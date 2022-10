Indonesia nhận "phán quyết cứng" từ FIFA sau thảm kịch bạo loạn

Gần 1 tuần kể từ khi cuộc bạo loạn tại Kanjuruhan hôm 1/10 xảy ra, bóng đá Indonesia hiện vẫn đang chìm sâu vào một trong những khủng hoảng tồi tệ nhất lịch sử. Hơn 100 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, kéo theo đó là những thiệt hại nặng nề cho bóng đá nói riêng và sự an nguy của người hâm mộ xứ Vạn Đảo nói chung. Tính nghiêm trọng của sự việc khiến cho tất cả các hoạt động bóng đá tại Indonesia gần như phải dừng lại hoặc thi đấu không khán giả. FIFA cũng đã tới, để điều tra về vụ việc.

Trong những ngày khảo sát tại Indonesia, FIFA bước đầu kết luận một trong những yếu tố dẫn tới thảm kịch tại Kanjuruhan là do cơ sở vật chất yếu kém. Do đó, FIFA quyết định sẽ hỗ trợ Indonesia trong việc cải thiện cơ sở vật chất. Điều này đã được chủ tịch LĐBĐ Indonesia, ông Mochamad Iriawan xác nhận trước báo giới trong nước: "FIFA sẽ giúp Indonesia cải thiện một số mặt, như: cơ sở vật chất, an ninh, văn hóa cổ vũ... và nhiều thứ khác nữa".

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia, Mochamad Iriawan: "FIFA sẽ giúp Indonesia cải thiện nhiều mặt hạn chế"

Cũng theo những chia sẻ của ông Mochamad Iriawan, người đứng đầu PSSI thừa nhận rằng, chất lượng sân Kanjuruhan quá kém và không đảm bảo tính an toàn: "CLB Arema phải thuê sân Kanjuruhan từ chính quyền địa phương. Đây là một sân vận động không được bảo dưỡng quá tốt, do đó đã không thể đảm bảo một số yêu cầu".

Hiện tại, FIFA vẫn đang trong quá trình điều tra thêm về vụ việc bạo loạn tại Kanjuruhan. Khi có những kết luận từ FIFA, nhiều khả năng xứ vạn đảo khó lòng thoát khỏi những lệnh trừng phạt mạnh tay. Mối lo lớn nhất của Indonesia hiện giờ chính là nguy cơ bị tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023, bên cạnh đó còn có thể là lệnh cấm thi đấu trong và ngoài châu lục. Ảnh hưởng đầu tiên từ vụ bạo loạn tại Kanjuruhan, đó chính là việc U17 Indonesia phải thi đấu trên sân nhà không khán giả trong các trận đấu tại VL U17 Châu Á.