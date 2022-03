Internet Starlink của tỷ phú Elon Musk gây nguy hiểm cho người dùng ở Ukraine

Các chuyên gia an ninh mạng nói với tờ Insider rằng, thiết bị Internet Starlink của SpaceX mang lại rủi ro cho những người sử dụng hệ thống này ở Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga.

Vốn dĩ, tỷ phú Elon Musk đã gửi bộ dụng cụ Starlink tới Ukraine sau khi Mykhailo Fedorov, phó thủ tướng của đất nước đã yêu cầu tỷ phú giúp đỡ vào ngày 26 tháng 2. Vào thời điểm đó, cuộc xâm lược của Nga đã làm gián đoạn các dịch vụ internet của đất nước. Kể từ đó, ba lô thiết bị đầu cuối khác đã được gửi đi. Tuy nhiên, những lo ngại về độ an toàn đã được nâng lên do mối đe dọa từ sự can thiệp của Nga.

Kể từ khi SpaceX gửi thiết bị Starlink tới Ukraine, người dùng nước này lo ngại về an toàn vì mối đe dọa từ quân đội Nga, thậm chí Musk còn cảnh báo người dùng Starlink ở Ukraine nên thận trọng khi sử dụng hệ thống này.

"Có một số tính năng của Starlink khiến nó khác với các thế hệ công nghệ truyền thông vệ tinh trước đây được sử dụng trong các cuộc xung đột", John Scott-Railton, nhà nghiên cứu cấp cao tại Phòng thí nghiệm Citizen tại Đại học Toronto nói với tờ Insider. Và đây là lý do tại sao Starlink có thể gây nguy hiểm cho người dùng của mình ở Ukraine.

Thiết bị đầu cuối Starlink là 'đặc biệt về mặt hình ảnh'

Musk đã khuyên người dùng nên che thiết bị đầu cuối Starlink - đĩa kết nối với vệ tinh bằng "vật ngụy trang" để tránh bị phát hiện. Ông cũng yêu cầu người dùng đặt ăng-ten càng xa mọi người càng tốt và chỉ bật hệ thống khi cần thiết. Nhưng các chuyên gia cho rằng lời khuyên này không đủ để bảo vệ người dùng.

Ông Scott-Railton cho biết mối quan tâm lớn nhất là các thiết bị đầu cuối của Starlink "khác biệt về mặt hình ảnh" và quân đội Nga có thể coi người dùng của họ là mục tiêu. Nicholas Weaver, giảng viên khoa học máy tính tại UC Berkeley cũng nói với tờ Insider rằng, không thể ngụy trang các thiết bị đầu cuối Starlink, vì chúng cần có tầm nhìn không bị cản trở lên bầu trời để kết nối với vệ tinh.

Starlink mang 'cấu hình cao'

Kể từ khi ra mắt vào tháng 10 năm 2020, cơ sở người dùng của Starlink đã tăng lên hơn 145.000 người dùng ở 25 quốc gia được ghi nhận vào đầu năm nay. Scott-Railton nói: "Trong hầu hết các tình huống, khi cấu hình của công nghệ truyền thông càng cao và người ta càng bàn tán về nó thì rủi ro càng lớn khi sử dụng nó trong một tình huống xung đột chiến sự là những lý do rõ ràng để lo sợ và cảnh giác nhiều hơn".

Mặc dù Scott-Railton cho biết anh rất vui khi Musk thừa nhận rủi ro, nhưng anh cũng nói thêm rằng điều quan trọng là người dùng phải nhận thức được rủi ro và hành động cẩn thận hơn khi sử dụng công nghệ này. Weaver nói: "Quy tắc nên là nếu Nga không quan tâm, Starlink vẫn ổn. Nếu Nga quan tâm, một trạm phát Starlink nên được giữ tránh xa bất cứ thứ gì mà bạn không muốn bom Nga hạ cánh xuống".

Tín hiệu vô tuyến có thể theo dõi được

Starlink, giống như bất kỳ loại công nghệ truyền thông nào khác đều phát ra tín hiệu vô tuyến, nhưng chúng có thể được theo dõi, Scott-Railton nói.

Còn Jason Healey, học giả nghiên cứu cấp cao tại Đại học Columbia nói với Insider: "Bất kỳ quân đội hiện đại nào cũng có thể điều chỉnh các tín hiệu đó để nhắm mục tiêu bằng pháo binh hoặc máy bay không kích hoặc sử dụng tên lửa phát trực tiếp trên các tín hiệu đó". Jason Healey giải thích rằng Nga có thể dễ dàng phát hiện tín hiệu vô tuyến từ các đĩa Starlink như thế nào.

Starlink cũng đang được sử dụng bởi dân thường Ukraine, mặc dù không rõ có bao nhiêu. Washington Post dẫn lời một nguồn tin giấu tên "quen thuộc với nỗ lực của Starlink ở Ukraine" cho biết rằng, có hơn 5.000 thiết bị đầu cuối Starlink ở nước này. Ảnh: @AFP.



SpaceX của Elon Musk đã kích hoạt hơn 5.000 thiết bị đầu cuối Internet Starlink ở Ukraine, báo cáo cho biết

Hơn 5.000 thiết bị đầu cuối internet vệ tinh Starlink từ SpaceX của Elon Musk hiện đang hoạt động ở Ukraine, tờ Washington Post đưa tin. Mykhailo Fedorov, Phó thủ tướng Ukraine nói với tờ The Post thông qua một phiên dịch: "Chúng tôi đang sử dụng hàng nghìn thiết bị trong hàng nghìn khu vực, với các chuyến hàng mới đến mỗi ngày".

Fedorov không cung cấp số lượng chính xác các thiết bị đầu cuối Starlink được giao, kết nối với các vệ tinh quay quanh quỹ đạo, nhưng một người quen thuộc với nỗ lực của Starlink ở Ukraine, người yêu cầu giấu tên nói với tờ Washington Post rằng có hơn 5.000 thiết bị trong nước. Fedorov nói với The Post rằng, mạng Starlink đã tỏ ra "rất hiệu quả" ở Ukraine trong bối cảnh Nga xâm lược, đồng thời nói thêm rằng "chất lượng của liên kết là tuyệt vời".

Được biết, mạng của Starlink với hơn 2.100 vệ tinh trên quỹ đạo, được thiết kế để hoạt động ở những khu vực mà kết nối không đáng tin cậy hoặc hoàn toàn không khả dụng, theo trang web của công ty.

Ukraine đang sử dụng Starlink của Elon Musk cho các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái

Truyền thông Anh đã đưa tin rằng, quân đội Ukraine đang sử dụng rất thành công Starlink cho các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các xe tăng và vị trí của Nga. Tờ Telegraph đưa tin, hệ thống Starlink có ý nghĩa quân sự đặc biệt ở những khu vực mà cơ sở hạ tầng yếu kém và không có kết nối internet.

Theo The Telegraph, đơn vị trinh sát trên không Aerorozvidka đang sử dụng Starlink để giám sát và điều phối các phương tiện bay không người lái, giúp binh sĩ có thể chỉ đạo máy bay không người lái thả đạn chống tăng, đôi khi bay lên âm thầm tới các lực lượng Nga vào ban đêm khi họ đang ngủ trên xe của mình. Chỉ có tốc độ dữ liệu cao của hệ thống mới có thể cung cấp liên lạc ổn định theo yêu cầu, The Telegraph đưa tin. Tờ Times còn viết rằng, Aerorozvidka "đã tiêu diệt các xe tăng, xe chỉ huy và xe chở thiết bị điện tử của Nga kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu", phá hủy hàng chục "mục tiêu ưu tiên".