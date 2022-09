IPhone 14 cung cấp các tính năng đánh bại Android nhưng vẫn có tin xấu cho người dùng Apple

Dòng sản phẩm iPhone 14 và iPhone 14 Pro mới hiện đã chính thức được Apple giới thiệu các thiết bị này trong sự kiện ra mắt vào tháng 9. Có rất nhiều tính năng đánh bại Android xuất hiện trên những chiếc điện thoại thông minh này nhưng những người yêu thích Apple ở Vương quốc Anh sẽ phải trả thêm rất nhiều để sở hữu một chiếc.

Các đơn đặt hàng trước hiện đã có nhưng những người đến Apple Store với giá tìm thấy đã tăng vào năm 2022 với iPhone 14 hiện bắt đầu từ 849 bảng Anh - đó là mức tăng 70 bảng Anh so với iPhone 13 của năm ngoái.

Apple vừa giới thiệu dòng sản phẩm iPhone 14 và iPhone 14 Pro mới với các nâng cấp lớn như công nghệ vệ tinh và phát hiện tai nạn ô tô. Ảnh: @AFP.

Mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn đối với bất kỳ ai muốn các mô hình Pro với mức giá từ 1.099 bảng Anh - đó là một bước nhảy hơn 100 bảng Anh. Mặc dù mọi thứ hiện nay đắt hơn, nhưng những nâng cấp sắp tới của iPhone 14 có thể đáng để trả mức giá cao hơn đó. Mô hình tiêu chuẩn có bộ chip xử lý A15 Bionic được cải tiến và camera tốt hơn có thể quay video siêu ổn định mà không cần phụ kiện đắt tiền.

Ngoài ra còn có công nghệ vệ tinh được giấu dưới lớp vỏ cho phép người dùng gửi tin nhắn ngay cả khi không có tín hiệu di động. Đây có thể là một bản cập nhật cứu mạng cho bất kỳ ai bị mắc kẹt trên núi và đang rất cần sự giúp đỡ.

Một phần thưởng khác đến với iPhone 14 là tính năng Phát hiện sự cố gọi các dịch vụ khẩn cấp và gửi vị trí chính xác để có thể gửi trợ giúp. Đối với những người muốn có màn hình lớn hơn, hiện đã có phiên bản Plus của thiết bị này với màn hình 6,7 inch rộng hơn và thời lượng pin lâu hơn.

Có thể thấy, dòng sản phẩm Pro mới của Apple đang thực sự đưa mọi thứ lên một tầm cao mới. Các thiết bị hàng đầu này hiện có một thiết kế lại hoàn toàn và tương tác hoàn toàn, thay đổi suốt cả ngày. Đó là thứ mà Apple đang gọi là Dynamic Island và nó có thể là công cụ thay đổi cuộc chơi cho Apple.

Các mẫu Pro giờ đây cũng xuất hiện với màn hình luôn bật, có nghĩa là màn hình ProMotion không bao giờ trống và có chip A16 Bionic nhanh hơn nhiều được đặt bên trong, hiện mang lại hiệu suất thậm chí còn tốt hơn trước.

Hệ thống camera phía sau đã được tăng cường để bao gồm một camera chính 48MP mới. Điều này có nghĩa là mọi cảnh được chụp trên điện thoại cho ra chất lượng đều giống như được chụp bởi một chuyên gia. IPhone 14, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max hiện đã có sẵn để đặt hàng trước cùng với iPhone 14 Plus sẽ ra mắt vào tháng sau.

Dung lượng pin iPhone 14 cho cả bốn mẫu được tiết lộ trước khi lộ diện thực tế

Apple không quảng cáo dung lượng pin cho dòng sản phẩm iPhone 14 mới của mình, nhưng tờ MacRumors đã có được thông tin này từ cơ sở dữ liệu quy định của Trung Quốc. Ba trong số bốn mẫu iPhone 14 mới có dung lượng pin lớn hơn so với dòng iPhone 13, ngoại trừ iPhone 14 Pro Max, được trang bị pin nhỏ hơn một chút so với iPhone 13 Pro Max.

Dung lượng pin cho dòng iPhone 13:

• iPhone 13 mini: 2.406 mAh

• iPhone 13: 3.227 mAh

• iPhone 13 Pro: 3.095 mAh

• iPhone 13 Pro Max: 4.352 mAh

Dung lượng pin cho dòng iPhone 14:

• iPhone 14: 3.279 mAh

• iPhone 14 Plus: 4.325 mAh

• iPhone 14 Pro: 3.200 mAh

• iPhone 14 Pro Max: 4.323 mAh

Cơ sở dữ liệu tương tự này đã từng tiết lộ chính xác dung lượng pin cho cả bốn mẫu iPhone 13 và MacBook Pro 14 inch và 16 inch trước những thiết bị ra mắt thực tế vào năm ngoái. Dung lượng pin này cho tất cả các mẫu iPhone 14 này cũng đã bị rò rỉ trong một bài đăng trên trang Weibo của Trung Quốc, được đánh dấu bởi tài khoản Twitter TomApplePro vào tháng 6.

Phía Apple chỉ cho biết cả 4 mẫu iPhone 14 đều có "thời lượng pin cả ngày". Các mẫu iPhone 14, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max có thời lượng pin lâu hơn tới một giờ để phát video ngoại tuyến so với các mẫu iPhone 13 tương đương, theo thông số kỹ thuật trên trang web của Apple, trong khi không có mẫu máy nào có thể so sánh trực tiếp cho iPhone 14 Plus.

Do kích thước màn hình 6,7 inch lớn hơn và thiếu một số tính năng của mẫu Pro, iPhone 14 Plus có thời lượng pin lâu nhất từ trước đến nay so với bất kỳ chiếc iPhone nào, theo Apple. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn đúng vì thông số kỹ thuật của Apple cho thấy, iPhone 14 Pro Max vẫn có thời lượng pin lâu nhất để phát lại video, có thể là do màn hình ProMotion có khả năng tăng tốc độ làm mới để tiêu thụ điện năng thấp hơn.

Tất cả bốn mẫu iPhone 14 đã được Apple công bố vào tuần trước và đã có sẵn để đặt hàng trước kể từ ngày 9 tháng 9. Các thiết bị này sẽ ra mắt vào ngày 16 tháng 9, ngoại trừ iPhone 14 Plus, sẽ có mặt bắt đầu từ ngày 7 tháng 10 tới đây.

Apple 'khai tử' 4 mẫu iPhone này sau khi iPhone 14 ra mắt

Apple đã ra mắt dòng iPhone 14 tại sự kiện Far Out vào tuần trước. Công ty đã loại bỏ mô hình 'mini' với loạt sản phẩm mới và thay vào đó, giới thiệu một biến thể 'Plus' với màn hình lớn 6,7 inch. Vài ngày sau khi ra mắt iPhone mới, Apple đã ngừng sản xuất 4 mẫu iPhone cũ. Công ty có trụ sở tại Cupertino không còn bán iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 mini và iPhone 11 nữa.

Tất cả những chiếc iPhone này đã bị xóa khỏi trang web chính thức của Apple. Động thái này ít nhiều được mong đợi khi Apple có xu hướng ngừng sản xuất các mẫu iPhone cũ hơn để tung ra các mẫu iPhone mới. Trong trường hợp bạn muốn mua một trong bốn mẫu iPhone nêu trên, bạn có thể mua chúng từ các nền tảng trực tuyến và cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc cho đến khi hết hàng.