh báo từ các nhà nghiên cứu an ninh, phân tích và cơ quan tình báo Mỹ kết luận rằng, chính phủ Trung Quốc có thể sử dụng thiết bị viễn thông do Trung Quốc sản xuất để do thám người Mỹ.

FCC cho biết, các nhà cung cấp Mỹ cũng không thể sử dụng trợ cấp liên bang để mua thiết bị từ các công ty Trung Quốc này. FCC cũng đã cố gắng giúp các công ty internet loại bỏ thiết bị Trung Quốc khỏi mạng của họ, nhưng cơ quan này cho biết cần phải có thêm tiền để thay thế tất cả các thiết bị đã được lắp đặt.

Đứng trên lập trường rõ ràng, Jessica Rosenworcel, cho biết cơ quan này "vẫn cam kết bảo vệ an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách đảm bảo rằng thiết bị liên lạc không đáng tin cậy không được phép sử dụng trong biên giới của chúng tôi và chúng tôi đang tiếp tục công việc đó ở đây".

Ủy viên FCC, Brendan Carr cho biết vào năm 2021 rằng, FCC đã phê duyệt hơn 3.000 đơn đăng ký từ Huawei kể từ năm 2018. Giờ đây, hành động của FCC sẽ sớm nghiêm cấm mọi sự cho phép trong tương lai đối với các thiết bị thông tin liên lạc được coi là gây ra rủi ro không thể chấp nhận được đối với an ninh quốc gia. Mỹ

Cũng trong năm 2020, FCC đã chỉ định Huawei và ZTE là mối đe dọa an ninh quốc gia đối với các mạng truyền thông - một tuyên bố cấm các công ty Mỹ khai thác quỹ chính phủ trị giá 8,3 tỷ USD để mua thiết bị từ các công ty này.

Đầu năm nay, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết FCC đã "lạm dụng quyền lực nhà nước và tấn công ác ý các nhà khai thác viễn thông Trung Quốc một lần nữa mà không có cơ sở thực tế". Huawei từ chối bình luận. ZTE đã không trả lời yêu cầu bình luận nào về vấn đề mới này. Dù gì thì động thái cắt Huawei và ZTE khỏi thị trường Mỹ diễn ra khi căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gia tăng.

Tuần trước, chính quyền Mỹ đã thông báo rằng họ sẽ hạn chế bán một số công nghệ chip nhất định cho các công ty Trung Quốc, một động thái nhằm làm chậm tiến độ phát triển siêu máy tính của quốc gia này. Nhà Trắng cũng đang xem xét các lệnh hành pháp nhắm vào Trung Quốc, bao gồm lệnh có thể hạn chế khả năng đầu tư tiền vào các công ty Trung Quốc của các nhà đầu tư Mỹ, và lệnh khác sẽ áp dụng nhiều biện pháp giám sát hơn đối với các ứng dụng di động có quan hệ với các cường quốc nước ngoài.