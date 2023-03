Hyundai Accent 2023 lộ ảnh nội thất thực tế, thiết kế đẹp thế này Toyota Vios lại gặp khó

Hyundai Accent chuẩn bị được ra mắt thế hệ mới và thị trường Ấn Độ sẽ đón nhận đầu tiên. Trước thời điểm ra mắt, Hyundai Accent 2023 đã lộ diện hoàn toàn từ ngoại hình đến thiết kế khoang nội thất đổi mới hoàn toàn.

Hyundai Accent 2023 lộ diện ảnh nội thất

Hãng xe Hàn Quốc đã tung ra những hình ảnh teaser Hyundai Accent 2023 trước đó và đúng như chờ đợi, mẫu sedan hạng B này đã được cải tiến hoàn toàn.

Theo đó, một chiếc Hyundai Accent 2023 xuất hiện tại đại lý ở Ấn Độ được trang bị nội thất bọc da phối 2 màu tương phản. Trong đó, ghế trước của xe có tính năng sưởi và thông hơi lần đầu được trang bị.

Hyundai Accent 2023 lộ ảnh nội thất. Ảnh MotorBeam.

Vô-lăng Hyundai Accent 2023 được thiết kế 2 chấu khá hiện đại và là chi tiết hoàn toàn mới so với trước. Đáng chú ý, Hyundai Accent All New sở hữu màn hình đôi ở khu vực táp-lô. Trong đó, màn hình sau vô-lăng kỹ thuật số hoàn toàn, xe có các chế độ lái như Eco, Normal và Sport.

Ngoài ra, một màn hình cảm ứng cong ở trung tâm kích thước 10,25 inch mang đến vẻ hiện đại, sang trọng cho Hyundai Accent 2023. Cùng với đó, cửa gió điều hòa kéo dài trên mặt táp-lô cùng các núm xoay keier mới.

Đồng thời, Hyundai Accent 2023 còn được trang bị hệ thống âm thanh 8 loa Bose lần đầu xuất hiện. Mẫu xe hạng B này còn được trang bị sạc điện thoại không dây nhưng vẫn dùng phanh tay cơ.

Không gian hàng ghế thứ 2 của Hyundai Accent 2023 có khoảng duỗi chân thoải mái hơn cho hành khách và đi kèm cửa gió điều hòa. Dung tích khoang hành lý của xe có thể tích 528 lít, thêm 50 lít so với trước.

Hyundai Accent 2023 có chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.535 x 1.765 x 1.475 (mm) và chiều dài cơ sở 2.670 mm.

Hyundai Accent 2023 có ngoại hình mới. Ảnh MotorBeam.

Hyundai Accent 2023 còn có nhiều tính năng an toàn gồm: 6 túi khí, cảm biến sau, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ tránh va chạm, cảnh báo kiêm hỗ trợ tránh va chạm trong điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo khi người lái mất tập trung và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng.

Hyundai Accent 2023 ở Ấn Độ có 2 loại động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L. Động cơ hút khí tự tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, đi với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động biến thiên vô cấp IVT. Động cơ thứ 2 là loại tăng áp, phun xăng trực tiếp cho công suất 160 mã lực và mô-men xoắn cực đại 260 Nm ghép nối với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp.