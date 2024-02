Idol live Tina Hồ - thu hút nhiều lượt nghe với chất giọng truyền cảm, đầy nội lực

Tuy mới chỉ tham gia sân chơi TikTok không lâu nhưng cô đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể: Top 1 Idol Live hàng tháng, luôn dẫn đầu các sự kiện lớn nhỏ do TikTok tổ chức, sở hữu kênh TikTok và Youtube triệu view… Cùng tìm hiểu kỹ hơn về Tina Hồ qua bài viết sau nhé!



Chân dung Live Creator TikTok: Tina Hồ.

Được biết, Tina Hồ có niềm đam mê âm nhạc từ lúc còn rất nhỏ, cô đã có thói quen nghe nhạc và cảm nhạc từ năm 6 tuổi. Nhưng vì gia đình khó khăn, không có điều kiện cho cô theo học năng khiếu từ bé. Lên cấp 3 cô đã đăng ký học Trung cấp Thanh nhạc song song với việc học ở trường. Hiện tại, cô vừa tốt nghiệp ngành Sư phạm âm nhạc tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 1/2024 vừa qua.

Tina Hồ tham dự họp báo TikTok Awards Việt Nam 2023.

Trong thời gian theo học tại trường, cô đã học hỏi được nhiều cách để xây dựng và phát triển thương hiệu cá nhân, làm sao để được nhiều người biết đến. Qua quá trình tìm hiểu và tình cờ Live thử TikTok, cô đã nhận được lời mời tham gia Công ty TNHH K Entertaiment – đối tác của TikTok Live để gửi gắm và phát triển bản thân trong tương lai. Vì thấy đây là sân chơi bổ ích cũng như TikTok là app giải trí số 1 hàng đầu thế giới có nhiều cơ hội để phát triển nên cô đã đồng ý tham gia.

Creator Live: Tina Hồ sở hữu thần thái của một ngôi sao sáng.

Là một người có năng lực đi kèm với tài năng sẵn có, Tina Hồ đã nhanh chóng vươn lên đạt Top 1 Idol hàng tháng trong Công ty chỉ sau 1 năm hoạt động. Thường xuyên dẫn đầu khi tham gia các sự kiện lớn nhỏ, các giải đấu do Công ty phối hợp cùng TikTok tổ chức. Đạt được nhiều thành tích xuất sắc: Top 5 Rising Star Tiktok Awards 2023, Idol Cống hiến năm 2023 tại Gala Be Shine Be Mine… Những phiên Live hấp dẫn, thu hút hàng nghìn người xem nhờ các bản Cover đình đám của cô như: Hoa cỏ lau, nhớ về em, trời còn làm mưa mãi, có duyên không nợ và gần đây nhất là ca khúc "Ước nguyện đầu xuân" viral ngày cận tết. Bên cạnh đó, Tina Hồ cũng sở hữu cho mình một kênh Youtube có gần 100k người đăng ký với nhiều bài hát triệu view:



- Có duyên không nợ - Remix: 7,2 triệu view

- Bản karaoke có duyên không nợ: 1,1 triệu view

- Có duyên không nợ - rumba: 5,8 triệu view

- Hoa cỏ lau: 7,1 triệu view

- Nhớ về em: 1 triệu view

Tina Hồ đạt giải Idol Cống Hiến năm 2023 tại Gala Be Shine Be Mine 2023.

Tina Hồ chia sẻ: "Thời gian sắp tới sẽ hoạt động tích cực, sôi nổi hơn nữa để đóng góp nhiều giá trị cộng đồng hơn cho khán giả. Cố gắng tập trung học hỏi và thử sức sáng tác để sớm có những ca khúc riêng mang tên Tina Hồ. Song song với việc hoạt động trên các nền tảng Social thì Tina cũng đang cố gắng học tập để theo đuổi con đường giảng dạy của riêng mình. Đặc biệt, Tina Hồ cảm ơn đội ngũ quản lý của Công ty K Entertainment đã luôn nhiệt tình support cho Tina từ những buổi Live đầu cho đến hiện tại. Cảm ơn anh/chị User, các bạn fan luôn ủng hộ nhiệt tình để đưa những bản Cover của mình đến với cộng đồng mạng để nhiều người biết đến hơn."

Tina Hồ tự tin chụp mẫu ảnh đa dạng style.

Có thể thấy Tina Hồ là một Idol Live TikTok đầy nghị lực, luôn biết cách biến đam mê thành hiện thực. Tuy hiện tại cô được mọi người biết đến với tư cách là Live Creator nhưng hứa hẹn chắc chắn trong tương lai cô sẽ thành công và được nhiều người biết đến với nhiều cương vị khác nữa!