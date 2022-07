Huỳnh Như vào sân giữa hiệp 1, ĐT nữ Việt Nam khiến Lào tâm phục khẩu phục!

ĐT nữ Việt Nam thắng đậm Lào

So với trận ra quân bảng B thắng ĐT nữ Campuchia 3-0 hôm 7/7, chiều nay, HLV Mai Đức Chung đã đưa ra sân đội hình mạnh hơn với sơ đồ 5-3-2 quen thuộc.

Đội hình xuất phát ĐT nữ Việt Nam gặp Lào chiều nay. Ảnh: VFF

Cụ thể là thủ môn Kim Thanh, bộ ba trung vệ Hải Linh - Chương Thị Kiều - Trần Thị Thu, 2 cầu thủ chạy cánh là Mỹ Anh (trái), Thu Thảo (phải); bộ ba tiền vệ Tuyết Dung- Hoàng Quỳnh - Thùy Trang; bộ đôi tiền đạo Dương Thị Vạn - Châu Thị Vàng.

ĐT nữ Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay sau hồi còi khai cuộc, trong khi ĐT nữ Lào không còn lựa chọn nào khác là cố gắng phòng ngự số đông chặt chẽ.

Các cơ hội đã sớm được tạo ra nhưng Hoàng Quỳnh, Thu Thảo, Châu Thị Vang đều không tận dụng thành công. Đáng tiếc nhất là cú dứt điểm của Thu Thảo bị cầu thủ Lào phá ngay trước vạch vôi, đưa bóng tìm trúng cột dọc hỏng ăn phút 15.

Phút 25, HLV Mai Đức Chung đã đưa ra 2 sự thay đổi người giúp sức tấn công của ĐT nữ mạnh mẽ hơn: Thanh Nhã, Huỳnh Như vào thế chỗ Thu Thảo, Châu Thị Vang.

Huỳnh Như và Hoàng Quỳnh ăn mừng bàn thắng vào lưới Lào. Ảnh: VFF

Sự xuất hiện của Huỳnh Như đã giúp các pha lên bóng của ĐT nữ Việt Nam sáng nước hơn. Điều gì phải đến cũng đã đến ở phút 42 khi Hoàng Quỳnh ghi bàn mở tỷ số sau pha kiến tạo của Mỹ Anh bên cánh trái.

Ngay trước khi 2 đội bước vào giờ nghỉ, Huỳnh Như ghi dấu ấn cá nhân với cú đánh đầu đánh bại thủ môn Phonexay gia tăng cách biệt.

ĐT nữ Việt Nam dẫn trước Lào 2-0 sau hiệp 1. Ảnh: VFF

Sang hiệp 2, HLV Mai Đức Chung tiếp tục đưa Hải Yến vào sân thế chỗ Hoàng Quỳnh. Từ thời điểm này, trên hàng công ĐT nữ Việt Nam đã có những nhân tố tốt nhất là Tuyết Dung - Huỳnh Như - Hải Yến.

Sức ép liên tiếp được ĐT nữ Việt Nam gia tăng bên phần sân Lào. Ít phút sau khi Thùy Trang bỏ lỡ cơ hội, Hải Yến đã ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 phút 57.

8 phút sau, lại là Hải Yến đánh đầu hoàn thành cú đúp cho riêng mình, nới rộng khoảng cách 4-0.

Khoảng 25 phút còn lại của trận đấu, ĐT nữ Lào tỏ ra bất lực trong việc tìm bàn gỡ danh dự. Thậm chí, họ còn nhận thêm 1 bàn thua phút 73 sau cú đá phạt hàng rào đẹp mắt của Huỳnh Như.

Thắng đậm Lào chung cuộc 5-0, ĐT nữ Việt Nam (6 điểm/2 trận) tạm xếp thứ 2 bảng B do cùng bằng điểm nhưng kém hiệu số bàn thắng-thua so với Myanmar (+8 so với +9). Ngày 11/7 tới, ĐT nữ Việt Nam sẽ có cơ hội soán ngôi đầu nếu thắng đậm Đông Timor - đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng.