Huyện nông thôn mới ở Lào Cai phấn đấu mỗi xã có ít nhất 1 mô hình thôn điểm về chuyển đổi số

Gia Phú là xã đầu tiên được tỉnh Lào Cai chọn thí điểm mô hình chuyển đổi số cấp xã trong xây dựng xã nông thôn mới thông minh, giai đoạn 2023-2025. Việc xây dựng thí điểm mô hình chuyển đổi số tại xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng nhằm triển khai thành công chuyển đổi số cho chính quyền cấp xã, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng các nhiệm vụ trong giai đoạn tới với ba trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Việc xây dựng mô hình điểm chuyển đổi số tại xã Gia Phú còn nhằm mục tiêu đánh giá, rút kinh nghiệm, làm cơ sở nhận rộng triển khai thực hiện chuyển đổi số cấp xã, xây dựng "xã nông thôn mới thông minh" tại các xã trên địa bàn tỉnh, thu hẹp khoảng cách số giữa khu vực nông thôn và thành thị. Góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong chính quyền xã, góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; giúp người dân tại địa phương tiếp cận các nền tảng công nghệ số trong việc kinh doanh, sản xuất, các dịch vụ giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh từ xa…

Đồng thời, tăng cường tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền; hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp được tiếp cận và sử dụng các ứng dụng, dịch vụ tiện ích, thuận lợi nhất nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, an toàn, an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.