Mới đây, bộ phim "The Wig" do Huỳnh Hiểu Minh đóng chính chính thức ra mắt khán giả nhưng nhanh chóng rơi vào cảnh thất bại tại phòng vé. Theo QQ, chỉ sau ba ngày công chiếu, phim đạt doanh thu hơn 3 triệu NDT, một con số khiêm tốn so với chi phí sản xuất lên tới 100 triệu NDT. Điều này khiến dự án có nguy cơ lỗ nặng, đặt áp lực lớn lên đội ngũ sản xuất.

Trong ngày đầu, "The Wig" thu về hơn 2 triệu NDT nhưng doanh thu ngày thứ hai sụt giảm hơn 50%. Đáng chú ý, tỷ lệ trả lại vé lên tới 10% theo thống kê từ Maoyan. Với khoảng 98.000 khán giả đã xem phim, số lượng người trả lại vé tương đương 10.000. Những con số này cho thấy bộ phim không chỉ thất bại về mặt tài chính mà còn thiếu sự ủng hộ từ công chúng.

Huỳnh Hiểu Minh lao đao vì chuyện riêng tư phức tạp

Huỳnh Hiểu Minh trong phim "The Wig". IG.

Khán giả phàn nàn nội dung của "The Wig" không hấp dẫn, nhịp phim chậm chạp và nhàm chán. Nội dung phim xoay quanh một luật sư thất bại che giấu bí mật trong quá khứ không tạo được sự tò mò. Tác phẩm không lọt vào danh sách top 10 phim ăn khách và lép vế trước các đối thủ như "Venom 3" hay "Cesium Fallout".

Dù Huỳnh Hiểu Minh đã giảm 15kg và hy sinh hình ảnh cá nhân cho vai diễn nhưng nỗ lực này không giúp anh lấy lại niềm tin của khán giả. Thay vì nhận được lời khen, sự thể hiện của nam diễn viên trong phim bị đánh giá thiếu sức hút.

Không chỉ thất bại về mặt chuyên môn, Huỳnh Hiểu Minh còn đối mặt với áp lực từ chuyện tình cảm gây tranh cãi. Bạn gái của anh là Diệp Kha liên tục vướng vào các phát ngôn nhận về ý kiến trái chiều, dẫn đến làn sóng phản đối từ khán giả. Tên của Diệp Kha xuất hiện thường xuyên trên bảng tìm kiếm nóng, kéo theo danh tiếng của Huỳnh Hiểu Minh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thậm chí, những lùm xùm này khiến khán giả yêu cầu Huỳnh Hiểu Minh phải quản lý chặt chẽ bạn gái. Diệp Kha sau đó tuyên bố rời khỏi mạng xã hội, còn nam diễn viên phải công khai xin lỗi công chúng. Tuy nhiên, động thái này không đủ để cứu vãn tình hình.

Mối quan hệ với hotgirl Diệp Kha tổn hại tới danh tiếng của Huỳnh Hiểu Minh. IG.

Áp lực dư luận còn lan tới dự án "Người xây thành" mà Huỳnh Hiểu Minh hợp tác cùng Triệu Lệ Dĩnh. Nhiều khán giả bày tỏ sự không hài lòng khi anh tham gia dự án này, làm dấy lên nguy cơ ảnh hưởng đến hiệu quả phát sóng.

Một ví dụ khác về ảnh hưởng của lùm xùm là việc bộ phim "Xích nhiệt" mà Huỳnh Hiểu Minh từng đóng chính hồi tháng 7 bị "đào lại". Những cảnh anh hóa thân thành sinh viên bị cắt riêng để chế giễu. Dù trước đó khán giả vẫn chấp nhận hình ảnh này nhưng giờ đây, khi danh tiếng của anh sụt giảm, những phân cảnh này lại trở thành tâm điểm chỉ trích.

Thất bại của "The Wig" và áp lực từ chuyện riêng tư đang đặt sự nghiệp của Huỳnh Hiểu Minh trước thử thách lớn. Dù từng là một trong những tên tuổi đình đám của màn ảnh Hoa ngữ nhưng anh hiện phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về cả danh tiếng lẫn sự nghiệp.