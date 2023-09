TT-Huế: Công an thật kịp thời ngăn người đàn ông chuyển tiền cho công an giả TT-Huế: Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh cơ quan công an yêu cầu chuyển tiền

Ngày 7/9, Công an huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) cho biết, lực lượng công an trên địa bàn vừa phối hợp ngân hàng kịp thời ngăn người đàn ông chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo qua không gian mạng.