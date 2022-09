iPhone 14 xách tay giảm giá ngỡ ngàng sau vài ngày về Việt Nam

iPhone 14 xách tay giảm giá ngỡ ngàng tại Việt Nam

Ngày 7/9/2022, iPhone 14 series chính thức ra mắt toàn cầu và nhận được sự quan tâm lớn của người tiêu dùng. Ngay sau đó, nhiều nhà phân phối ở Việt Nam đã chính thức mở nhận đặt cọc dòng sản phẩm iPhone 14 mới.

Đến ngày 16/9/2022, iPhone 14 series được bán tại các Apple Stores trên toàn cầu. Ở khu vực Đông Nam Á, người dùng Việt đổ xô sang Singapore để là một trong những người sở hữu iPhone 14 đầu tiên.

iPhone 14 Pro Max xách tay giảm giá sau vài ngày mở bán. Ảnh P.V.

Không chỉ vậy, các thương lái cũng tận dụng thời cơ này để buôn iPhone 14 series về Việt Nam để bán kiếm lợi. Theo đó, những chiếc iPhone 14 xách tay đầu tiên đã về trong ngày 16/9 và được rao bán với mức giá cắt cổ.

Theo ghi nhận của Dân Việt, những chiếc iPhone 14 đầu tiên về Việt Nam chủ yếu là phiên bản cao cấp Pro và Pro Max. Cụ thể, iPhone 14 Pro 128GB trong ngày đầu mở bán có giá 42 triệu đồng, phiên bản màu vàng và tím có giá bán đắt hơn từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Trong khi đó, tham khảo giá iPhone 14 Pro Max 128GB, giá máy hiện được bán với giá 55 triệu đồng, và màu vàng và tím cũng có giá bán cao hơn khoảng 1 - 2 triệu đồng.

Những chiếc iPhone 14 hay 14 Plus không được người dùng quan tâm. Nguyên nhân là những khách hàng muốn trải nghiệm máy sớm đều chấp nhận bỏ ra số tiền lớn và để sử dụng những dòng máy cao cấp nhất.

"Trong 1-2 hôm đầu mở bán, khách hàng chủ yếu quan tâm đến 2 bản iPhone 14 Pro và Pro Max và số lượng máy được mang về Việt Nam cũng tương đối hạn chế. Khách hàng đặc biệt quan tâm đến màu tím mới với mức giá nhỉnh hơn những màu cơ bản 1 - 2 triệu đồng tùy máy. Giá iPhone 14 Pro và Pro Max xách tay về Việt Nam sẽ thay đổi theo ngày và không cố định, thậm chí theo giờ. Những ngày đầu giá cao, càng về sau sẽ cảm giảm nên chúng tôi cũng không dám "ôm" số lượng nhiều", anh Vũ Tuấn, thương lái chuyên hàng xách tay chia sẻ.

Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày mở bán, giá iPhone 14 series xách tay đã giảm sâu tại thị trường Việt Nam.

iPhone 14 series sắp được mở bán chính hãng. Ảnh P.V.

Đến thời điểm này, iPhone 14 Pro Max bản 128GB chỉ còn giá 47 triệu đồng, các bản màu khác rẻ hơn 2 triệu đồng. Trong khi đó, iPhone 14 Pro hiện chỉ còn được bán với giá 36 triệu đồng, 6 triệu đồng.

Các phiên bản iPhone 14 và 14 Plus không được người dùng quan tâm dù mức giá rẻ hơn khá nhiều. Do đó, iPhone 14 và 14 Plus xách tay có số lượng về nước không nhiều.

Theo ông Nguyễn Lạc Huy - đại diện truyền thông CellphoneS chia sẻ: "Ở Việt Nam, iPhone 14 chính hãng dự kiến mở bán vào tuần cuối tháng 9. Tính đến nay sau 9 ngày công bố chính thức thế hệ iPhone 14 mới, hệ thống CellphoneS đã ghi nhận gần 20 ngàn lượt đăng ký thông tin với tỉ lệ như sau 80% mua iPhone 14 Pro Max, 14 Pro là 15%, 2% đăng ký mua 14 plus và iPhone 14 thường là 3%".

Được biết, iPhone 14 series chính hãng sẽ được mở bán đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 7/10/2022 tới đây với mức giá dự kiến rẻ hơn khoảng 10 triệu đồng so với hàng xách tay.