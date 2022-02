Hướng đến thành lập Quỹ Từ thiện "Hạt Thóc Vàng": Hành trình tạo ra những "cánh đồng vàng"

Ông Lưu Quang Định - TBT Báo NTNN/Điện tử Dân Việt gắn biển công trình tại điểm trường mầm non Na Cô Sa 2, xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên năm 2019. Ảnh: Nguyễn Chương

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt tổ chức lễ khánh thành điểm trường Bản Chang thuộc trường mầm non Quảng Ngần (xã Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên, Hà Giang). Ảnh: Nguyễn Chương

"Sống trong đời sống cần có một tấm lòng", dù chỉ là "để gió cuốn đi" không có ý phủ nhận hành động đẹp của tấm lòng người trao tặng. Đơn giản chỉ để hiểu đó là một tấm lòng biết đùm bọc, yêu thương, một tấm lòng biết san sẻ với những hoàn cảnh khốn khó, bất hạnh trong cuộc sống hàng ngày mà không nhằm mục đích vụ lợi, không hề toan tính thiệt hơn việc mai sau sẽ nhận lại được những gì…

Với tấm lòng và tinh thần hoạt động thiện nguyện đó, mảng Từ thiện của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã luôn "sát cánh cùng nông dân Việt" nhiều năm qua tổ chức hàng nghìn chương trình thiện nguyện với đối tượng thụ hưởng là những người nông dân nghèo, con em nông dân nghèo ở các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn do thiên tai, bão lũ... mong muốn họ vơi bớt đi phần nào những khó khăn, nhọc nhằn, thiếu hụt để hướng đến tương lai tốt đẹp, trọn vẹn hơn.

Ông Phan Huy Hà - Phó Tổng Biên tập Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và đoàn từ thiện cắt băng khánh thành điểm trường Tà Dông, trường mầm non Chế Tạo (huyện Mù Cang Chải, Yên Bái) tháng 12/2021. Ảnh: Nguyễn Chương

Trăn trở thành lập Quỹ Từ thiện mang tên "Hạt Thóc Vàng"

Trường hợp của em bé Trần Đức Anh (13 tuổi, ở xã Bối Cầu, huyện Bình Lục, Hà Nam) khiến những nhà hảo tâm và các tổ chức thiện nguyện không khỏi xúc động trước gia cảnh đáng thương của cậu bé này.

Đức Anh đã sống một mình trong căn nhà cấp 4 lợp mái ngói cũ nhuốm màu thời gian từ khi mồ côi mẹ từ năm 11 tuổi và chưa em chưa một lần được thấy mặt bố vì không biết bố mình là ai. Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã là cầu nối những tấm lòng san sẻ với hoàn cảnh của bé Đức Anh và hiện tại đã kêu gọi, duy trì hỗ trợ cho em số tiền 500 nghìn đồng/tháng.

"Chúng tôi mong muốn bé Đức Anh có thể viết tiếp cho mình giấc mơ đẹp trong tương lai sau những mất mát, thiếu hụt sự quan tâm, chăm sóc của những đấng sinh thành", bà Hương Chu - nhà hảo tâm kỳ cựu với Báo NTNN/Dân Việt bày tỏ.

Ông Nguyễn Văn Hoài - Phó Tổng Biên tập Báo NTNN/Điện tử Dân Việt trao quà cứu trợ lũ lụt cho người dân huyện Hương Khê, Hà Tĩnh trong trận lũ lịch sử năm 2017. Ảnh Đàm Duy

Bà Hương Chu và ông Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N cùng với đoàn từ thiện Báo NTNN/Điện tử Dân Việt chuẩn bị các phần quà cứu trợ cho người dân Quảng Trị trong trận bão, lũ lịch sử năm 2019. Ảnh: PV

Hay trong thời điểm Hà Nội thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch Covid-19, những người dân lao động nghèo, người thuê trọ, học sinh sinh viên bị kẹt lại Thủ đô được Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp với bạn đọc của Báo, các nhà hảo tâm, chính quyền các phường thực hiện nhiều chương trình như: Tặng 400 suất quà an sinh tặng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội); 210 suất quà của các nhà hảo tâm ủng hộ đến sinh viên gặp khó khăn do dịch Covid-19 của 3 trường Đại học, Học viện trên địa bàn Thủ đô…

Những cuốn sổ tiết kiệm được Báo NTNN/Điện tử Dân Việt tận tay trao tặng cho những người nông dân nghèo, con em nông dân nghèo ở các vùng sâu, vùng xa…

Đoàn từ thiện Báo NTNN/Điện tử Dân Việt tặng bà Lê Thị Kỷ sổ tiết kiệm 20 triệu đồng, 1 bộ máy tính và các phần quà. Ảnh: Bảo Yến



Nhận số tiền 20 triệu đồng cùng 1 bộ máy tính và phần quà gồm gạo, mì tôm, trứng… cho các cháu nhỏ trong gia đình từ tay những thành viên mảng Từ thiện của Báo, những giọt nước mắt xúc động đan xen hạnh phúc của bà Lê Thị Kỷ (sinh năm 1951, quê ở Diễn Châu, Nghệ An) đã không ngừng tuôn rơi.

Trước đó, hoàn cảnh khó khăn của bà Kỷ khi một mình bà phải gánh gồng nuôi 3 cháu nhỏ trong một căn phòng trọ chật hẹp, ẩm thấp tại phường Xuân Phương đã được Báo NTNN/Điện tử Dân Việt có bài viết phản ánh, kêu gọi các nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ cho gia đình kịp thời.

Bà Tống Hương - Phó trưởng Ban Bạn đọc Báo NTNN/Điện tử Dân Việt trao tặng quà hỗ trợ người lao động gặp khó khăn chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 vào tháng 8/2021. Ảnh: Phạm Hưng

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cũng đã tiến hành xây dựng cách điểm trường, nhà tình nghĩa tại các tỉnh Hà Giang, Yên Bái, Sơn La, Quảng Trị… Đây cũng trở thành những chương trình thiện nguyện quan trọng được mảng Từ thiện của Báo thực hiện xuyên suốt những năm qua.

Chưa dừng lại ở đó, Báo thường xuyên tổ chức các chương trình như: "Vườn rau dinh dưỡng", "Giếng nước nhân ái"… tạo nguồn dinh dưỡng hằng ngày cho các em học sinh bán trú dân tộc miền núi vơi bớt đi phần nào gánh nặng về nguồn thức ăn, nước uống cho giáo viên và phụ huynh. Trị giá mỗi vườn rau và giếng nước cho những điểm trường được Báo thực hiện có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên.

Giếng nước nhân ái do Báo NTNN/Điện tử Dân Việt giúp cho thầy trò trường THCS Hồ Thầu (xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang) không phải đi xách nước suối trong 6 tháng mùa khô. Ảnh: Nguyệt Minh



Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cũng đã hỗ trợ khẩn cấp và khôi phục sinh kế cho những người dân chịu cảnh trắng tay sau trận lũ lịch sử tại các tỉnh miền Trung năm 2020. Những chuyến hàng chở nhu yếu phẩm, hàng nghìn bao thóc giống, phân bón và hàng trăm nghìn con gà giống… được Báo kêu gọi với sụ đóng góp của độc giả, các nhà hảo thâm đã tạo điều kiện cho bà con nông dân khôi phục lại kinh tế, ổn định cuộc sống sau trận lũ kinh hoàng.

Với việc thực hiện xuyên suốt những hoạt động thiện nguyện trong hơn 10 năm qua, trung bình mỗi năm mảng Từ thiện xã hội, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt tổ chức khoảng 30 - 50 chương trình, với tổng trị giá tiền và hàng đạt mức trung bình 7-8 tỷ đồng/năm.

Đoàn thiện nguyện Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đi bộ gần 20km mang đến những phần quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho bà con xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Nguyệt Minh

Những hoạt động thiện nguyện này mang tính ổn định, thường niên, đa dạng về hình thức và thiết thực, đúng đối tượng đã thu hút được sự tham gia và hỗ trợ của nhiều nhà hảo tâm cùng các tổ chức đoàn thể thiện nguyện khác.

Tuy nhiên, hoạt động từ thiện Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng các nhà tài trợ, nhà hảo tâm thực hiện chưa theo thủ tục của một Quỹ Từ thiện nên việc tổ chức các hoạt động này gặp rất nhiều hạn chế.

Như hạn chế trong việc kêu gọi nguồn lực hỗ trợ, tiếp nhận sự hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức; không có nguồn quỹ để chủ động tổ chức các chương trình khẩn cấp (cứu trợ thiên tai; hỗ trợ hoàn cảnh cần cứu chữa khẩn cấp…); không tổ chức được các chương trình dài hơn, ổn định, mang bản sắc riêng dành cho nông dân…

Trao tặng quà cho đồn biên phòng Ba Tầng (huyện Đakrông, Quảng Trị). Ảnh: BY

Mặt khác, do không có nguồn quỹ cố định và chủ động nên các hoạt động từ thiện xã hội của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phần nhiều phối hợp với các tổ chức thiện nguyện khác hoặc các nhà hảo tâm. Điều này khiến cho các chương trình tuy nhiều, đa dạng, giá trị lớn nhưng chưa tập trung thành hệ thống và chưa xây dựng được thương hiệu, bản sắc riêng.

Bà Lê Minh - Nguyên Trưởng Ban Bạn đọc, Báo NTNN/ Điện tử Dân Việt, người đưa ra ý tưởng thành lập Quỹ Từ thiện "Hạt Thóc Vàng" cũng thừa nhận: "Đối tượng của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt hiện nay là bà con nông dân, hỗ trợ người nông dân nghèo có hoàn cảnh bần hàn để vươn lên. Tuy nhiên, Báo chưa chủ động được trong khâu hỗ trợ cho bà con. Khi có quỹ từ thiện chúng ta sẵn sàng tổ chức hỗ trợ người dân trong những trường hợp cấp bách.

Hiện nay, chúng ta đang chủ động đi kêu gọi nhưng vẫn phải phụ thuộc vào mạnh thường quân, các nhà hảo tâm".

Chính vì vậy, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Báo NTNN/Điện tử Dân Việt luôn trăn trở thành lập Quỹ Từ thiện mang tên "Hạt Thóc Vàng".

Bởi, hình ảnh hạt thóc vốn gắn liền với bao thế hệ, bao lớp người nông dân – những nghệ sĩ thực thụ trên những cánh đồng đã mang đến sản phẩm ý nghĩa, giá trị cho đời là những "hạt ngọc" trắng dẻo thơm ngon. Đồng thời, đây cũng là để tri ân những người nông dân một nắng hai sương gắn liền với ruộng đồng. Bên cạnh đó, Hội Nông dân Việt Nam và Báo NTNN/Điện tử Dân Việt luôn muốn mang đến những hình thức hỗ trợ sinh kế cho người nông dân trên chính "cánh đồng vàng" mà mình gắn bó.

Việc thành lập Quỹ Từ thiện "Hạt Thóc Vàng" hứa hẹn sẽ giúp các hoạt động từ thiện của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt khắc phục những hạn chế, để giúp đỡ được nhiều hơn, thiết thực hơn và bài bản hơn những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các hội viên nông dân trên cả nước.

Hạt Thóc Vàng: Mong muốn đem lại phồn thịnh cho quê hương

Với tên gọi "Hạt Thóc Vàng", Quỹ muốn hướng tới mục tiêu chính trong rất nhiều hình thức hỗ trợ cho người nông dân nghèo đó là hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ con giống, cây giống để người nông dân có thể bám làng, bám ruộng và tự nuôi sống bản thân cũng như gia đình mình.

Ngoài ra, tên gọi "Hạt Thóc Vàng" còn thể hiện niềm mong mỏi của những người sáng lập, với sự hỗ trợ của Quỹ, sẽ xuất hiện những nông dân giàu có, chủ nhân của những "cánh đồng vàng", "hạt thóc vàng" đem lại phồn thịnh cho quê hương và cho cả đất nước.

Theo đó, sau khi được thành lập, mục tiêu mỗi năm Quỹ Từ thiện "Hạt Thóc Vàng" phấn đấu huy động được trên 20 tỷ đồng tiền mặt và hàng hóa để tổ chức các chương trình từ thiện hữu ích cho nông dân nghèo.

Trong đó, có khoảng 4-5 chương trình thường niên mang bản sắc và dấu ấn riêng của Quỹ như: Hỗ trợ sinh kế cho nông dân nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; Khôi phục sinh kế cho bà con nông dân sau thiên tai…

Đoàn từ thiện Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đến thăm và trao quà cho gia đình Phượng Chà Quấy - gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Tân Thành, xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) tháng 1/2022. Ảnh: BY



Những đối tượng nhận hỗ trợ từ Quỹ Từ thiện "Hạt Thóc Vàng" là nông dân nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số ở các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng bị ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh. Các gia đình hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn gặp tai nạn bất ngờ, con em nông dân có thành tích học tập đạt học sinh giỏi từ cấp tỉnh trở lên…

Đáng chú ý là tùy từng chương trình, các đối tượng thụ hưởng sẽ được lựa chọn từ đề xuất của Hội Nông dân các cấp; Báo NTNN/Điện tử Dân Việt; chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và chính quyền địa phương.

"Báo NTNN/Điện tử Dân Việt là tờ báo của người nông dân, khi có quỹ chúng ta sẽ chủ động hơn trong việc hỗ trợ người dân nhiều hơn, tốt hơn, mang đúng ý nghĩa trao "cần câu" cho người dân. Đồng thời, cũng phát huy đươc tính chủ động, chuyên nghiệp hơn, đạt hiệu quả cao hơn trong việc kêu gọi và tổ chức chương trình khẳng định được vị thế, thương hiệu của Báo", bà Lê Minh nhấn mạnh.

Chia sẻ về kế hoạch hoạt động của Quỹ Từ thiện "Hạt Thóc Vàng" sau khi được thành lập, Nhà báo Lưu Quang Định – Tổng Biên tập Báo NTNN cho biết: "Chương trình trọng điểm của Quỹ là hỗ trợ sinh kế cho nông dân nghèo. Trong đó, việc hỗ trợ con giống, cây giống và tạo sinh kế cho nông dân nghèo. Với chương trình này, các đối tượng thụ hưởng sẽ được nhận hỗ trợ con giống hoặc cây giống… để chăn nuôi, hoặc trồng trọt với quy mô nhỏ.

Những chiếc áo ấm áp được đoàn từ thiện trao tận tay học sinh trường THCS Hồ Thầu, xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang tháng 1/2022. Ảnh: BY

Đối tượng thụ hưởng là những nông dân chăm chỉ, có khát vọng vươn lên trong cuộc sống nhưng gặp khó khăn trong việc xây dựng sinh kế ban đầu. Dự kiến, mỗi năm sẽ hỗ trợ sinh kế cho 50 – 100 hộ gia đình, trị giá từ 3 đến 5 tỷ đồng. Việc hỗ trợ sẽ tập trung để tạo thành các vùng chuyên canh quy mô vừa và nhỏ, đảm bảo có thể tạo sản phẩm hàng hóa.

Bên cạnh đó, việc hỗ trợ khẩn cấp và khôi phục sinh kế sau thiên tai, dịch bệnh cũng được Quỹ đề cao như: Cứu trợ khẩn cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho nông dân các vùng bị thiên tai, dịch bệnh ngay và sau khi sự cố xảy ra. Đồng thời, hỗ trợ khôi phục sinh kế bằng cách tặng cây, con giống để nông dân ở các vùng này chăn nuôi và gieo trồng trở lại. Tặng và hỗ trợ các phương tiện như thuyền, áo phao… để người dân ứng phó trong bão lũ.

Dự kiến, tùy từng điều kiện và khả năng huy động, tổng giá trị cho chương trình này khoảng từ 2-3 tỷ đồng".

Ngoài ra, các chương trình bổ trợ như cũng được Quỹ Từ thiện "Hạt Thóc Vàng" tập trung thực hiện như: Tặng học bổng cho con em nông dân có thành tích học tập xuất sắc từ cấp tỉnh trở lên, chăn ấm, áo ấm, sách vở, tặng giếng nước, tặng vườn rau dinh dưỡng… cho thầy và trò vùng khó; Tặng quà Tết cho nông dân nghèo; Hỗ trợ khám và tư vấn sức khỏe, tư vấn pháp luật miễn phí cho nông dân, con em nông dân nghèo; Hỗ trợ các trường hợp Nhịp cầu nhân ái; Hỗ trợ thường kỳ con em nông dân có hoàn cảnh khó khăn; Hỗ trợ cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc, vùng núi khó khăn; Hỗ trợ các gia đình hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn gặp tai nạn bất ngờ…".

Trong năm 2022, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đặt mục tiêu sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện thủ tục, ra mắt Quỹ Từ thiện Hạt thóc vàng.