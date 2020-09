Hyundai Tucson thế hệ mới chính thức ra mắt, thay đổi toàn diện

Người ta sẽ khó mà nhầm lẫn Hyundai Tucson 2021 với mẫu xe thế hệ trước, nhờ vào cụm lưới tản nhiệt kết hợp cụm đèn vô cùng ấn tượng. Lưới tản nhiệt xe hình thang với các mảnh ghép đèn LED chạy ban ngày kiểu bậc thang, khiến phần đầu tạo thành chữ T khá ấn tượng. Hyundai không cung cấp hình ảnh lúc cụm đèn LED tắt, nhưng nó hứa hẹn vẫn sẽ hầm hố.

Đèn pha được đặt thấp một chút xuống bên dưới, giống với phong cách trên Santa Fe hay Kona. Trong khi đó, cụm đèn hậu là một dải LED kéo dài với hai cặp LED móc xuống, tạo ấn tượng mới lạ. Cản trước và cản sau của Tucson cũng thể thao hơn.

Ngoài đầu và đuôi xe, phần thân của Tucson cũng có điểm nhấn đặc biệt. Thân xe có những đường dập góc cạnh như mũi tên, tương tự như trên ''đàn em'' Elantra vừa ra mắt ít lâu. Hông nổi lên với dải chrome nẹp trên viền cửa, kết thúc với một mảng lớn ở cột C và cửa khoang hành lý. Giá nóc kim loại và trang trí vây cá mập giúp tôn lên thêm đường nét thân xe. Phần này khiến chiếc xe trông thấp hơn và hầm hố hơn bình thường.

Hyundai Tucson 2021 có thiết kế vô cùng đặc biệt, khiến nó vô cùng nổi bật ở phân khúc CUV 5 chỗ. Tuy nhiên, xe không chỉ khác biệt với các đối thủ mà còn khác biệt nhiều với các mẫu xe cùng hãng. Nó chia sẻ đôi chút thiết kế sắc sảo của Elantra, nhưng tuyệt nhiên không giống gì với sự sang trọng của Palisade và Santafe hay sự khỏe khoắn của dòng KONA và Venue.

Trái với ngoại hình có phần quá hầm hố, nội thất Tucson trông mềm mại hơn. Thiết kế nội thất đem đến cảm giác vô cùng hiện đại với vô lăng 4 chấu kiểu mới, tương tự dòng Sonata. Một màn hình trung tâm cỡ lớn 10,3 inch được đặt dọc ngay giữa táp-lô và gồ nổi lên tạo cảm giác lạ mắt. Cạnh đó là cụm đồng hồ kỹ thuật số với giao diện tuỳ biến. Ở các bản thấp hơn thì màn hình này rộng 8 inch.

Hyundai loại bỏ cần số truyền thống trên Tucson 2021 và các nút bấm của hệ thống điều hoà, thay vào đó là các phím điều khiển hiện đại hơn. Xe hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto cũng như cho phép kết nối Bluetooth 2 thiết bị cùng lúc.

Bao quanh khu vực táp lô và bảng điều khiển trung tâm là hai dải trang trí bạc đẹp mắt. Các khe thông gió mỏng kéo dài được vuốt theo dải trang trí này. Ngồi trên xe Hyundai Tucson 2021, chủ xe có thể điều khiển một số thiết bị nội thất thông minh tại nhà, như đèn đóm và điều hòa.

Ngoài ra, Tucson mới còn có hệ thống giám sát chất lượng không khí. Nó sẽ theo dõi mức độ ô nhiễm bên ngoài bằng cách sử dụng cảm biến bụi mịn, đồng thời cũng theo dõi chất lượng không khí bên trong, làm sạch và cân bằng độ ẩm cabin khi cần thiết.

Động cơ tiêu chuẩn của Tucson 2021 sẽ là loại 4 xy lanh thẳng hàng, dung tích 2.5L, cho công suất ước tính 190 mã lực và 260Nm. Hộp số tự động 8 cấp là hộp số duy nhất trên động cơ này. Hyundai Tucson hybrid sẽ sử dụng động cơ 4 xy lanh thẳng hàng, dung tích 1.6L tăng áp, kết hợp cùng một mô tơ điện cho ra tổng công suất 230 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 350 Nm. Xe được trang bị hệ dẫn động cầu trước và dẫn động tất cả các bánh HTRAC. Chiếc xe giữ nguyên các chế độ lái như Eco, Comfort, Smart, Sport và thêm vào 3 chế độ mới là Mud, Sand, Snow.

Tương tự như những đồng hương từ Hàn, Hyundai Tucson 2021 cũng sở hữu một danh sách dài các công nghệ trợ lái và an toàn. Đáng chú ý là: Hệ thống hỗ trợ tiền va chạm phía trước với chức năng nhận diện và tránh người đi đường (front collision monitoring and prevention with pedestrian detection), Hỗ trợ giữ làn đường (lane-keeping assistance), Cảnh báo điểm mù (blind spot monitoring), và các tính năng trong gói trợ lái Hyundai Highway Driving Assist.

So với đời trước, Tucson hứa hẹn chỉ tăng nhẹ giá bán, các bản 2021 sẽ có giá dao động từ 24.000 - 33.000 USD tương đương từ 556 đến 765 triệu đồng. Riêng ở phiên bản Hybrid sẽ có khung giá cao hơn, khoảng 27.000 - 35.000 USD tương đương từ 626 đến 811 triệu đồng.

Hyundai Tucson 2021 sẽ mở bán tại Hàn Quốc từ tháng 09/2020. Các thị trường khác hứa hẹn sẽ có xe vào khoảng đầu năm 2021.