Huế: Bắt kẻ tàng trữ hàng trăm viên ma túy, “tóm” thêm 6 con nghiện

Ngày 17/11, Công an TP.Huế cho biết, một đối tượng tàng trữ hàng trăm viên ma túy tại một phòng trọ trên địa bàn thành phố vừa bị bắt giữ.

Các đối tượng bị công an bắt giữ khi ập vào phòng trọ của đối tượng Bùi Xuân Kha. Ảnh: C.Q.

Trước đó, khoảng 18h00 ngày 15/11/2021, Công An phường Trường An, TP.Huế tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất phòng trọ của Bùi Xuân Kha (SN 1999, trú tại phường Đúc, TP.Huế) tại địa chỉ số 2, kiệt 25 Ấu Triệu, phường Trường An.

Tại đây, cơ quan công an bắt quả tang Kha đang tàng trữ trái phép 185 viên nén màu đỏ, 14 viên nén màu xanh cùng 5 gói nilon bên trong chứa chất tinh thể rắn màu trắng.

Qua đấu tranh, bước đầu Kha khai nhận số viên nén, tinh thể rắn trên là ma túy đá và hồng phiến do Kha mua về sử dụng và bán kiếm lời.

Công an thu giữ tang vật vụ án gồm hàng trăm viên ma túy. Ảnh: C.Q.

Tại thời điểm ập vào phòng trọ của Kha, lực lượng công an phát hiện 6 con nghiện đến mua ma túy từ Kha. Những đối tượng này được công an đưa về trụ sở làm việc.

Tiến hành test nhanh, cơ quan công an xác định 6 đối tượng này đều dương tính với ma túy.

Ghi nhận thành tích của Công an phường Trường An, Ban chỉ huy Công an TP.Huế đã khen thưởng cho tập thể Công an phường Trường An.