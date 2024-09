Hút thuốc thụ động ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào đối với sức khỏe?

Khói thuốc lá thụ động, còn được gọi là hút thuốc thụ động, là loại khói bạn vô tình hít phải khi ở gần người khác đang hút thuốc. Dù bạn có thể không nhận thấy ngay tác động của nó, nhưng thực tế, khói thuốc lá thụ động có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bạn, ngay cả khi bạn không phải là người hút thuốc. Tình trạng này thường xảy ra tại những nơi tụ tập như bữa tiệc hay quán cà phê, nơi không khí tràn ngập mùi thuốc lá.

Khói thuốc lá thụ động là sự kết hợp giữa khói từ đầu điếu thuốc đang cháy và khói mà người hút thở ra. Điều này có nghĩa là mặc dù bạn không hút thuốc, không có nghĩa là bạn an toàn trước các tác hại của nó. Theo các nghiên cứu, khói thuốc lá thụ động gây ra hơn 7.000 ca tử vong do ung thư phổi và hơn 33.000 ca tử vong do bệnh tim mỗi năm tại Hoa Kỳ. Đây là một con số đáng báo động, cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề này.

Khói thuốc lá chứa hơn 7.000 hóa chất khác nhau, trong đó có khoảng 250 hóa chất được biết là có hại cho sức khỏe và 69 chất gây ung thư. Một số hóa chất mà bạn có thể dễ dàng nhận diện bao gồm benzen, một hợp chất có trong xăng; butan, thường thấy trong các sản phẩm bật lửa; amoniac, có mặt trong chất tẩy rửa; và formaldehyde, được dùng trong vật liệu xây dựng. Những chất này không chỉ gây nguy hiểm trực tiếp đến người hút thuốc mà còn tác động tiêu cực đến những người xung quanh họ.

Mặc dù có nhiều người cho rằng hút thuốc thụ động không nguy hiểm bằng việc tự mình hút thuốc, nhưng thực tế cho thấy điều ngược lại. Hít phải khói thuốc lá thụ động vẫn dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, từ bệnh tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), cho đến nguy cơ ung thư phổi và ung thư vú gia tăng. Người lớn không hút thuốc nhưng thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc lá thụ động có nguy cơ mắc ung thư phổi cao hơn từ 20% đến 30%.

Tiếp xúc với khói thuốc lá không chỉ diễn ra khi bạn ở gần người hút thuốc. Khói thuốc có thể tồn tại trong không khí đến năm giờ, lắng đọng trên bề mặt và thậm chí đi qua các hệ thống thông gió. Điều này khiến những người sống trong các tòa nhà chung cư hay những không gian kín gặp phải nguy cơ cao mà không hề hay biết.

Một số nhóm người có nguy cơ cao hơn khi hít phải khói thuốc lá thụ động, bao gồm những người làm việc trong ngành dịch vụ, trẻ em, và phụ nữ mang thai. Phụ nữ mang thai nếu hít phải khói thuốc có thể dẫn đến tình trạng thiếu oxy cho thai nhi, làm tăng nguy cơ sinh non và trẻ nhẹ cân. Đối với trẻ em và trẻ sơ sinh, tác động của khói thuốc lá thụ động càng nghiêm trọng hơn. Trẻ em có thể gặp phải nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm nhiễm trùng đường hô hấp, viêm tai giữa, và cơn hen suyễn.



Đặc biệt, khói thuốc lá thụ động có thể gây ra hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS) và làm tăng nguy cơ sinh non hoặc trẻ nhẹ cân. Hệ miễn dịch còn non yếu và sự phát triển chưa hoàn thiện khiến trẻ em trở thành đối tượng dễ bị tổn thương hơn so với người lớn.

Khói thuốc lá thụ động thực sự có thể gây ung thư. Theo CDC, hàng năm có hơn 7.300 ca tử vong do ung thư phổi ở những người không hút thuốc, nhưng lại thường xuyên hít phải khói thuốc.

Để bảo vệ sức khỏe của bản thân, cách tốt nhất là tránh xa những nơi có người hút thuốc. Dù mở cửa sổ hay sử dụng bộ lọc không khí có thể giúp giảm bớt ô nhiễm không khí, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn khói thuốc. Nếu bạn thường xuyên hít phải khói thuốc lá, hãy đến gặp bác sĩ để được tư vấn về các biện pháp bảo vệ sức khỏe.



Các triệu chứng thường gặp nhất do tiếp xúc với khói thuốc lá có thể bao gồm vấn đề về huyết áp, hen suyễn, và các bệnh phổi khác. Việc hiểu rõ về tác hại của khói thuốc lá thụ động sẽ giúp bạn có những quyết định đúng đắn hơn trong việc bảo vệ sức khỏe cho chính mình và những người xung quanh.





(Lược dịch theo CDC/Clevelandclinic.org)