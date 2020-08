Huyện TQ vừa thoát nghèo đã xây trường học nguy nga như cung điện của vua chúa

Huyện vừa thoát nghèo ở Trung Quốc xây trường học hơn 100 triệu USD (ảnh: Hoàn cầu)

Trấn An – một huyện đời sống còn nhiều khó khăn, vừa thoát khỏi diện huyện nghèo Trung Quốc năm 2019 – đã “chi bạo” hơn 700 triệu nhân dân tệ (101 triệu USD) để xây trường học hạng sang, với thiết kế như đền đài, cung điện của vua chúa thời phong kiến.

Theo Tân Hoa Xã, GDP bình quân hàng năm của huyện Trấn An chưa đến 200 triệu nhân dân tệ, vậy mà có thể duyệt khoản chi hơn 700 triệu nhân dân tệ để xây trường học “khủng”, với nhiều hạng mục không phục vụ mục đích giáo dục.

Việc xây trường khiến huyện này vừa thoát khỏi diện nghèo lập tức ngập trong nợ nần. Ước tính, từ nay đến 12 năm tới, huyện Trấn An mỗi năm phải trả 50 triệu nhân dân tệ tiền gốc và lãi cho các khoản vay để xây trường.

Sự việc huyện Trấn An xây trường học đang gây xôn xao dư luận Trung Quốc, đặc biệt là trong bối cảnh ông Tập Cận Bình vừa phát động chiến dịch khuyến khích người dân tiết kiệm, tránh lãng phí thực phẩm.

Khuôn viên trường học mới do chính quyền huyện Trấn An xây dựng có nhiều hạng mục không phục vụ mục đích giáo dục. Ví dụ như cổng lớn kiểu cung đình, đài phun nước cao 4 tầng, 16 con cá chép lớn bằng đá, thác nước cao 15 mét, suối nước dài 50 mét, mái vòm đá, cầu đá, hòn non bộ…

Nhiều cư dân mạng Trung Quốc tự đặt câu hỏi không hiểu chính quyền huyện này xây trường cho học sinh học hay đi nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, công trình lãng phí này được thiết kế rất bắt mắt, công phu.

Ngôi trường được thiết kế năm 2015 và bắt đầu xây dựng vào năm 2017. Ngày 31.7, trường chính thức khánh thành và được vào sử dụng. Hiện nhà trường đã đình chỉ các lớp học hè và đưa học sinh quay trở về nhà.

Theo báo chí địa phương, một số máy xúc lớn đã được điều tới và đài phun nước trong trường đang bị dỡ cùng một số cảnh quan. Cảnh sát địa phương túc trực bên ngoài và cấm người qua đường chụp ảnh tháo dỡ công trình.

Ngoài đài phun nước, một lầu gác kiểu cung đình cũng bị yêu cầu dỡ bỏ.

Sự phung phí xảy ra trong bối cảnh ông Tập Cận Bình phát động chiến dịch tiết kiệm, tránh lãng phí (ảnh: Hoàn cầu)

Theo Tân Hoa xã, ngôi trường được thiết kế với lối kiến trúc hoàng cung nhà Đường.

Trả lời phỏng vấn của Tân Hoa Xã, Jia Jiangang – lãnh đạo huyện Trấn An – cho rằng, sở dĩ trường học mới phải xây lớn như vậy là để giải quyết vấn đề lớp học cho các em học sinh. Việc phê duyệt dự án và chi kinh phí đầu tư đều được làm đúng trình tự, thủ tục.

Tháng 7 vừa qua, truyền thông Trung Quốc cũng đưa tin về Độc Sơn – huyện nghèo ở tỉnh Quý Châu – “ôm” khoản nợ khổng lồ 5,7 tỷ USD vì tiêu xài phung phí.

Độc Sơn là một huyện nghèo với dân số chỉ hơn 370.000 người nhưng đã vung tiền xây dựng hàng loạt công trình “khủng”, như một tòa nhà gỗ cao tới 99,9 mét, với mong muốn lập kỷ lục Guinness.

Đến nay công trình nhà gỗ trị giá 200 triệu nhân dân tệ (khoảng 28,6 triệu USD) đã bị bỏ hoang. Ít nhất 10 quan chức huyện Độc Sơn đã bị kỷ luật, cách chức.