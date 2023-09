Huế: Công an đẩy mạnh trấn áp, hàng chục đối tượng tội phạm đường phố sa lưới

Ngày 11/9, Công an TP.Huế cho biết, qua đẩy mạnh trấn áp tội phạm đường phố, cơ quan này vừa khởi tố, bắt giam hàng loạt đối tượng vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Trong đó, Công an TP.Huế đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 18 đối tượng trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra trước khu vực Siêu thị GO (phường Phú Nhuận, T.Huế).

Các đối tượng giải quyết mâu thuẫn bằng dao kiếm ở Huế bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: V.K.S.

Theo hồ sơ vụ án, Chế Văn Khánh Hoàng (trú TP.Huế) có mâu thuẫn từ trước với một nhóm đối tượng khác sau lần Hoàng bị đuổi đánh. Để trả thù, vào đêm khuya, Hoàng rủ thêm nhiều đối tượng khác cùng trú trên địa bàn TP.Huế chuẩn bị hung khí gồm dao tự chế, cây ba chỉa, vỏ chai bia, kiếm, ống tuýt sắt đi tìm đánh nhóm đối tượng đã đuổi đánh Hoàng.

Khi đến công viên trước Siêu thị GO, nhóm Hoàng phát hiện 10 thanh niên đang ngồi chơi. Cho rằng đây là những đối tượng đã đuổi đánh mình, Hoàng cùng các "chiến hữu" trong nhóm sử dụng hung khí lao vào đánh chém nhóm thanh niên. Vụ tấn công đã làm hai người trong nhóm thanh niên bị thương tích.

Ngoài khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng tội phạm đường phố về hành vi cố ý gây thương tích, Công an TP.Huế cũng đã kịp thời ngăn chặn các nhóm đối tượng chuẩn bị hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Điển hình như nhóm đối tượng Nguyễn Trần Gia Huy (trú tại phường An Cựu, TP.Huế).

Do mâu thuẫn từ trước, Nguyễn Trần Gia Huy và một số đối tượng khác có độ tuổi từ 16 - 17 tuổi chuẩn bị dao, kiếm, vỏ chai bia tìm nhóm Dương Hưng (trú tại phường Trường An, TP.Huế) để đánh nhau. Khi nhóm Huy chạy xe mô tô mang theo hung khí đến đường Phan Bội Châu, TP.Huế thì bị Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Huế và Công an phường Trường An phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ...