Huế vận động người dân kịp thời phản ánh các cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm tiếng ồn

Chủ tịch UBND TP.Huế vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh pub, bar, beer club, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn thành phố.

Theo Chủ tịch UBND TP.Huế, trong những năm gần đây, với sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn thành phố, các loại hình kinh doanh pub, bar, beer club và kinh doanh dịch vụ văn hóa phát triển phong phú nhằm phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân.

Chủ tịch UBND TP.Huế đề nghị vận động người dân kịp thời phản ánh các trường hợp hoạt động kinh doanh pub, bar, beer club, hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa gây ô nhiễm tiếng ồn (ảnh minh họa).

Đây cũng là dịch vụ thu hút khách du lịch khi đến tham quan, trải nghiệm du lịch tại Huế, góp phần đa dạng hóa dịch vụ về đêm cho khách lựa chọn, tăng thời gian lưu trú, chi tiêu của du khách, tăng nguồn thu cho ngân sách và tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động.

Tuy nhiên, hiện trên địa bàn thành phố vẫn còn diễn ra một số hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn lớn chưa được kiểm soát làm mất trật tự, ảnh hưởng đến môi trường sống, gây bức xúc trong nhân dân.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND TP.Huế đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp tổ chức quán triệt, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân kịp thời phản ánh các trường hợp hoạt động kinh doanh pub, bar, beer club, hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư.

Sở Văn hóa và thể thao TP.Huế được giao chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về nghệ thuật biểu diễn và quảng cáo trong hoạt động kinh doanh pub, bar, beer club và các loại hình tương tự trong lĩnh vực văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn.

Công an TP.Huế được giao chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát nhằm phát hiện, chủ động đấu tranh và xử lý các hành vi vi phạm an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường tại các cơ sở hoạt động kinh doanh pub, bar, beer club và các loại hình tương tự, các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa.

Chủ tịch UBND TP.Huế giao Sở Nông nghiệp và môi trường chỉ đạo Thanh tra Sở, Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh pub, bar, beer club và các loại hình tương tự, hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn thành phố có hành vi gây tiếng ồn, độ rung vượt quy chuẩn kỹ thuật theo quy định.

Sở này cũng được giao chỉ đạo Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tiến hành đo độ ồn, độ rung khi có đề nghị của các cơ quan có liên quan trong quá trình kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh pub, bar, beer club, hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa.

Sở Tài chính được giao tăng cường quản lý chặt ngay từ khâu cấp phép kinh doanh đối với các cơ sở pub, bar, beer club... nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm hoạt động kinh doanh biến tướng, không đúng với nội dung giấy phép; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các cơ sở vi phạm.

UBND các huyện, thị xã, quận trên địa bàn được giao chỉ đạo thành lập tổ kiểm tra liên ngành cấp huyện, công bố rộng rãi số điện thoại đường dây nóng của tổ để nhân dân biết và phản ánh những hoạt động kinh doanh pub, bar, beer club, hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn; chỉ đạo UBND cấp xã rà soát, lập danh sách, xử lý và kiến nghị xử lý theo thẩm quyền đối với các hộ gia đình, cá nhân thường xuyên hoạt động văn hóa, văn nghệ gây ồn trong khu dân cư...