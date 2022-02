Hưng Yên: Khởi tố 5 đối tượng cưỡng đoạt tài sản của các nhà thầu thi công dự án

Ngày 16/2, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng gồm Nguyễn Văn Ngọc (SN 1995); Nguyễn Văn Hiệp (SN 1993) đều trú tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang; Phạm Văn Ninh (SN 1984); Phạm Văn Trường (SN 1988); Phạm Hồng Chung (SN 2002) đều trú tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng về tội cưỡng đoạt tài sản.

Công an làm việc với đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản trong vụ án. Ảnh: CACC

Qua công tác nghiệp vụ và các tài liệu thu thập được, Công an huyện Văn Giang xác định có 1 nhóm đối tượng dùng thủ đoạn phun sơn, đập phá máy móc, thiết bị của một số nhà thầu đang thi công tại dự án Khu đô thị sinh thái Vinhomes Dream City (thuộc địa phận hai xã Nghĩa Trụ và Long Hưng, huyện Văn Giang), mục đích là ép các nhà thầu này phải trả tiền cho các đối tượng với giá cao dưới hình thức là để các đối tượng bảo vệ tài sản.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên, Công an huyện Văn Giang đã phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự và các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh tập trung điều tra, xác minh hành vi vi phạm của nhóm đối tượng này.

Quá trình điều tra xác định vào đầu tháng 12/2021, dự án Khu đô thị sinh thái Vinhomes Dream City được khởi công xây dựng, trong đó có một số Công ty thi công việc nhồi cọc bê tông lõi thép. Quá trình thi công, các công ty trên có sử dụng máy robot ép cọc bê tông và máy cẩu, hàng ngày, sau giờ làm việc, máy móc được để tại khu vực công trường, không có người trực tiếp ở lại trông coi, chỉ có bảo vệ của chủ đầu tư Vingroup bảo vệ ở khu vực bên ngoài công trường.

Do không có việc làm ổn định nên các đối tượng đã liên hệ với các công ty để đặt vấn đề trông coi máy ép cọc với giá từ 4.000.000đ/máy/tháng. Sau khi liên hệ, một số Công ty không đồng ý do giá trông coi cao, hoặc đã thuê người khác trông coi nên các đối tượng đã bàn bạc và rủ nhau đi đập phá máy móc của các công ty chưa thuê nhóm trông coi nhằm mục đích làm cho các công ty bị uy hiếp về tinh thần, sợ ảnh hưởng đến tiến độ thi công nên sẽ buộc phải thuê các đối tượng trông coi máy móc.

Sau khi đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ xác định hành vi phạm tội của các đối tượng, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng trên về tội cưỡng đoạt tài sản.

Hiện Công an huyện Văn Giang đang củng cố hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật, đồng thời tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.