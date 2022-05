Huyền Cadie là ai mà Nathan Lee nhận lời song ca và đặt cược là nhân tố mới?

The Dream – Mơ là chuyện tình của một chàng trai và cô gái khi rơi vào trạng thái giữa hiện thực và cơn mơ. Trong cơn mơ, họ lạc vào thế giới của nhau, lạ mà quen, quen mà lạ. Khi cơn mơ đi qua, họ vẫn là họ, vẫn sống với nỗi cô đơn và những khát khao của chính bản thân mình, để rồi cuối cùng, họ chỉ yêu nhau trong cơn mơ và rồi lại mất nhau giữa dòng đời vội vã.



Huyền Cadie - quán quân The Cover Show trong MV Mơ. Ảnh: NVCC

Ca khúc The Dream - Mơ vốn là phiên bản lời Việt của ca khúc nổi tiếng trên thế giới Besame Mucho. Tác giả J Tran – "cha đẻ" của format The Cover Show và The Only - đã mua bản quyền ca khúc Besame Mucho và viết lại lời Việt cách đây nhiều năm. Anh luôn trăn trở vì không biết nên giao "đứa con tinh thần" của mình cho ca sĩ nào thể hiện. Và lần này, anh quyết định "đặt cược" ca khúc The Dream - Mơ vào hai giọng ca Huyền Cadie và Nathan Lee.

Nathan Lee chọn song ca cùng Huyền Cadie vì đánh giá cao giọng hát của nữ ca sĩ trẻ

"Trước nay, tôi luôn mến mộ giọng hát trầm ấm của Nathan Lee. Còn với Huyền Cadie, tôi nhận thấy ở cô ca sĩ trẻ này một tiềm năng lớn với giọng hát có chiều sâu và đầy nội lực. Besame Mucho đã được rất nhiều danh ca trên thế giới thể hiện. Nhưng một bản song ca giữa một giọng ca đã thành danh và một giọng ca mới thì có lẽ là chưa. Tôi tin rằng The Dream - Mơ sẽ là một trong những bản thu hay phiên bản hết sức khác biệt và thú vị của Besame Mucho qua tiếng hát của Nathan Lee và Huyền Cadie".

Ca sĩ Nathan Lee và Huyền Cadie

Chia sẻ về lý do đồng ý song ca cùng Huyền Cadie, Nathan Lee cho biết: "Từ trước tới giờ tôi luôn rất cân nhắc khi song ca với một ai đó. Những ca sĩ nữ mà tôi từng hợp tác như: Mỹ Lệ, Hồ Quỳnh Hương, Ngọc Anh... đều là những người chị thân thiết mà tôi có được sự đồng cảm trong âm nhạc và ăn ý khi phối hợp thể hiện. Với Huyền Cadie, tôi có một sự trải nghiệm mới khá thú vị".

Có một Huyền Cadie khác lạ trong MV The dreamer - Mơ.

Không chỉ đánh giá cao giọng hát của Huyền Cadie, Nathan Lee trước đó cũng đã bày tỏ tình cảm quý mến của mình dành cho cô gái nhỏ Huyền Cadie khi mời cô tham gia diễn xuất trong sản phẩm âm nhạc comeback của anh – MV Yêu thương quay về.

Về Huyền Cadie – "cô gái nhỏ" với tính tình nhút nhát, chỉ bung xõa hết mình khi cầm mic – tâm tình khi được Nathan Lee đồng ý song ca và kết hợp trong MV đầu tay: "Cadie đã biết đến và yêu thích anh Nathan Lede từ hồi còn nhỏ xíu, thông qua các chương trình trên truyền hình.

Dẫu vậy, Cadie cũng chưa bao giờ dám mơ đến một ngày mình có thể được làm việc, được hát hay trình diễn cùng thần tượng của mình. Là một ca sĩ trẻ trưởng thành trong một cuộc thi âm nhạc đúng nghĩa - The Cover Show, Cadie cảm thấy mình thật sự rất may mắn và cảm thấy hãnh diện khi vô tình được anh Nathan Lee quan tâm, giúp đỡ".

Nathan Lee và học trò trong buổi ra mắt MV tại TP.HCM

Trở về những tháng trước, khán giả đã từng bất ngờ khi Nathan Lee tuyên bố sẽ nâng đỡ các ca sĩ trẻ."Tôi từng chia sẻ muốn nâng đỡ những tài năng trẻ có tài, có tâm với nghề. Cadie là một nhân tố mới rất sáng của showbiz Việt. Tôi đang đặt cược vào cô ấy! Cadie hoàn toàn có đầy đủ tố chất từ giọng hát đến ngoại hình để trở thành một ngôi sao giải trí. Nếu đi đúng đường, cô ấy sẽ thành công".

Theo Nathan Lee, Huyền còn cần rèn luyện rất nhiều và cần có trải nghiệm nhiều hơn nữa. Yêu nhiều, đau đớn nhiều hát nó sẽ tự hay.



Còn ca sĩ Mỹ Lệ khen chất giọng của Huyền và không ngờ rằng với một bài hát kinh điển này, Huyền hát như một người trẻ mà vẫn thả vào đó một cái tinh thần rất khác.

"Chất giọng cao vút và độ âm sắc cao có chút khàn nữa rất là đẹp. Lee nói là Huyền ít yêu nên hát chưa có kinh nghiệm nhưng theo chị thì không đến nỗi đâu. Thật ra mà nói thì giọng hát này chị chấm 9 điểm rồi đó. Hai giọng hát trong bài này rất hòa quyện với nhau", Mỹ Lệ nhận xét.