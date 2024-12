Huyền thoại nhan sắc đình đám bậc nhất thế giới và 8 lần kết hôn, 2 lần làm "tiểu tam"

Với vẻ đẹp nổi bật và tài năng thiên phú, Elizabeth Taylor là một trong những biểu tượng của nền điện ảnh thế giới. Sự nghiệp của bà kéo dài sáu thập kỷ, đánh dấu bởi 5 đề cử Oscar và hai giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Không chỉ vậy, bà còn là nhà hoạt động xã hội tích cực, được coi như ngôi sao nổi tiếng đầu tiên công khai chống lại nỗi sợ hãi và thành kiến đối với bệnh AIDS.

Vẻ đẹp huyền thoại của Elizabeth Taylor. (Ảnh: Fanpage Elizabeth Taylor)

Cuộc đời trải dài trong hào quang và nhung lụa

Elizabeth Taylor chào đời năm 1932 tại London, mang cả 2 quốc tịch Anh và Mỹ. Sinh ra tại một gia đình thượng lưu, từ nhỏ, bà đã có cuộc sống đầy đủ, thường xuyên được tiếp xúc với những chính khách và doanh nhân nổi tiếng.

Năm 11 tuổi, Elizabeth Taylor được nhận vai diễn đầu tiên và sớm trở thành một ngôi sao điện ảnh tuổi teen thời thập niên 1940. Bà ký hợp đồng với Metro Goldwyn Mayer và xuất hiện trong Lassie Come Home, Jane Eyre, The White Cliffs of Dover, Life with Father, Julia Misbehaves, A Date with Judy và Little Women. Đặc biệt, với National Velvet, bà chính thức trở thành minh tinh hàng đầu của màn ảnh rộng thời điểm này.

Elizabeth Taylor trong một tác phẩm điện ảnh thời niên thiếu. (Ảnh: Fanpage Elizabeth Taylor)

Bà chuyển sang các vai trưởng thành vào đầu những năm 1950 với vai chính trong phim hài kịch Father of the Bride (1950) và phim truyền hình A Place in the Sun (1951).

Năm 1960, với vai gái gọi trong phim Butterfield 8 (1960), Elizabeth Taylor giành tượng vàng Oscar cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Tới năm 1963, Taylor được trả thù lao kỷ lục lên tới 1 triệu USD để vào vai nữ hoàng Cleopatra VII trong bom tấn sử thi huyền thoại Cleopatra, bộ phim tốn kém nhất vào thời điểm đó.

Không chỉ nổi tiếng về diễn xuất, Elizabeth Taylor còn là một huyền thoại sắc đẹp. Bà được xem là biểu tượng của Hollywood cổ điển với đôi mắt màu xanh đậm, đôi khi cho thấy sắc tím. Do đó, nữ minh tinh thường được gọi là "huyền thoại mắt tím".

Hình ảnh Elizabeth Taylor diện bikini được chia sẻ trên nhiều phương tiện truyền thông thời bấy giờ. (Ảnh: Fanpage Elizabeth Taylor)



Sự nghiệp diễn xuất của Taylor bắt đầu đi xuống vào cuối những năm 1960, mặc dù vẫn tiếp tục đóng phim điện ảnh cho đến giữa những năm 1970. Tới thời điểm những năm 1980, bà chuyển sang hoạt động xã hội, ghi dấu ấn bởi những sự kiện từ thiện lớn.

Năm 1999, Elizabeth Taylor được Viện phim Mỹ xếp vào hàng những ngôi sao điện ảnh Mỹ vĩ đại nhất mọi thời đại ở vị trí thứ 7.

Cuộc sống riêng tư nhiều tai tiếng với 8 lần kết hôn

Elizabeth Taylor bản năng trong tình yêu và bởi vậy bà có một tình sử dài bất tận. Khi mới 17 tuổi, bà đã đính hôn với William Pawley, Jr. - con trai của một đại sứ Mỹ, nhưng hôn ước bị hủy chỉ sau thời gian ngắn.

Năm 18 tuổi, bà kết hôn với Conrad Hilton Jr. - bác của Paris Hilton và con trai của người sáng lập chuỗi khách sạn Hilton. Chỉ 8 tháng sau khi kết hôn, nữ minh tinh đã quyết định ly dị vì Conrad nghiện rượu và bạo hành gia đình.

Năm 1952, Taylor lên xe hoa với nam diễn viên người Anh Michael Wilding. Họ có 2 con trai với nhau nhưng cuộc hôn nhân tan vỡ sau vỏn vẹn 4 năm.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Elizabeth Taylor. (Ảnh: Fanpage Elizabeth Taylor)

Người chồng thứ 3 của Elizabeth Taylor là nhà sản xuất phim Mike Todd. Họ có với nhau một con gái, được đặt tên là Elizabeth giống như mẹ. Tuy vậy, Mike Todd sớm qua đời vì tai nạn máy bay chỉ một năm sau đám cưới.

Nam ca sĩ Eddie Fisher - người bạn của Mike Todd đã ở bên để an ủi nỗi đau mất chồng của Elizabeth Taylor. Cuối cùng, ông trở thành người chồng thứ 4 của Taylor vào năm 1959, dù trước đó Eddie Fisher đã kết hôn với nữ diễn viên nổi tiếng Debbie Reynolds.

Sự việc nói trên gây xôn xao dư luận, khiến Elizabeth Taylor bị gắn mác "tiểu tam". Tuy vậy, bà vẫn gạt đi tất cả để đến với người mình yêu. Thế nhưng, mối nhân duyên này cũng không bền khi bà lại rung động trước Richard Burton - một người đàn ông cũng có gia đình. 9 ngày sau khi ly hôn Eddie Fisher, bà đã nhanh chóng kết hôn với Burton, sau khi ông quyết định ly hôn vợ.

Taylor và Burton trở thành cặp đôi đình đám nhất đối với các tờ báo Mỹ lúc bấy giờ, họ được gọi bằng biệt danh "Liz and Dick". Hai ngôi sao đều có ngoại hình đẹp, lối sống xa xỉ, di chuyển bằng phi cơ riêng, đeo trang sức đắt tiền... Năm 1974, cuộc hôn nhân của họ kết thúc. Cả hai tái hợp, làm đám cưới một lần nữa vào năm 1975 nhưng lại tan vỡ vào một năm sau đó.

Tháng 12/1976, Elizabeth Taylor tiếp tục cưới lần 7 với chính khách John Warner. Bà sớm thấy nhàm chán với cuộc sống của một chính trị gia, bởi vậy quyết định ly hôn vào năm 1981.

Người chồng cuối cùng của bà là một công nhân xây dựng tên là Larry Fortensky. Họ kết hôn năm 1991 tại khu điền trang Neverland Ranch của Michael Jackson - bạn của Taylor. Cuộc hôn nhân này tan vỡ vào năm 1996.

Elizabeth Taylor những năm cuối đời. (Ảnh: Fanpage Elizabeth Taylor)

Hai thập niên cuối cuộc đời, Elizabeth Taylor gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Trong những lần hiếm hoi xuất hiện trước công chúng, thậm chí bà phải dùng xe lăn vì chấn thương. Ngày 23/3/2011, Taylor qua đời vì bệnh tật sau 6 tuần nhập viện.

Theo di nguyện của Taylor, tang lễ của bà bắt đầu chậm hơn 15 phút so với lịch định sẵn. Đại diện của nữ minh tinh màn bạc một thời chia sẻ: "Bà ấy thậm chí vẫn muốn đến trễ trong đám tang của mình".

Trên trang cá nhân, diva nhạc pop Mariah Carey nói: "Elizabeth Taylor là một huyền thoại có một không hai. Bà sẽ sống mãi cùng tất cả chúng ta". Victoria Beckham cũng rất bất ngờ trước sự ra đi quá nhanh của người mà cô ngưỡng mộ từ khi còn bé. "Thế giới đã mất đi một vẻ đẹp mang tính biểu tượng, cả về ngoại hình lẫn tâm hồn. Bà sẽ sống mãi trong lòng tôi và những người yêu mến bà", cô viết.