Huy chương đồng Olympic Sinh học ước mơ thành bác sĩ

Thành tích mà cậu học trò Bình Phước đạt được là thành quả xứng đáng sau bao ngày nỗ lực, miệt mài với niềm đam mê dành cho môn Sinh học. Trước đó em cũng từng đoạt nhiều giải cao trong các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Hiện Phúc Lâm đang là sinh viên ngành Y đa khoa của trường đại học Y Dược TPHCM

Khi còn nhỏ, Phúc Lâm say mê môn toán và đối với em việc học toán cũng như việc xây dựng một nền tảng tư duy logic về khoa học tự nhiên. Nhưng rồi, ngay năm đầu bước vào cấp 3, Lâm tìm thấy sự “kỳ bí” trong môn sinh học, thích tìm hiểu khám phá và dần dà “nghiền” luôn môn học này khi nào không hay. Cùng với ước mơ trở thành một bác sĩ, Lâm quyết định “rẽ hướng” đã chọn cho mình theo đuổi môn khoa học này.

Được chọn vào đội tuyển sinh học, Nguyễn Phúc Lâm nỗ lực phấn đấu từng ngày. Đối với em, môn học này mang lại nhiều điều thú vị đặc biệt. Càng học càng nghiên cứu, Nguyễn Phúc Lâm càng khám phá ra những điều kì thú trong môn Sinh học và môn khoa học này đã trở thành niềm đam mê của em, tạo cảm hứng và động lực để em khám phá, chinh phục những đỉnh cao trong học tập và nghiên cứu khoa học.

Có lẽ chính ngọn lửa đam mê đó cùng với sự hướng dẫn, khai phá của thầy cô giáo đã giúp Phúc Lâm gặt hái được những thành tích đáng tự hào trong học tập. Đó là 2 lần đạt giải Nhất Học sinh giỏi Quốc gia Sinh học (vào năm 2020 - 2021 và 2021 - 2022).

Trước đó, năm lớp 9 Lâm cũng đạt giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán. Ngoài ra em cũng từng tham gia các kì thi Toán, tiếng Anh, Vật lí trên mạng cấp tỉnh và đạt được một số giải thưởng cao quý.

Vượt qua kỳ sát hạch, Nguyễn Phúc Lâm được chọn vào đội tuyển và là 1 trong 4 học sinh đại diện Việt Nam dự Kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 33, diễn ra đầu tháng 7/2022, tại thành phố Yerevan (Armenia) với sự tham gia của 63 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng 231 thí sinh tham dự. Không phụ lòng, sự tin tưởng của thầy cô, gia đình, em đã xuất sắc giành Huy chương đồng danh giá.

Chia sẻ về cuộc thi, Lâm nhớ lại: Mặc dù khá chu đáo nhưng do cơ sở vật chất của nước đăng cai Armenia còn khá hạn chế nên việc làm đề của các thầy cô bị chậm lại. Vì vậy chúng em bị hoãn lịch thi so với lịch công bố. Và do không quen với khí hậu và thức ăn nên chúng em cũng khá mệt, nhưng chúng em vẫn cố gắng tối đa để hoàn thành bài thi một cách tốt nhất”.

Còn bí quyết để đạt thành tích cao, Lâm cho rằng, không có gì quá đặc biệt, chỉ cần lập ra kế hoạch chi tiết và cố gắng hoàn thành các mục tiêu mình đề ra. Trước khi dự thi quốc tế, em chủ yếu là tập trung vào học thực hành, còn tối em sẽ dành thời gian để ôn tập lý thuyết.

“Em cũng rất ấn tượng về cuộc thi là được gặp các bạn rất xuất sắc đến từ các quốc gia trên thế giới, thậm chí có các bạn tuổi còn rất nhỏ nhưng đã đạt được những thành tích rất đáng nể” – Nguyễn Phúc lâm chia sẻ thêm.

Nguyễn Phúc Lâm trong một giờ học trên giảng đường Trường ĐH Y dược TPHCM

Cậu học trò thư sinh trường THPT chuyên Quang Trung nổi bật giữa bạn bè không chỉ là thành tích học tập, mà em còn là một đoàn viên xuất sắc, đặc biệt là một người hoạt động thiện nguyện tích cực.

Bất kể thời gian rảnh nào là Nguyễn Phúc Lâm đều có mặt trong các chương trình của Câu lạc bộ Công tác xã hội THPT chuyên Quang Trung. Mỗi dịp vào các Trung thu, ngày 20/10…Lâm cùng với các bạn tích cực vận động, quyên góp rồi làm lồng đèn, làm thiệp mang đi bán nhằm gây quỹ, mua quà trao cho trẻ em nghèo ở các xã, trường trong tỉnh.

Ngày khác, Lâm lại hồ hởi thức giấc từ 5 giờ sáng cùng các bạn đến “điểm hẹn” thổi lửa nấu cháo. Mang những tô cháo nóng hổi đi phát tận tay từng bệnh nhân nghèo ở bệnh viện. Phúc Lâm nhớ lại: “Lúc ấy, nhìn ánh mắt bệnh nhân vui mừng đón nhận tô cháo nóng hổi, thơm ngon, em thấy lòng mình lâng lâng hạnh phúc và cảm thấy mình trưởng thành hơn nhiều. Đó là một kỷ niệm không bao giờ quên trong quãng đời học sinh của mình”.

Khi được hỏi tham gia nhiều hoạt động xã hội như vậy, thời phổ thông làm sao em có thể học tốt, Lâm bộc bạch: “Trước hết bản thân ta cần có một niềm say mê với môn học. Và khi đã xác định được hướng đi cho mình thì phải tự giác học tập và nỗ lực hết mình trên con đường đó. Điều quan trọng là ta cần phân chia thời gian hợp lí, cố gắng học và hiểu rõ bản chất của vấn đề. Đồng thời ta phải cân bằng giữa việc học với việc giải trí”.

Có lẽ, sau những lần hoạt động thiện nguyện ấy, được gặp, chứng kiến nhiều trẻ em còn khó khăn, nhiều bệnh nhân khốn khó chiến đấu với bệnh tật đã hun đúc thêm sự quyết tâm là trở thành bác sĩ để sau này có cơ hội giúp người của Lâm.

Học giỏi, hoạt động đoàn sôi nổi, bạn bè không ngạc nhiên khi Nguyễn Phúc Lâm cũng đạt được danh hiệu học sinh 3 tốt cấp tỉnh.

Giành huy chương bạc tại Kỳ thi Olympic Sinh học Quốc tế năm 2022 mới là thành công bước đầu đối với cậu học trò ham học hỏi, đam mê thiện nguyện. Với mong muốn trở thành bác sĩ, Nguyễn Phúc Lâm đã chọn vào Trường đại học Y - Dược TP.HCM để tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.