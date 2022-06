Hy hữu: Gần 100 con rận mu làm tổ trên mi mắt nam bệnh nhân

Tại khoa Mắt, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương, bệnh nhân được kiểm tra mắt bệnh nhân dưới kính sinh hiển vi. Bác sĩ cũng "tá hỏa" vì có hàng trăm ký sinh trùng và trứng ký sinh trên mi mắt bệnh nhân.

Các bác sĩ đã tiến hành gây tê tại chỗ và lấy ra gần 100 ký sinh trùng rận mu và hơn 100 trứng ký sinh.



Qua điều tra, bệnh nhân cho biết, gia đình anh có nuôi gia cầm và gia súc phía dưới sàn nhà và có thể đó là nguyên nhân khiến ông bị nhiễm ký sinh trùng rận mu trên mắt.

Theo các bác sĩ chuyên khoa Mắt, ngứa mắt do nhiều nguyên nhân như: viêm bờ mi; Do ký sinh trùng; Do nấm; Do viêm kết mạc dị ứng. Nhưng ngứa mắt do ký sinh trùng rận mu rất hiếm.