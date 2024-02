Chiều ngày 7/2, Công an huyện Đức Trọng đã huy động toàn bộ lực lượng để chốt chặn, bắt đối tượng cướp ngân hàng Vietinbank xảy ra trên địa bàn vào chiều cùng ngày. Song song với đó, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng tăng cường lực lượng xuống hiện trường, hỗ trợ Công an huyện Đức Trọng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để bắt giữ đối tượng trong thời gian sớm nhất.

Lực lượng công an chốt chặn nhiều ngả đường để truy bắt đối tượng cướp ngân hàng Vietinbank tại Lâm Đồng.

Trong khi đó, trong quá trình trốn chạy ra khỏi ngân hàng, đối tượng cướp ngân hàng đã nổ súng, bắn về phía người dân và bảo vệ của ngân hàng. Hậu quả, một người bảo vệ của ngân hàng đã bị đối tượng trên bắn đạn sượt qua phía dưới vùng cổ, gây trầy xước da và rách áo.

Bảo vệ ngân hàng trong lúc ngăn chặn đối tượng đã bị bắn sượt qua ngực làm rách áo, xước da.

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ được một viên đạn bằng chì, nghi là viên đạn mà đối tượng cướp ngân hàng đã bắn ra khi trốn chạy.

Viên đạn được thu giữ tại hiện trường vụ cướp ngân hàng.

Như Dân Việt đã thông tin, khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày, một đối tượng đi xe máy dream, mặc đồ toàn màu đen, đi giày, đội mũ kết, bịt khẩu trang đã vào một ngân hàng nằm trên Quốc lộ 20, thuộc thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng rồi dùng súng uy hiếp các nhân viên làm bên trong. Sau đó, đối tượng này yêu cầu một nhân viên bỏ tiền vào ba lô đã chuẩn bị sẵn rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Đối tượng dùng súng uy hiếp nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào balo chuẩn bị sẵn rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Thông tin ban đầu, số tiền đối tượng cướp tại ngân hàng trên là khoảng 3 tỷ đồng.

Hiện, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương truy tìm đối tượng cướp ngân hàng đang bỏ trốn, đồng thời kêu gọi người dân địa phương cảnh giác đề phòng.