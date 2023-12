Israel tấn công Gaza. Ảnh IT

Theo AP/TRT World, các chuyên gia cho rằng, cuộc tấn công của Israel vào Gaza hiện nằm trong số những cuộc xâm lược nguy hiểm và tàn khốc nhất trong lịch sử.

Chỉ trong hơn hai tháng, Israel đã tàn phá Gaza nhiều hơn những gì thành phố Mariupol, ở miền Nam Ukraine phải gánh chịu trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, thậm chí kinh hoàng hơn cả vụ ném bom của quân Đồng minh vào Đức trong Thế chiến thứ hai.

Nó cũng giết chết nhiều dân thường hơn so với những gì liên minh do Mỹ dẫn đầu đã làm trong cuộc xung đột kéo dài 3 năm chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Aleppo.

Quân đội Israel ít tiết lộ về loại bom và pháo họ đang sử dụng ở Gaza.

Tuy nhiên, từ các mảnh vỡ của các vụ nổ được tìm thấy tại hiện trường và phân tích các cảnh quay về cuộc tấn công, các chuyên gia tin tưởng rằng phần lớn bom thả xuống khu vực Gaza là do Mỹ sản xuất.

Họ nói rằng các loại vũ khí này bao gồm bom phá boong-ke nặng 900 kg đã giết chết hàng trăm người ở các khu vực đông dân cư.

Chính quyền Biden đã âm thầm tiếp tục cung cấp vũ khí cho Israel bất chấp thừa nhận rằng Israel đang mất đi tính hợp pháp quốc tế vì "ném bom bừa bãi".

Dưới đây là những gì được biết cho đến nay về cuộc chiến của Israel ở Gaza.

Sự tàn phá ở Gaza?

Theo phân tích dữ liệu vệ tinh Copernicus Sentinel-1 của các chyên gia lập bản đồ thiệt hại thời chiến - Corey Scher thuộc Trung tâm Sau đại học CUNY và Jamon Van Den Hoek của Đại học bang Oregon, cuộc chiến của Israel đã phá hủy hơn 2/3 tổng số công trình ở phía bắc Gaza và 1/4 các tòa nhà ở khu vực phía nam Khan Younis.

Họ cho biết tỷ lệ các tòa nhà bị hư hại ở khu vực Khan Younis đã tăng gần gấp đôi chỉ trong hai tuần đầu tiên của cuộc tấn công vào miền Nam Israel của Israel.

Điều đó bao gồm hàng chục ngàn ngôi nhà cũng như trường học, bệnh viện, nhà thờ Hồi giáo và cửa hàng. Các giám sát viên của Liên Hợp quốc cho biết khoảng 70% trường học trên khắp Gaza đã bị hư hại. Ít nhất 56 trường học bị hư hại được dùng làm nơi trú ẩn cho dân thường phải di dời. Các cuộc tấn công của Israel đã làm hư hại 110 nhà thờ Hồi giáo và 3 nhà thờ khác, các giám sát viên cho biết.

Sự hủy diệt vượt xa các vụ đánh bom vào Đức thời Thế chiến 2

Bằng một số biện pháp, các chuyên gia xác định được rằng, sự tàn phá ở Gaza đã vượt xa các vụ đánh bom của quân Đồng minh vào Đức trong Thế chiến thứ hai.

Robert Pape, một nhà sử học quân sự Mỹ cho biết, từ năm 1942 đến năm 1945, quân đồng minh đã tấn công 51 thành phố và thị trấn lớn của Đức, phá hủy khoảng 40-50% khu vực đô thị của họ.

Pape cho biết, ước tính sự phá hủy chiếm tới 10% các tòa nhà trên khắp nước Đức, so với hơn 33% trên khắp Gaza, một lãnh thổ đông dân chỉ có diện tích 360 km2.

“Gaza là một trong những chiến dịch trừng phạt dân sự khốc liệt nhất trong lịch sử. Bây giờ nó nằm trong nhóm các chiến dịch ném bom tàn khốc nhất từ trước đến nay", ông Pape nói.

Cuộc tấn công năm 2017 của liên minh do Mỹ dẫn đầu nhằm trục xuất nhóm khủng bố IS khỏi thành phố Mosul của Iraq được coi là một trong những cuộc tấn công dữ dội nhất vào một thành phố trong nhiều thế hệ. Theo một cuộc điều tra của Associated Press (AP) vào thời điểm đó, trận chiến kéo dài 9 tháng đó đã giết chết khoảng 10.000 thường dân, 1/3 trong số họ là do các cuộc bắn phá của liên minh.

Theo Airwars, một nhóm độc lập có trụ sở tại London chuyên theo dõi các cuộc xung đột gần đây cho biết, trong chiến dịch 2014-2017 nhằm đánh bại IS ở Iraq, liên minh do Mỹ đứng đầu đã thực hiện gần 15.000 cuộc tấn công trên khắp đất nước. Để so sánh, quân đội Israel tuần trước cho biết họ đã tiến hành 22.000 cuộc tấn công ở Gaza.