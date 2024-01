Hứng "sóng lạnh" kỷ lục, Trung Quốc vẫn phải chịu đợt nóng nhất trong lịch sử

Trung tâm Khí hậu Quốc gia công bố rằng nhiệt độ trung bình của Trung Quốc vào năm 2023 là cao nhất kể từ năm 1961. Dựa theo những dữ liệu khí tượng đáng tin cậy, với 13 khu vực, bao gồm cả Bắc Kinh, nước này ghi nhận mức nhiệt độ trung bình cao nhất mọi thời đại.

Nhiệt độ trung bình 10,7 độ C cao hơn bình thường 0,8 độ C và cao hơn 0,2 độ C so với kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2021.

Hầu hết các vùng trên cả nước đều nóng hơn mức trung bình từ 0,5 đến 1 độ C. Trung Quốc chứng kiến mức nhiệt kỷ lục vào mùa hè và mùa thu năm ngoái. Người dân ở Bắc Kinh đã trải qua một trong những mùa hè nóng nhất từ trước đến nay, với 28 ngày nhiệt độ kỷ lục lên tới 35 độ C trở lên.

Hầu hết các vùng trên toàn Trung Quốc đều nóng hơn mức trung bình từ 0,5 đến 1 độ C. Ảnh: CNBC.

Nhiệt độ cao nhất mọi thời đại ở Trung Quốc lên tới 52,2 độ C được ghi nhận tại Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương ở phía tây bắc Trung Quốc vào ngày 16/7.

Chu Bình, chuyên gia tại Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, đã cảnh báo nhiệt độ thậm chí còn cao hơn và thời tiết khắc nghiệt hơn vào năm 2024 do tác động của El Nino, sự nóng lên bất thường của nước bề mặt ở phía đông Thái Bình Dương đối với nhiệt độ toàn cầu ngày càng rõ rệt hơn ở khu vực này.

Giai đoạn El Nino mới nhất bắt đầu vào mùa hè năm ngoái và Trung tâm Khí hậu Quốc gia dự đoán nó sẽ kéo dài đến mùa xuân năm 2024, kèm theo cảnh báo về nguy cơ thời tiết cực đoan gia tăng ở một số khu vực vào mùa đông.

Trung Quốc thường trải qua mùa đông ấm hơn với những đợt lạnh thường xuyên hơn trong những năm có El Nino, khiến sự dao động nhiệt độ trở nên rõ ràng hơn.

Vào tháng 12/2023, một đợt lạnh kỷ lục đã gây ra bão tuyết và nhiệt độ giảm mạnh cho người dân ở miền bắc Trung Quốc, bao gồm cả chuỗi nhiệt độ thấp dài nhất trong 72 năm ở Bắc Kinh.

Theo các nhà nghiên cứu của Viện Khoa học Trung Quốc, đợt rét đậm là sự kiện trăm năm mới có một lần, với nhiệt độ chênh lệch nhiệt độ thực tế và trung bình lên tới 11 độ C ở một số vùng trên cả nước.

Nhà nghiên cứu Qian Cheng nói với hãng tin The Paper ở Thượng Hải: "Mặc dù hiện tượng cực lạnh này lan rộng và kéo dài, nhưng nó sẽ còn lạnh hơn nếu không có tác động của các hoạt động của con người".