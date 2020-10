Huyện Chư Sê, Gia Lai: Nhiều quyết sách để thu hút đầu tư

Kinh tế tăng trưởng mạnh

Tổng giá trị sản xuất ước 9 tháng đầu năm trên địa bàn huyện theo giá so sánh 2010 đạt 8.471,3 tỷ đồng, đạt 74,1% so với kế hoạch năm, tăng 7,78 % so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Ngành nông lâm nghiệp đạt 2.752,3 tỷ đồng, tăng 2,02 % so với cùng kỳ năm trước; ngành công nghiệp - xây dựng là 2.985 tỷ đồng, tăng 11,26% so với cùng kỳ; ngành thương mại dịch vụ đạt 2.734 tỷ đồng, tăng 10,29% so với cùng kỳ năm trước. Về cơ cấu kinh tế, nông nghiệp chiếm tỷ trọng 32,49%, công nghiệp xây dựng chiếm 35,24%, dịch vụ chiếm 32,27%, nền kinh tế đang phát triển và chuyển dịch đúng với nghị quyết HĐND huyện Chư Sê đề ra.