Huỳnh Như muốn "bỏ túi" các trung vệ to cao của CLB Abu Dhabi Country

Huỳnh Như quyết "bỏ túi" các trung vệ to cao của CLB Abu Dhabi Country

Chiều 21/3, buổi họp báo trước trận đấu giữa CLB nữ TP.HCM và CLB Abu Dhabi Country (UAE) tứ kết AFC Champions League 2024-2025 (cúp C1 châu Á) diễn ra tại sân Thống Nhất (TP.HCM). HLV Nguyễn Hồng Phẩm và tiền đạo Huỳnh Như đại diện cho CLB nữ TP.HCM trả lời truyền thông trước trận đấu.

Theo HLV Nguyễn Hồng Phẩm, đội bóng CLB Abu Dhabi Country có thể hình vượt trội cùng những ngoại binh chất lượng. Họ là đội bóng đẳng cấp nên CLB nữ TP.HCM hết sức thận trọng. Đội bóng của ông phải tập trung nếu muốn đi tiếp.

Ở vòng loại, CLB nữ TP.HCM đã ký hợp đồng thời vụ với 3 ngoại binh, lần này để chuẩn bị cho vòng tứ kết CLB nữ TP.HCM cũng ký hợp đồng ngắn hạn với 3 ngoại binh cho trục dọc đội hình tương tự ở vòng bảng. Tuy nhiên, họ gặp nhiều khó khăn để tìm các cầu thủ chất lượng vì nhiều nguyên nhân.

Buổi họp báo trước trận đấu giữa CLB nữ TP.HCM và CLB Abu Dhabi Country

Nói về các ngoại binh của mình ông Phẩm chia sẻ: "Các ngoại binh của CLB nữ TP.HCM gặp một số khó khăn về thủ tục, thời tiết, nhưng chúng tôi đã khắc phục. Hai cầu thủ Việt kiều là Chelsea Le và Trâm Anh háo hức thể hiện mình khi là cầu thủ mang dòng máu Việt được cống hiến cho đội bóng quê hương".

Tôn trọng đối thủ, CLB nữ TP.HCM đã tính toán đến cuộc chiến dài hơi cả hiệp phụ lẫn loạt penalty cân não. Ông Phẩm chia sẻ: "Tôi hỗ trợ HLV Kim Hồng để tập cho 3 thủ môn. Bằng kinh nghiệm của mình, tôi cùng HLV Kim Hồng giúp các thủ môn giữ cái đầu lạnh trong suốt 90 phút và có thể hướng tới loạt penalty".

Trong khi đó, tiền đạo Huỳnh Như cho thấy sự quyết tâm của đội chủ nhà để vượt qua đối thủ và tiến vào trận bán kết.

"Tôi có xem đội bạn qua vài video. Tôi đánh giá đây là đội bóng mạnh, có lối chơi gắn kết và đa dạng. Cơ hội lúc này của 2 đội là như nhau. Đội nào tận dụng tốt sẽ thắng lợi. Chúng tôi luôn đặt quyết tâm cao nhất", Huỳnh Như cho biết.

Đánh giá về đối thủ và những thử thách mà CLB nữ TP.HCM sẽ đối mặt, tiền đạo người Trà Vinh nhận định: "Khó khăn nhất là thể hình so với đội bạn. HLV đã đưa những bài tập để thi đấu với các đối thủ cao to tốt hơn. Đặc biệt có thêm sự tập luyện của ngoại binh và các cầu thủ Việt kiều đã giúp đội nhiều. Phía đội bạn có cầu thủ người Hàn Quốc cao to và kỹ thuật tốt sẽ gây nhiều khó khăn cho chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã có sự chuẩn bị cho việc này".

Lực lượng nội binh của CLB nữ TP.HCM hiện nay được xem là khá chất lượng và cũng đã sẵn sàng cho trận ra quân ngày 22/3. Nòng cốt của đội vẫn là các tuyển thủ như Huỳnh Như, Trần Thị Thùy Trang, Chương Thị Kiều, Thu Thảo, Bảo Châu, Tuyết Ngân, Thùy Linh, Kim Yên...

Theo Huỳnh Như, được thử lửa ở AFC Champions League, các cầu thủ của CLB nữ TP.HCM đã có sự nâng tầm về bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc khi trải qua các trận đấu lớn.

"So với trận vòng bảng, các cầu thủ nữ TP.HCM đã tiến bộ nhiều. Ở vòng bảng có 3 bạn ngoại binh tốt và tập luyện với nhau thời gian dài nên đã có sự gắn kết tốt. Ở trận đấu này, có 2 bạn mới về, ngôn ngữ và sự hoà nhập thời gian ngắn nên có nhiều khó khăn. Nhưng sau tập luyệ,n chúng tôi đã cùng nhau đi ăn, đi chơi và hiểu nhau khá nhiều. Khi được hỏi, các bạn cho biết đã sẵn sàng cho trận đấu", Huỳnh Như nói thêm.



Trận đấu giữa CLB nữ TP.HCM và CLB Abu Dhabi Country (UAE) ở vòng tứ kết AFC Champions League 2024/2025 diễn ra lúc 19h30 tối 22/3 trên sân Thống Nhất. Nếu giành chiến thắng trước Abu Dhabi Country (UAE), CLB nữ TP HCM sẽ gặp đội thắng trong cặp tứ kết 3 giữa CLB Urawa Red Diamonds Ladies (Nhật Bản) với CLB Wuhan Jiangda (Trung Quốc).